%61-65’lik 4A, 4B’liye çifte zam hesabı! Emeklinin taban maaşı değişiyor: 7.500 TL alana en az 10.000 TL! TÜİK, OVP 2024 artışını netleştirdi!

İKİ AYRI HESAP VAR

Bu rakam memurlar ve memur emeklileri için de fark anlamını taşıyor.

Yıl sonunda oluşacak 6 aylık enflasyon rakamı sonrasında bir refah payı eklenmesi de mümkün olacak. Yüzde 65'lik öngörüye göre refah payı ile birlikte artış oranının yüzde 50'yi bulması bekleniyor. Şu anda kesin olan, 4 aylık enflasyon rakamı. TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre Temmuz'da enflasyon yüzde 9,62, Ağustos'ta yüzde 9,09, Eylül'de yüzde 4,75, Ekim ayında ise yüzde 3,43 oldu. Tüm bunlarla beraber 4 aylık enflasyon rakamı da yüzde 29,41 olarak hesaplanmış oldu. Bir başka ifade ile Haziran ayında 1351,59 olan Tüketici Fiyat Endeksi Ekim ayında 1749,11'e yükseldi.