Akaryakıt fiyatları TABLO DEĞİŞTİ! 23 Aralık benzin, motorin (mazot), LPG fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Güncel liste...

Brent petrol fiyatında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişiklik gösteriyor. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere benzine 67 kuruşluk fiyat artışı gerçekleşti. Pompa fiyatlarına yansıyan artış sonrası akaryakıt fiyatlarında tablo güncellendi. Peki, 23 Aralık benzin, motorin (mazot), LPG fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte akaryakıt fiyatları güncel liste...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 23.12.2022 08:38 Güncelleme Tarihi: 23.12.2022 08:38 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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