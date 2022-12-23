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Haberler Galeri Akaryakıt fiyatları TABLO DEĞİŞTİ! 23 Aralık benzin, motorin (mazot), LPG fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Güncel liste...

Akaryakıt fiyatları TABLO DEĞİŞTİ! 23 Aralık benzin, motorin (mazot), LPG fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Güncel liste...

Brent petrol fiyatında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişiklik gösteriyor. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere benzine 67 kuruşluk fiyat artışı gerçekleşti. Pompa fiyatlarına yansıyan artış sonrası akaryakıt fiyatlarında tablo güncellendi. Peki, 23 Aralık benzin, motorin (mazot), LPG fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte akaryakıt fiyatları güncel liste...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.12.2022 08:38 Güncelleme Tarihi: 23.12.2022 08:38
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Akaryakıt fiyatları TABLO DEĞİŞTİ! 23 Aralık benzin, motorin mazot, LPG fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Güncel liste...

Akaryakıt fiyatlarında liste güncellendi. Geçtiğimiz günlerde 76 dolara kadar gerileyen Brent petrol varil fiyatı, son günlerde yeniden 80 doların üzerinde seyrediyor. Petrol fiyatında yaşanan dalgalanma, akaryakıt fiyatlarını da doğrudan etkiliyor. Dün 82 dolar seviyesinde hareket eden petrol fiyatı sonrası benzinde bugün 67 kuruş artış yaşandı. Peki, 23 Aralık benzin, motorin (mazot), LPG fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte haberin detayları...

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Akaryakıt fiyatları TABLO DEĞİŞTİ! 23 Aralık benzin, motorin mazot, LPG fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Güncel liste...

BENZİNE 67 KURUŞ ZAM

23 Aralık'tan itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 67 kuruş artış yaşandı. Motorin ve LPG grubunda herhangi bir fiyat değişikliği olmadı.

İşte güncel fiyatlar:

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Akaryakıt fiyatları TABLO DEĞİŞTİ! 23 Aralık benzin, motorin mazot, LPG fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Güncel liste...

23 Aralık İstanbul Akaryakıt Fiyatları

İstanbul Benzin litre fiyatı: 18.61 TL

İstanbul Motorin (Mazot) litre fiyatı: 22.06 TL

İstanbul LPG litre fiyatı: 10.83 TL

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Akaryakıt fiyatları TABLO DEĞİŞTİ! 23 Aralık benzin, motorin mazot, LPG fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Güncel liste...

23 Aralık Ankara Akaryakıt Fiyatları

Ankara Benzin litre fiyatı: 18.82 TL

Ankara Motorin (Mazot) litre fiyatı 22.25 TL

Ankara LPG litre fiyatı 10.83 TL

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Akaryakıt fiyatları TABLO DEĞİŞTİ! 23 Aralık benzin, motorin mazot, LPG fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Güncel liste...

23 Aralık İzmir Akaryakıt Fiyatları

İzmir Benzin litre fiyatı: 18.82 TL

İzmir Motorin (Mazot) litre fiyatı 22.35 TL

İzmir LPG litre fiyatı 10.58 TL