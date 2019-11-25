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Altın fiyatları son dakika sert düştü! Gram altın, tam altın, çeyrek altın ne kadar? 25 Kasım altın fiyatları düşecek mi?

Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününe sert düşüşle başladı. Geride bıraktığımız haftayı düşüşle kapatan altının gram fiyatı 270 TL'nin altına çekilmişti. 25 Kasım Pazartesi gününe de düşüş eğilimini sürdürerek başlayan altının ons fiyatı 1461 dolar seviyesine kadar çekildi. Spot altın gram fiyatı ise 267 TL dolaylarında seyrediyor. Haftanın son işlem gününde, ABD'de açıklanan olumlu Üretim PMI ve Hizmet PMI verileri sonrası Dolar'ın güçlendiği gözlenirken, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çin ile bir ticaret anlaşması olasılığına dair "potansiyel olarak çok yakında" açıklamalarından sonra Altın'ın gerileyerek 1461 seviyesini test ettiği gözlendi. Gün sonunda, gözlenen ticaret iyimserliği ile birlikte Ons Altın'ın kayıplarına devam ettiği görüldü. Peki, gram altın, tam altın, çeyrek altın ne kadar? İşte altın fiyatlarında son durum ve detaylar...

Giriş Tarihi: 25.11.2019 09:25 Güncelleme Tarihi: 25.11.2019 09:35
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Altın fiyatları son dakika sert düştü! Gram altın, tam altın, çeyrek altın ne kadar? 25 Kasım altın fiyatları düşecek mi?

Altın fiyatları haftanın ilk gününe düşüşle başladı. Fiyatlardaki düşüşün temel nedeni ABD-Çin ilişkilerindeki olumlu hava. İki ülkenin olumlu ticaret görüşmeleri piyasalardaki risk iştahını azaltıyor, güvenli limana yöneliş de düşüyor. Gelişmeler sonrası Ons Altın fiyatı 1461 dolar bandına çekildi. Spot altın gram fiyatı ise 267 TL bandında seyrediyor. Peki altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? Altın fiyatları ne kadar oldu? İşte gram altın, tam altın, çeyrek altın, yarım altın, Cumhuriyet Altını, gremse altın, beşli altın, iki buçuk altın ve bilezik gram fiyatları...

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Altın fiyatları son dakika sert düştü! Gram altın, tam altın, çeyrek altın ne kadar? 25 Kasım altın fiyatları düşecek mi?

ALTIN FİYATLARI NASIL SEYREDECEK?

2 yılı aşkın süredir piyasalar üzerinde bir kara bulut gibi duran ticaret savaşları konusu halen belirsizliğine devam ediyor. Son zamanlarda ılımlı açıklamalar olsa da somut olarak adımlar atılmaması anlaşma konusunda iyimserliği bir miktar azaltıyor. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping bu konuda Cuma günü açıklamalarda bulundu.

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Altın fiyatları son dakika sert düştü! Gram altın, tam altın, çeyrek altın ne kadar? 25 Kasım altın fiyatları düşecek mi?

; ticaret savaşı başlatmak istemediklerini, ancak Amerika ile ticaret savaşı yapmaktan da korkmadıklarını belirtti. Ek olarak Xi; karşılıklı saygı ve eşitlik temelinde bir ticaret anlaşmasına ulaşmak için çaba harcadıklarını belirtti.

Büyük resimde yatırımcıların dikkati Amerika ile Çin arasındaki gelişmeler olmaya devam ediyor. Bu konuda ılımlı olan hava geçtiğimiz hafta gelen çelişkili açıklamalar ile yerini 'meraka' bıraktı.

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Altın fiyatları son dakika sert düştü! Gram altın, tam altın, çeyrek altın ne kadar? 25 Kasım altın fiyatları düşecek mi?

Çin baş ticaret müzakerecisi Liu He; anlaşmanın ilk safhası için mutabakata varma konusunda temkinli fakat iyimser olduğunu dile getirirken; Amerikalı mevkidaşı Robert Lighthizer'ı bu ay görüşmeler için Pekin'e davet etti. Bununla birlikte South China Morning Post kaynaklı habere göre Amerika o zamana dek anlaşma olmasa dahi Aralık ayında uygulamaya koyulması planlanan tarife artışlarını iptal edecek.

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Altın fiyatları son dakika sert düştü! Gram altın, tam altın, çeyrek altın ne kadar? 25 Kasım altın fiyatları düşecek mi?

Diğer yandan Amerika'nın Hong Kong'da protestocuları destekleyen yasayı yakın bir zamanda imzalama ihtimali iki ülke arasında gerilimin yaşanmasına neden olabilir. Bu sebeple bu konular fiyatlamalar üzerinde oldukça fazla volatilite artışının yaşanmasına neden oluyor.