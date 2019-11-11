Altın fiyatları son dakika yükselişe geçti! Gram altın ve çeyrek altın ne kadar? Tam altın kaç lira?

GEÇEN HAFTA 2 YILIN EN BÜYÜK KAYBI GERÇEKLEŞTİ

Anlaşamayan, birbirini sevmeyen fakat anlaşmak zorunda olan iki ülke arasındaki çekişme küresel piyasalardaki dengeleri alt üst ediyor. Bu çekişme bazı dönemler olumlu, bazı dönemler ise sert şekilde geçiyor. Bunun dışında piyasaların diğer derdi ise Trump. Sürekli flaş ve beklenmeyen açıklamalar yapan Trump fiyatlar üzerinde sert hareketlenmeler yaşanmasına neden oluyor.