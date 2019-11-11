Altın fiyatları son dakika yükselişe geçti! Gram altın ve çeyrek altın ne kadar? Tam altın kaç lira? Altın fiyatları 11 Kasım 2019 Pazartesi sabahına yükselişle başladı. Ons Altın fiyatı 0,16 artarak 1.462 dolara ulaştı. Altın fiyatları geride bıraktığımız haftanın son işlem gününde çok sert düşmüştü. 1.500 dolar seviyesindeki Ons Altın 1.460 dolar seviyelerine kadar çekildi. Altının gramı tüm dalgalanmalara rağmen 270 TL'nin üzerinde tutunmayı başardı. Altındaki düşüş yatırımcıları tedirgin ederken, altın alacak olanları ise sevindirdi. Uzmanlar düşüşün sürebileceğini belirtiyor. Peki, gram altın ve çeyrek altın ne kadar? Tam altın kaç lira? İşte 11 Kasım altın fiyatları... Giriş Tarihi: 11.11.2019 09:24 Güncelleme Tarihi: 11.11.2019 09:33
Altın fiyatları haftanın son işlem gününde sert şekilde gerilemişti. 11 Kasım Pazartesi günü altın güne yükselişle başladı. Ons Altın fiyatı 0,16 oranında değerlenerek 1.462 dolara yükseldi. Altın fiyatlarındaki dalgalı süreç yatırımcıların dikkatini çekti. Uzmanlar altındaki düşüşün sürebileceğini belirtiyor. Peki, altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın ve tam altın kaç lira? İşte 11 Kasım altın fiyatları...
ONS ALTIN İÇİN DİRENÇ NOKTALARINA DİKKAT
Haftanın son işlem gününde, ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerinde ilerleme olduğuna ilişkin işaretlerin güvenli liman niteliğindeki varlıklara talebi azaltmasının ardından ABD Başkanı Donald ABD'nin Çin ile tarifelerin geri alınması konusunda uygulamaya alınmış olan tarifelerin kısmi olarak geri alınmasını istediğini ve tamamen kaldırmayacağı söylemesinin baskıları sınırlandığı izlendi. Gün sonunda, ABD on yıllıklarındaki artış ile birlikte Ons Altın'ın kayıplarını haftanın ilk işlem gününe hızlandırdığı görüldü.
Teknik olarak incelediğimizde, Ons Altın'ın 1458 Dolar seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi. Gelebilecek satışlar ile Ons Altın'ın aşağı yönlü hareketine devam etmesi durumunda sırası ile 1452, 1445 ve 1439 seviyeleri takip edilmesi gereken önemli destek seviyeleridir. Olası bir yukarı yönlü harekete geçiş durumunda ise 1464, 1470 ve 1477 direnç seviyeleri kısa vadede takip edilebilir
ABD - ÇİN DİYALOĞU YÜKSELİŞİ ZORLAŞTIRIYOR
Ons altın 1455$ seviyesinden aldığı destekle 1460$ seviyesinin üzerinde seyrediyor. ABD ile Çin arasındaki gelişmeler ons altını baskılamaya devam ediyor. Bu durum altının yükselişini zorlaştırıyor. Bugün içinde Forex piyasalarında İngiltere'den açıklanacak veriler bulunuyor. Ancak verilerin ons altın üzerinde etkisi pek fazla hissedilmeyebilir. Altın için olası haber akışlarına karşı dikkatli olunmasında fayda var.
GEÇEN HAFTA 2 YILIN EN BÜYÜK KAYBI GERÇEKLEŞTİ
Anlaşamayan, birbirini sevmeyen fakat anlaşmak zorunda olan iki ülke arasındaki çekişme küresel piyasalardaki dengeleri alt üst ediyor. Bu çekişme bazı dönemler olumlu, bazı dönemler ise sert şekilde geçiyor. Bunun dışında piyasaların diğer derdi ise Trump. Sürekli flaş ve beklenmeyen açıklamalar yapan Trump fiyatlar üzerinde sert hareketlenmeler yaşanmasına neden oluyor.