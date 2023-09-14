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Haberler Galeri 2.000 TL ile TOKİ'ye başvurmak yeterli! En yüksek 1.115.349 TL'ye 3+1 daire! %25 peşinat, 180 ay vade ile anahtar teslim!

2.000 TL ile TOKİ'ye başvurmak yeterli! En yüksek 1.115.349 TL'ye 3+1 daire! %25 peşinat, 180 ay vade ile anahtar teslim!

Konut sahibi olmak isteyenler için uygun fiyatlı fırsatlar sunuluyor. Ayda sadece 4.054 TL gibi hesaplı taksitlerle ev sahibi olma imkanı sağlanıyor. Bu uygun fiyatlı konutlar, ev sahibi olmak isteyenler için cazip bir alternatif sunuyor. 96 dairenin 10 tanesi için başvurular alındı. Kura tarihleri ise haberimizde...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.09.2023 06:05 Güncelleme Tarihi: 14.09.2023 06:12
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2.000 TL ile TOKİ’ye başvurmak yeterli! En yüksek 1.115.349 TL’ye 3+1 daire! %25 peşinat, 180 ay vade ile anahtar teslim!

TOKİ tarafından yapılan son duyuru, Eylül ayında konut sahibi olmak isteyenlere büyük bir fırsat sunuyor. Uygun fiyatlarla kaliteli konutlara sahip olma arzusundaki vatandaşlar için çeşitli seçenekler mevcut. %25 peşinat ödemesi ve 180 aya varan vade imkanıyla, konut sahibi olma hayali olanlar için cazip bir seçenek sunuluyor. Bu fırsatla, ev sahibi olmak isteyenlerin bütçelerini zorlamadan konut sahibi olmaları mümkün hale geliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2.000 TL ile TOKİ’ye başvurmak yeterli! En yüksek 1.115.349 TL’ye 3+1 daire! %25 peşinat, 180 ay vade ile anahtar teslim!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kuruluşu olan TOKİ'nin Erzurum'un Aşkale ilçesi Kandilli Mahallesi'nde kura yöntemiyle 3+1 büyüklüğünde konut satacağı bildirildi.

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2.000 TL ile TOKİ’ye başvurmak yeterli! En yüksek 1.115.349 TL’ye 3+1 daire! %25 peşinat, 180 ay vade ile anahtar teslim!

Söz konusu proje kapsamında 96 adet konutun satışta olduğunu bildiren TOKİ, bunlardan yalnızca 10 tanesini kura yöntemi ile satışa sunacağını belirtti. TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden paylaşılan ilanda ''Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Erzurum İli, Aşkale Kandilli 96 Adet Konut kapsamında üretilecek 10 adet konut satışa sunulacaktır.'' ifadelerine yer verildi.

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2.000 TL ile TOKİ’ye başvurmak yeterli! En yüksek 1.115.349 TL’ye 3+1 daire! %25 peşinat, 180 ay vade ile anahtar teslim!

KURA VE BAŞVURU TARİHLERİ

Kuralı satış yöntemi ile yapılacak olan satışların başvuru tarihleri 4 - 8 Eylül 2023 olarak açıklanırken kura tarihi de 14 Eylül olarak belirlendi.

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2.000 TL ile TOKİ’ye başvurmak yeterli! En yüksek 1.115.349 TL’ye 3+1 daire! %25 peşinat, 180 ay vade ile anahtar teslim!

TOKİ'nin Erzurum'da satacağı konutlar için başvuru bedeli 2 bin lira olarak açıklanırken başvurular da Ziraat Bankası şubelerinde tamamlandı. E-Devlet üzerinden de başvurular alınırken 14 Eylül için geri sayım başladı.