Altın fiyatları bugün düşecek mi, yükselecek mi? Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar?
Altın fiyatları yükselmeye devam ediyor. Aralık ayının başından itibaren atak yapan altının gram fiyatı 286 TL'yi aştı. Altın böylece dalgalı geçen Kasım ayındaki kayıplarını fazlasıyla telafi etti. Sene başından altın alan vatandaşların an itibarıyla kazancı yüzde 30'u aştı. Yeni yıla altın alarak girmek isteyen vatandaşlar fiyatların nasıl seyredeceğini merak ediyor. Peki, altın fiyatları bugün düşecek mi, yükselecek mi? Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? İşte güncel altın fiyatları...
ALTINDA YÜKSELİŞ SÜRECEK Mİ? - VİDEO Giriş Tarihi: 26.12.2019 09:28 Güncelleme Tarihi: 26.12.2019 10:08
Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününden itibaren yükseliş hızını artırdı. 285 TL'yi aşan gram altın dünkü yükseliş ile yıl içindeki rekoruna doğru koşmaya başladı. Altın Ons fiyatı ise 1500 dolar seviyesinden işlem görmeye devam ediyor. Altın fiyatlarındaki son durum vatandaşların yakın takibinde. Özellikle altın fiyatlarındaki seyir oldukça merak ediliyor. Peki,
altın fiyatları bugün düşecek mi, yükselecek mi? Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? İşte güncel altın fiyatları... ALTINDA YÜKSELİŞ SÜRECEK Mİ? - VİDEO ALTIN FİYATLARI NASIL SEYREDECEK?
Piyasalar Noel tatiline girerken, altın da son 7 haftanın en yüksek seviyesini kaydettiği seansı geride bıraktı. Altın hafta başından beri sürdüğü ralliyi dünkü seansta da devam ederek yeni zirveler kaydettiği seansı yaşadı. Sarı maden güne 1485,52 dolar/onstan başlamasının ardından gün boyu alıcılı seyrini sürdürdü.
ALTINDA YÜKSELİŞ SÜRECEK Mİ? - VİDEO
Bu alıcılı seyir neticesinde 1500 dolar/ons direncine kadar uzanan sarı maden günü bu seviyeye yakın 1499,40 dolar/onstan günü tamamladı. Günlük bazda hanesine yüzde 0,9 kazanç yazmış oldu.
Gümüş de altınla benzer şekilde son 7 haftanın en yüksek seviyesini kaydettiği bir seansı yaşadı. Güne 17,43 dolar/onstan başlayan beyaz maden, gün sonunda 17,77 dolar/onstan dengelenerek önceki güne kıyasla hanesine yüzde 2 kazanç yazmış oldu.
GRAM ALTINDA YÜKSELİŞ SÜRECEK Mİ?
Altının ons fiyatının 1500 $ seviyelerine ilerlemesi ve TL'nin dolar karşısındaki zayıf seyriyle birlikte gram altın fiyatlarında yukarı yönlü ana trend devam ediyor. 286 TL seviyesinde bulunan direnç seviyesinin kırılması durumunda kurdaki hareketlilikle birlikte alımlar hız kazanabilir. Altın gram cinsi, günü 0.88% değer kazancı ile tamamladı.
ALTINDA YÜKSELİŞ SÜRECEK Mİ? - VİDEO
Teknik olarak Altın gram cinsi, orta vadeli yükseliş trendi ve kısa vadeli yükseliş trendi içinde bulunmaktadır. Bununla beraber Gram altında kısa vadeli direnç seviyeleri 287.00 ve 289.00'de, destek seviyeleri ise 286.00 ve 285.00'de bulunmaktadır.