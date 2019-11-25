25 Kasım'da da kredi faizleri düşüyor! İşte Garanti, Akbank, Yapıkredi, İNG, Vakıfbank konut kredisi faiz oranları

Konut kredisi faiz oranları sert şekilde düşüyor. Temmuz ayında yüzde 2'leri aşan konut kredisi faizleri 3.5 ay gibi kısa bir sürede yüzde 1'in altına çekildi. Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank'ın başlattığı kredi kampanyasına özel bankalar da dahil oldu. Merkez Bankası'nın faizleri kademeli olarak düşürmesi bankaların elini rahatlattı. Temmuz ayında yüzde 24 olan politika faizi 3 toplantıda 10 puan gerileyerek yüzde 14'e çekildi. Bankalar Merkez Bankası'nın hamlelerinin ardından faiz indirimlerine hız verdi. Öyle ki özel bankalar kamu bankalarını geride bırakmayı başardı. Katılım bankaları da kar marjlarını düşürme kararı alarak sürce pozitif destek verdi. 25 Kasım itibarıyla katılım bankaları dahil olmak üzere 9 banka yüzde 1'in altına çekildi. İhtiyaç ve taşıt kredisi faiz oranlarında da sert çekilmeler görülüyor. Özellikle İNG Türkiye ve QNB Finansbank ihtiyaç kredisi faizini oldukça cazip bir noktaya çekti. İşte 25 Kasım güncel kredi faiz oranları...
Giriş Tarihi: 25.11.2019 09:53Güncelleme Tarihi: 25.11.2019 10:19