24 Haziran 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

Akaryakıt fiyatları saat 00.00 itibarıyla güncelleniyor! 25 Haziran Salı itibarıyla benzin ve motorin kaç TL olacak?

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, benzin ve motorin fiyatlarında sürekli olarak indirim ve zam haberlerine neden oluyor. Bugün akaryakıt litre fiyatlarında bir değişiklik olup olmadığını merak edenler için, 24 Haziran 2024 itibarıyla benzin ve motorin (mazot) fiyatları ne durumda? Güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin ve motorin litre fiyatları ne kadar oldu, dizel yakıt fiyatlarında son durum nedir? İşte, güncel akaryakıt fiyatlarına ilişkin tüm detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş: 24.06.2024 11:46 Güncelleme: 24.06.2024 11:48
  • 1
  • 7
Akaryakıt fiyatları saat 00.00 itibarıyla güncelleniyor! 25 Haziran Salı itibarıyla benzin ve motorin kaç TL olacak?

Brent petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar nedeniyle vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını yakından izlemeye devam ediyor. Peki, 24 Haziran akaryakıt litre fiyatları ne kadar, kaç TL? Güncel akaryakıt fiyatları kaç TL?

  • 2
  • 7
Akaryakıt fiyatları saat 00.00 itibarıyla güncelleniyor! 25 Haziran Salı itibarıyla benzin ve motorin kaç TL olacak?

Benzin ve motorin fiyatlarına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere bir zam daha geliyor. Benzin grubunda 2 TL, motorin grubunda ise 1,68 TL'lik bir fiyat artışı bekleniyor.

  • 3
  • 7
Akaryakıt fiyatları saat 00.00 itibarıyla güncelleniyor! 25 Haziran Salı itibarıyla benzin ve motorin kaç TL olacak?

Zamlı Fiyatlar:

İstanbul'da motorinin litre fiyatı 40.67 TL'den zamla birlikte 42 TL'nin üzerine çıkacak.

  • 4
  • 7
Akaryakıt fiyatları saat 00.00 itibarıyla güncelleniyor! 25 Haziran Salı itibarıyla benzin ve motorin kaç TL olacak?

Benzinin litresi ise 40.3 TL'den 42 TL bandını aşması bekleniyor.

  • 5
  • 7
Akaryakıt fiyatları saat 00.00 itibarıyla güncelleniyor! 25 Haziran Salı itibarıyla benzin ve motorin kaç TL olacak?

Akaryakıt Fiyatları Nasıl Hesaplanıyor?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatlarına; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV, EPDK payı ve KDV eklenerek belirleniyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belirli bir fiyat değişim farkı gözetilerek hesaplanıyor.

Bu zamla birlikte akaryakıt fiyatları rekor seviyelere ulaşacak.