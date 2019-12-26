Altın fiyatları bugün düşecek mi, yükselecek mi? Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar?

Altın fiyatları yükselmeye devam ediyor. Aralık ayının başından itibaren atak yapan altının gram fiyatı 286 TL'yi aştı. Altın böylece dalgalı geçen Kasım ayındaki kayıplarını fazlasıyla telafi etti. Sene başından altın alan vatandaşların an itibarıyla kazancı yüzde 30'u aştı. Yeni yıla altın alarak girmek isteyen vatandaşlar fiyatların nasıl seyredeceğini merak ediyor. Peki, altın fiyatları bugün düşecek mi, yükselecek mi? Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? İşte güncel altın fiyatları...

ALTINDA YÜKSELİŞ SÜRECEK Mİ? - VİDEO