15 Kasım 2019, Cuma
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Altın fiyatları ne kadar düşecek? Altın fiyatları ne zaman yükselir? Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar?

Altın fiyatları haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı. Ons Altın 0,28 oranında değer kaybederek 1465 doların altına geriledi. Altının gram fiyatı ise 270 TL bandına doğru çekildi. Çeyrek altın fiyatı 445 TL'nin altında seyrederken, tam altın 1.770 TL sınırında. Vatandaşlar altının içinde bulunduğu dalgalı süreci dikkatle izliyor. Peki, Altın fiyatları ne kadar düşecek? Altın fiyatları ne zaman yükselir? Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? İşte 15 Kasım Cuma güncel altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 15.11.2019 16:48 Güncelleme Tarihi: 15.11.2019 16:56
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Altın fiyatları ne kadar düşecek? Altın fiyatları ne zaman yükselir? Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar?
Altın fiyatları ne kadar düşecek? Altın fiyatları ne zaman yükselir? Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar?

Altın fiyatları haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı. Hafta boyunca dalgalı bir süreç geçiren altın fiyatları, son 3 ayın en düşük seviyesini gördükten sonra yükselmeye başlamıştı. 2 günlük yükseliş trendinin ardından haftanın son günü düşüş hızlandı. Ons Altın fiyatı 1468 dolar seviyesinden sonra 1465 doların altına çekildi. Gram altın 270 TL üstündeki pozisyonunu korusa da değer kaybı yaşadı. Çeyrek altın ise 445 TL'nin altında haftayı tamamladı. İşte altın fiyatları 15 Kasım...

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Altın fiyatları ne kadar düşecek? Altın fiyatları ne zaman yükselir? Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar?
Altın fiyatları ne kadar düşecek? Altın fiyatları ne zaman yükselir? Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar?

ALTINDA DİRENÇ NOKTASI 1460 DOLARIN ÜSTÜ

Altının ons fiyatı dün ABD işsizlik başvurularındaki artış ile birlikte gün içi en yüksek seviyeleri test etti. Çin'in ABD'den kümes hayvanı ithalatında uyguladığı sınırlamaları kaldırdığını açıklaması ve sonrasında Beyaz Saray ekonomi danışmanı Larry Kudlow'un ticaret anlaşmasında son aşamaya gelindiğini söylemesi risk iştahını artıran başlıca unsurdu.

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Altın fiyatları ne kadar düşecek? Altın fiyatları ne zaman yükselir? Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar?
Altın fiyatları ne kadar düşecek? Altın fiyatları ne zaman yükselir? Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar?

Altının ons fiyatı 1460 $ seviyesinin üzerindeki konumunu koruyor. Altının ons cinsi, günü 0.44% değer kazancı ile tamamladı. Teknik olarak Altının ons cinsi, orta vadeli düşüş trendi sürmekle birlikte kısa vadeli 1465.68'deki önemli direncini yukarı yönlü kırdı.

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Altın fiyatları ne kadar düşecek? Altın fiyatları ne zaman yükselir? Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar?
Altın fiyatları ne kadar düşecek? Altın fiyatları ne zaman yükselir? Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar?

Bununla beraber Ons altında kısa vadeli direnç seviyeleri 1,471.00 ve 1,481.00'de, destek seviyeleri ise 1,461.00 ve 1,451.00'de bulunmaktadır.

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Altın fiyatları ne kadar düşecek? Altın fiyatları ne zaman yükselir? Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar?
Altın fiyatları ne kadar düşecek? Altın fiyatları ne zaman yükselir? Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

GREMSE ALTIN FİYATI
4.340,69
4.439,07
%-0,32