Altın fiyatları güncel rakamlar: 10 Kasım gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik gramı ne kadar, kaç TL oldu?

Altın fiyatları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Altının gram fiyatı 534,7 liradan başladığı günde 482,2 liraya kadar geriledi ve günü 490 lira seviyelerinde kapattı. Altın yatırımı yapmak isteyen vatandaşlar, güncel altın fiyatları konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Altın fiyatları ile ilgili son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik gramı ne kadar oldu? İşte 10 Kasım canlı altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 10.11.2020 09:54 Güncelleme Tarihi: 10.11.2020 09:59 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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