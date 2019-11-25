Altın fiyatları son dakika sert düştü! Gram altın, tam altın, çeyrek altın ne kadar? 25 Kasım altın fiyatları düşecek mi?
Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününe sert düşüşle başladı. Geride bıraktığımız haftayı düşüşle kapatan altının gram fiyatı 270 TL'nin altına çekilmişti. 25 Kasım Pazartesi gününe de düşüş eğilimini sürdürerek başlayan altının ons fiyatı 1461 dolar seviyesine kadar çekildi. Spot altın gram fiyatı ise 267 TL dolaylarında seyrediyor. Haftanın son işlem gününde, ABD'de açıklanan olumlu Üretim PMI ve Hizmet PMI verileri sonrası Dolar'ın güçlendiği gözlenirken, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çin ile bir ticaret anlaşması olasılığına dair "potansiyel olarak çok yakında" açıklamalarından sonra Altın'ın gerileyerek 1461 seviyesini test ettiği gözlendi. Gün sonunda, gözlenen ticaret iyimserliği ile birlikte Ons Altın'ın kayıplarına devam ettiği görüldü. Peki, gram altın, tam altın, çeyrek altın ne kadar? İşte altın fiyatlarında son durum ve detaylar...
Giriş Tarihi: 25.11.2019 09:25Güncelleme Tarihi: 25.11.2019 09:35