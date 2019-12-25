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25.12.2019

Dolar euro faiz hiçbiri altın kadar kazandırmadı! Peki altın yükselecek mi? İşte yanıtı

Güvenli liman olarak bilinen altın bu yıl da yatırımcılarına kazandırdı. 2019 yılı içerisinde dolar, euro ve faizden daha çok getiri sağlayan altın yatırımcısının yüzünü güldürdü. Peki altındaki yükseliş sürecek mi? Altın fiyatlarındaki son durum ne? İşte uzman isimlerin görüşleri...

Güvenli liman olarak bilinen altın bu yıl da yatırımcılarına kazandırdı. 2019 yılı içerisinde dolar, euro ve faizden daha çok getiri sağlayan altın yatırımcısının yüzünü güldürdü. Peki altındaki yükseliş sürecek mi? Altın fiyatlarındaki son durum ne? İşte uzman isimlerin görüşleri...

ALTIN FİYATLARDA SON DURUM - CANLI TAKİP

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