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Altın kritik virajda! İşte piyasaların merakla beklediği tahmin

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Altın fiyatlarında yaşanan yükseliş yatırımcının kafasındaki alım - satım seçeneklerini yeniden gündeme taşıdı. Piyasa analistleri ons ve gram altında kritik seviyelere dikkat çekiyor.

Altın kritik virajda! İşte piyasaların merakla beklediği tahmin 1

Altın piyasasında fiyatların yüksek seviyelerde kalmaya devam etmesi, yatırımcıların karar vermesini zorlaştırıyor. Bir tarafta küresel ekonomik belirsizlikler ve jeopolitik riskler altına destek verirken, diğer tarafta rekor seviyelere yaklaşan fiyatlar kısa vadeli kâr satışlarının gündeme gelmesine neden oluyor.

Altın kritik virajda! İşte piyasaların merakla beklediği tahmin 2

Altın fiyatları ons başına yaklaşık 4 bin 120 dolara gerileyerek yatırımcıların ABD enflasyon raporunu beklemesiyle önceki seanstaki kazanımlarının bir kısmını geri verdi. Bu rapor, Fed'in para politikası beklentilerini şekillendirebilir.

Altın kritik virajda! İşte piyasaların merakla beklediği tahmin 3

Piyasalar, politika yapıcıların sürekli enflasyon baskılarıyla karşı karşıya kalmaya devam etmesi nedeniyle, Aralık ayında Fed'in faiz artırımı olasılığını yüzde 84 olarak fiyatlıyor; bu oran bir hafta önce yaklaşık yüzde 74 idi. Yüksek faiz oranları, altın gibi getiri sağlamayan varlıkları elde tutmanın fırsat maliyetini artırarak değerli metali yatırımcılar için daha az çekici hâle getiriyor.

Altın kritik virajda! İşte piyasaların merakla beklediği tahmin 4

GÖZLER TRUMP'IN İRAN KARARINDA

Bu arada ABD ve İran arasında potansiyel bir barış anlaşmasına ilişkin artan iyimserlik nedeniyle petrol fiyatlarının düşmesiyle altın, pazartesi günü yaklaşık yüzde 2 değer kazandı. ABD Başkanı Donald Trump, Katar Başbakanı ile yaptığı görüşmelerin ardından İran'daki çatışmanın sona yaklaştığı konusunda güven duyduğunu ifade etti.

Altın kritik virajda! İşte piyasaların merakla beklediği tahmin 5

Düşük ham petrol fiyatları, enflasyon baskılarını hafifletmeye yardımcı olabilir ve potansiyel olarak daha fazla para politikası sıkılaştırmasına olan ihtiyacı azaltabilir. Gram altın güne 6.637 TL, ons altın ise 4.120 dolar seviyesinden başladı.

Altın kritik virajda! İşte piyasaların merakla beklediği tahmin 6

ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verisi öncesinde altın piyasasında bekle-gör havası hâkim oldu. Fed'in aralık ayında faiz artırımı yapabileceğine yönelik beklentinin yükselmesi, değerli metal üzerindeki satış baskısını güçlendirdi.

Altın kritik virajda! İşte piyasaların merakla beklediği tahmin 7

Dün 4.148 dolara kadar yükselerek 20 Ekim'den bu yana en yüksek seviyesini gören ve son üç haftanın zirvesine yaklaşan ons altın, bugün sabah saatlerinde 4.120 dolar seviyesinden işlem gördü.

Altın kritik virajda! İşte piyasaların merakla beklediği tahmin 8

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor.

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