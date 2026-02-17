Altında ‘ayar’ oyunu deşifre oldu: Birikiminizi böyle çalıyorlar!
Altında "ayar oyunu" tuzağına dikkat! Yükselen fiyatları fırsat bilen dolandırıcılar, gramaj ve ayar hilesiyle yatırımcıyı ve hatta kuyumcuları bile mağdur ediyor. A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural'ın konuğu olan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı, sahte altın yöntemlerini, alınması gereken önlemleri ve piyasadaki son durumu değerlendirdi. FED tutanakları, ABD enflasyon verileri ve Hürmüz'deki gerilimin altın fiyatlarına etkisine dikkat çeken Sarı, yatırımcıları temkinli olmaya çağırdı.
Güvenli liman altında hareketlilik sürerken, fırsatçıların yeni yöntemi olan "ayar oyunu" yatırımcıyı ve hatta kuyumcuları bile zor durumda bırakıyor. Altın fiyatlarındaki yükselişi fırsat bilen dolandırıcılar, gramaj ve ayar üzerinden yaptıkları hilelerle vatandaşın birikimine göz dikmiş durumda. A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural'ın konuğu olan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı, piyasadaki son durumu ve sahte altına karşı alınması gereken önlemleri A Haber'de değerlendirdi.
KUYUMCULARI BİLE KANDIRAN "AYAR OYUNU" NEDİR?
Piyasada son dönemde sıkça rastlanan dolandırıcılık yöntemlerine dikkat çeken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı, "Bunun iki tarafı var; birincisi satıcı anlamında 22 ayar satılan bilezik veya ürünlerin aslında daha düşük ayarda basılmasıdır. Özellikle paketli gram altınlarda 24 ayar olması gerekirken 22 ayar veya daha düşük çıkabiliyor. Paketin içinde olması aslında yatırımcıyı tam anlamıyla korumuyor" ifadelerini kullandı.
Meselenin bir de satıcı ayağı olduğunu belirten Sarı, "Kişi ürünü 22 ayar diye getiriyor ama belki sahte almış olabilir ya da ayarı düşük olabilir, bunu gözle tahmin etmek çok zor" sözleriyle tehlikenin boyutunu aktardı.
ALTININ SAHTE OLDUĞU NASIL ANLAŞILIR?
Altının gerçekliğini test etmek için profesyonel yöntemlerin şart olduğunu vurgulayan Şirin Sarı, "Çok uzman bir kuyumcunun testler yapması gerekir. Mihenk taşı ve nitrik asit kullanılıyor. Mihenk taşına altını çizdiğinizde ve nitrik asit döktüğünüzde bu izin silinmemesi gerekir. Eğer altın dışında başka bir metal ise o iz asidi sürdüğünüz anda hemen silinir" dedi. Diğer bir yöntemin ise eritme testi olduğunu belirten Sarı, "Altın olduğu zaman yaklaşık 20 saniye içinde eridiğini görüyoruz ama farklı bir karışımsa erime sıcaklığı yüksek olduğu için daha geç eriyebiliyor" şeklinde konuştu.
SEMT KUYUMCULARINDA RİSK DAHA YÜKSEK
Kuyumcuların şüphelendiği durumlarda mutlaka ayar evlerine başvurması gerektiğini söyleyen Şirin Sarı, "Kapalıçarşı'da ayar evlerine ulaşmak daha kolay ve profesyonel bir süreç işliyor ancak semt kuyumcularında veya Anadolu'nun farklı noktalarında altın alıcıları biraz daha riskli durumda olabiliyor. Kuyumcu gözle anlayamayabiliyor, bu yüzden uzmanlık çok önemli" ifadelerini kullandı. Sarı, mağduriyetlerin son 5 yılda altın fiyatlarındaki yüzde 600'e yakın artışla beraber daha da katlandığını dile getirdi.
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM VE FED BEKLENTİSİ
Altın piyasasındaki güncel rakamları ve beklentileri de paylaşan Şirin Sarı, "Bu hafta itibarıyla gram altında düşüşler görüyoruz. Gram altın Kapalıçarşı'da 7300-7400 TL arasında fiyatlanıyor. Ons altın ise 5000 dolar seviyesinin altında seyrediyor" dedi. Önümüzdeki günlerin kritik olduğunu ifade eden Sarı, "Bu hafta FED tutanakları ve ABD enflasyon verileri takip edilecek. FED'in faiz indirimlerini Temmuz'a ertelemesi altın üzerinde baskı oluşturabilir. Ayrıca Çin piyasalarının tatil nedeniyle kapalı olması piyasanın sığ kalmasına ve sert düşüşlerin yaşanmasına neden olabilir" sözleriyle yatırımcıyı temkinli olmaya çağırdı. Sarı, gram altın için kısa vadede 6500-7000 TL seviyelerinin destek olarak takip edildiğini belirterek yatırımcının bir süre beklemede kalabileceğini aktardı.