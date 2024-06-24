Akaryakıt fiyatları saat 00.00 itibarıyla güncelleniyor! 25 Haziran Salı itibarıyla benzin ve motorin kaç TL olacak?

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, benzin ve motorin fiyatlarında sürekli olarak indirim ve zam haberlerine neden oluyor. Bugün akaryakıt litre fiyatlarında bir değişiklik olup olmadığını merak edenler için, 24 Haziran 2024 itibarıyla benzin ve motorin (mazot) fiyatları ne durumda? Güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin ve motorin litre fiyatları ne kadar oldu, dizel yakıt fiyatlarında son durum nedir? İşte, güncel akaryakıt fiyatlarına ilişkin tüm detaylar...