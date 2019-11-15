1915 Çanakkale Köprüsü yükseliyor! İşte çalışmalarda son durum...

İki ayak aralığı Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılıyla anlamlandırılarak 2023 metre olacak 1915 Çanakkale Köprüsü için Avrupa ve Anadolu yakalarında deniz içi ve kara çalışmaları sürüyor. Tamamlandığında "dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü" unvanını alacak köprünün ayakları, Sütlüce ve Şekerkaya şantiyelerinde kule bloklarının üst üste konulmasıyla yükselmeye başladı. Peki, 1915 Çanakkale Köprüsü ne zaman hizmete girecek? İşte dev proje hakkında son durum...