Altın fiyatları ne kadar düşecek? Altın fiyatları ne zaman yükselir? Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar?

Altın fiyatları haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı. Ons Altın 0,28 oranında değer kaybederek 1465 doların altına geriledi. Altının gram fiyatı ise 270 TL bandına doğru çekildi. Çeyrek altın fiyatı 445 TL'nin altında seyrederken, tam altın 1.770 TL sınırında. Vatandaşlar altının içinde bulunduğu dalgalı süreci dikkatle izliyor. Peki, Altın fiyatları ne kadar düşecek? Altın fiyatları ne zaman yükselir? Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? İşte 15 Kasım Cuma güncel altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 15.11.2019 16:48 Güncelleme Tarihi: 15.11.2019 16:56 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





