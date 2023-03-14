7440 SGK yapılandırma başvurusu nasıl yapılır? 2023 borç yapılandırma son gün ne zaman? ÖDEME TARİHLERİ...

Borç yapılandırma paketi geçtiğimiz günlerde yürürlüğe girdi. Kamu borçlarına yapılandırma getiren "Bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun" Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlandı. Yapılandırma yasası, öğrenci kredisinden prim borcuna, emlak, taşıtlar vergisinden trafik cezasına kadar milyonlarca vatandaşa nefes aldıracak. Buna göre 31 Aralık 2022 tarihine kadar devlete olan bütün borçlar yapılandırılabilecek.Peki, 7440 SGK yapılandırma başvurusu nasıl yapılır, son gün ne zaman? İşte, detaylar...