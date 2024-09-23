23 Eylül 2024, Pazartesi
Altın fiyatları düşer mi yükselir mi? İslam Memiş gram için A Haber'de rakam verdi
Altın yeni haftaya nasıl başladı? Fed'in faiz kararı piyasaları nasıl etkiledi? Finans Analisti İslam Memiş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Gram altın için 3 bin – 3 bin 500 lira seviyelerini işaret eden Memiş, "Elinde altın bulunduran yatırımcısına satış için erken olduğunu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 23.09.2024 12:18 Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 12:31