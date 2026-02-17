Altında ‘ayar’ oyunu deşifre oldu: Birikiminizi böyle çalıyorlar!

Güvenli liman altında hareketlilik sürerken, fırsatçıların yeni yöntemi olan "ayar oyunu" yatırımcıyı ve hatta kuyumcuları bile zor durumda bırakıyor. Altın fiyatlarındaki yükselişi fırsat bilen dolandırıcılar, gramaj ve ayar üzerinden yaptıkları hilelerle vatandaşın birikimine göz dikmiş durumda. A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural'ın konuğu olan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı, piyasadaki son durumu ve sahte altına karşı alınması gereken önlemleri A Haber'de değerlendirdi.

KUYUMCULARI BİLE KANDIRAN "AYAR OYUNU" NEDİR?

Piyasada son dönemde sıkça rastlanan dolandırıcılık yöntemlerine dikkat çeken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı, "Bunun iki tarafı var; birincisi satıcı anlamında 22 ayar satılan bilezik veya ürünlerin aslında daha düşük ayarda basılmasıdır. Özellikle paketli gram altınlarda 24 ayar olması gerekirken 22 ayar veya daha düşük çıkabiliyor. Paketin içinde olması aslında yatırımcıyı tam anlamıyla korumuyor" ifadelerini kullandı.

Meselenin bir de satıcı ayağı olduğunu belirten Sarı, "Kişi ürünü 22 ayar diye getiriyor ama belki sahte almış olabilir ya da ayarı düşük olabilir, bunu gözle tahmin etmek çok zor" sözleriyle tehlikenin boyutunu aktardı.