Altın fiyatları düşer mi yükselir mi? İslam Memiş gram için A Haber’de rakam verdi

"YÜKSELİŞLER DEVAM EDECEK"

Yine 2025 yılında bu yükselişler devam edecek ama gözlerimiz Fed'de olacak yıl sonuna kadar. Muhtemelen ABD Merkez Bankası Fed'den iki kez daha faiz indirimi bekleniyor 25 – 25 toplamda 50 baz puan. Dolayısıyla 2025 yılında altının önü açık diye bekliyoruz. Bu yükselişler devam edecek diye tahmin ediyoruz. Ama bu haftanın özelinde ons altın tarafında bir kar satışı olabilir diye tahmin ediyorum.