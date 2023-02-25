A-101 25 Şubat-3 Mart indirim kataloğu! 10 TL ve üzeri aktüel ürünler satışta! O ürünler 24,95 TL'ye sabitlendi! İşte fiyatlar

A101 marketlerde indirim rüzgarı hız kesmeden devam ediyor. Alışverişini A101'den yapanlar aktüel ürünler kataloğunu takip ediyor.Kaliteli ve uygun fiyatlı ürünlerini müşterilerine sunmayı hedefleyen zincir mağazalarından biri olan A101, 25 Şubat-3 Mart kataloğunu yayınladı. Bu hafta; kozmetik ürünlerden, gıda ürünlerine, küçük ev aletlerinde, beyaz eşyalara, teknolojik aletlere birçok ürün indirimli fırsatlarıyla müşterisini memnun edecek. İşte, A101 aldın aldın kataloğu fiyat listesi!