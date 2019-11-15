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1915 Çanakkale Köprüsü yükseliyor! İşte çalışmalarda son durum...

İki ayak aralığı Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılıyla anlamlandırılarak 2023 metre olacak 1915 Çanakkale Köprüsü için Avrupa ve Anadolu yakalarında deniz içi ve kara çalışmaları sürüyor. Tamamlandığında "dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü" unvanını alacak köprünün ayakları, Sütlüce ve Şekerkaya şantiyelerinde kule bloklarının üst üste konulmasıyla yükselmeye başladı. Peki, 1915 Çanakkale Köprüsü ne zaman hizmete girecek? İşte dev proje hakkında son durum...

Giriş Tarihi: 15.11.2019 17:18 Güncelleme Tarihi: 15.11.2019 17:21
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1915 Çanakkale Köprüsü yükseliyor! İşte çalışmalarda son durum...

Tamamlandığında "dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü" unvanını alacak, renkleri, figürleri ve diğer özellikleriyle "simgelerin köprüsü" olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ayakları, deniz içindeki çalışmalarının ardından başlatılan montajlarla su üstünde yükselmeye devam ediyor.

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1915 Çanakkale Köprüsü yükseliyor! İşte çalışmalarda son durum...

Gelibolu ilçesindeki Sütlüce ve Lapseki ilçesinin Şekerkaya mevkileri arasında yer alacak köprü için çalışmalar aralıksız devam ediyor.

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1915 Çanakkale Köprüsü yükseliyor! İşte çalışmalarda son durum...

Deniz içi çalışmalarının ardından başlatılan su üstü çalışmalarında da büyük aşama kaydedildi. Sütlüce ve Şekerkaya şantiyelerinde, köprü ayaklarına vinç yardımıyla bağ kirişi montajlarının yapılmasının ardından kule blokları üst üste konuluyor. Deniz içindeki blokların yerleştirilmesiyle köprünün ayakları yükseliyor.

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1915 Çanakkale Köprüsü yükseliyor! İşte çalışmalarda son durum...

Projede, Karayolları Genel Müdürlüğüne bağlı 100 personelin yanı sıra müşavir teşkilatında 103, yüklenici bünyesinde 568'i mühendis yaklaşık 3 bin 500 kişi çalışıyor.

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1915 Çanakkale Köprüsü yükseliyor! İşte çalışmalarda son durum...

165 iş makinesinin kullanıldığı projede 68'i köprü, 20'si yol yapımında olmak üzere 88 alt yüklenici, 24 saat vardiya usulüyle görev yapıyor.