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Altın fiyatları düşer mi yükselir mi? İslam Memiş gram için A Haber'de rakam verdi

Altın yeni haftaya nasıl başladı? Fed'in faiz kararı piyasaları nasıl etkiledi? Finans Analisti İslam Memiş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Gram altın için 3 bin – 3 bin 500 lira seviyelerini işaret eden Memiş, "Elinde altın bulunduran yatırımcısına satış için erken olduğunu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 23.09.2024 12:18 Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 12:31
Altın fiyatları düşer mi yükselir mi? İslam Memiş gram için A Haber’de rakam verdi

Geçtiğimiz hafta ABD Merkez Bankası Fed 50 baz puanlık faiz indirimi yapmıştı. Peki, piyasalar yeni haftaya nasıl başladı? Altında son durum ne? Finans Analisti İslam Memiş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.


İşte o açıklamalardan satır başları;

Altın fiyatları düşer mi yükselir mi? İslam Memiş gram için A Haber’de rakam verdi

"KIRMIZI ÇİZGİMİZ..."

Ons altın tarafında bu sabah 2.936 dolar seviyesine kadar yükselen ve şu anda 2.616 dolar seviyesinde olan bir ons altın var karşımızda. Kırmızı çizgimiz kısa vadede 2.616 dolar seviyesi. Çünkü geçen hafta yaşanan agresif yükselişler bu hafta yerini kar satışlarına bırakabilir.

Altın fiyatları düşer mi yükselir mi? İslam Memiş gram için A Haber’de rakam verdi

"GİDECEK YOLUM VAR"

Teknik olarak bu hafta 2.578 dolar seviyesine kadar bir kar satışı gelme ihtimali kuvvetli. Ancak 2.635 dolar seviyesi test edilince bize şöyle bir sinyal verdi ons altın; benim gidecek biraz daha yolum var. O da 2.648 dolar 2.652 dolar seviyesini bize işaret ediyor.

Altın fiyatları düşer mi yükselir mi? İslam Memiş gram için A Haber’de rakam verdi

"YÜKSELİŞLER DEVAM EDECEK"

Yine 2025 yılında bu yükselişler devam edecek ama gözlerimiz Fed'de olacak yıl sonuna kadar. Muhtemelen ABD Merkez Bankası Fed'den iki kez daha faiz indirimi bekleniyor 25 – 25 toplamda 50 baz puan. Dolayısıyla 2025 yılında altının önü açık diye bekliyoruz. Bu yükselişler devam edecek diye tahmin ediyoruz. Ama bu haftanın özelinde ons altın tarafında bir kar satışı olabilir diye tahmin ediyorum.

Altın fiyatları düşer mi yükselir mi? İslam Memiş gram için A Haber’de rakam verdi

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Bu sabah saatlerinde gram altın yine haftaya yeni bir rekor tazeleyerek başladı. 2.950 lira seviyesi test edildi. Şu anda Kapalıçarşı piyasasında gram altın 2.940 lira seviyesinde. Ons altını takip eden bir gram altın var karşımızda. 2.900 lira seviyesine kadar bir miktar daha aşağı sarkmalar kısa vadede olabilir kar satışlarıyla birlikte.