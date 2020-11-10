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Haberler Galeri Altın fiyatları güncel rakamlar: 10 Kasım gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik gramı ne kadar, kaç TL oldu?

Altın fiyatları güncel rakamlar: 10 Kasım gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik gramı ne kadar, kaç TL oldu?

Altın fiyatları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Altının gram fiyatı 534,7 liradan başladığı günde 482,2 liraya kadar geriledi ve günü 490 lira seviyelerinde kapattı. Altın yatırımı yapmak isteyen vatandaşlar, güncel altın fiyatları konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Altın fiyatları ile ilgili son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik gramı ne kadar oldu? İşte 10 Kasım canlı altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 10.11.2020 09:54 Güncelleme Tarihi: 10.11.2020 09:59
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Altın fiyatları güncel rakamlar: 10 Kasım gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik gramı ne kadar, kaç TL oldu?

Altın fiyatları ne kadar oldu? 10 Kasım güncel altın fiyatları kaç TL? Altın yatırımı yapmak isteyen ve düğün hazırlığı yapan vatandaşlar, güncel altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Dünkü işlem gününde döviz kuru ve altın fiyatlarında düşüş yaşandı. Peki, bugün güncel altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, 22 ayar bilezik gramı ne kadar, kaç TL oldu? İşte 10 Kasım güncel altın fiyatları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Altın fiyatları güncel rakamlar: 10 Kasım gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik gramı ne kadar, kaç TL oldu?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

İşte 10 Kasım Salı tarihli güncel altın fiyatları:

GRAM ALTIN FİYATI
502,39
507,32

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Altın fiyatları güncel rakamlar: 10 Kasım gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik gramı ne kadar, kaç TL oldu?

ÇEYREK ALTIN FİYATI
804,58
822,27

YARIM ALTIN FİYATI
1.604,12
1.644,54

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Altın fiyatları güncel rakamlar: 10 Kasım gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik gramı ne kadar, kaç TL oldu?

TAM ALTIN FİYATI
3.259,71
3.345,60

CUMHURİYET ALTINI FİYATI
3.218,30
3.279,01

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Altın fiyatları güncel rakamlar: 10 Kasım gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik gramı ne kadar, kaç TL oldu?

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
281,34
326,55

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
454,66
472,25