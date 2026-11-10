Altın kritik virajda! İşte piyasaların merakla beklediği tahmin

Altın fiyatlarında yaşanan yükseliş yatırımcının kafasındaki alım - satım seçeneklerini yeniden gündeme taşıdı. Piyasa analistleri ons ve gram altında kritik seviyelere dikkat çekiyor.

Altın piyasasında fiyatların yüksek seviyelerde kalmaya devam etmesi, yatırımcıların karar vermesini zorlaştırıyor. Bir tarafta küresel ekonomik belirsizlikler ve jeopolitik riskler altına destek verirken, diğer tarafta rekor seviyelere yaklaşan fiyatlar kısa vadeli kâr satışlarının gündeme gelmesine neden oluyor.

Altın fiyatları ons başına yaklaşık 4 bin 120 dolara gerileyerek yatırımcıların ABD enflasyon raporunu beklemesiyle önceki seanstaki kazanımlarının bir kısmını geri verdi. Bu rapor, Fed'in para politikası beklentilerini şekillendirebilir.

Piyasalar, politika yapıcıların sürekli enflasyon baskılarıyla karşı karşıya kalmaya devam etmesi nedeniyle, Aralık ayında Fed'in faiz artırımı olasılığını yüzde 84 olarak fiyatlıyor; bu oran bir hafta önce yaklaşık yüzde 74 idi. Yüksek faiz oranları, altın gibi getiri sağlamayan varlıkları elde tutmanın fırsat maliyetini artırarak değerli metali yatırımcılar için daha az çekici hâle getiriyor.

GÖZLER TRUMP'IN İRAN KARARINDA Bu arada ABD ve İran arasında potansiyel bir barış anlaşmasına ilişkin artan iyimserlik nedeniyle petrol fiyatlarının düşmesiyle altın, pazartesi günü yaklaşık yüzde 2 değer kazandı. ABD Başkanı Donald Trump, Katar Başbakanı ile yaptığı görüşmelerin ardından İran'daki çatışmanın sona yaklaştığı konusunda güven duyduğunu ifade etti.