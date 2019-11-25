Altın fiyatları son dakika sert düştü! Gram altın, tam altın, çeyrek altın ne kadar? 25 Kasım altın fiyatları düşecek mi?

Xİ; ticaret savaşı başlatmak istemediklerini, ancak Amerika ile ticaret savaşı yapmaktan da korkmadıklarını belirtti. Ek olarak Xi; karşılıklı saygı ve eşitlik temelinde bir ticaret anlaşmasına ulaşmak için çaba harcadıklarını belirtti.

Büyük resimde yatırımcıların dikkati Amerika ile Çin arasındaki gelişmeler olmaya devam ediyor. Bu konuda ılımlı olan hava geçtiğimiz hafta gelen çelişkili açıklamalar ile yerini 'meraka' bıraktı.