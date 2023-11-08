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Haberler Galeri %61-65’lik 4A, 4B’liye çifte zam hesabı! Emeklinin taban maaşı değişiyor: 7.500 TL alana en az 10.000 TL! TÜİK, OVP 2024 artışını netleştirdi!

%61-65’lik 4A, 4B’liye çifte zam hesabı! Emeklinin taban maaşı değişiyor: 7.500 TL alana en az 10.000 TL! TÜİK, OVP 2024 artışını netleştirdi!

Emekliler, enflasyon artışlarını ve beklenen iyileştirmeyi dikkatle takip ediyorlar. Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur emeklileri, ocak ayı itibarıyla aylıklarına enflasyon zammı yapılmasını beklerken, bu zammın yanı sıra bir iyileştirme planının da hayata geçirilmesini umut ediyorlar. Emekliler, yaşamlarını sürdürmek ve mali açıdan daha iyi bir durumda olabilmek için bu tür düzenlemeleri yakından izliyorlar. İşte detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.11.2023 06:36 Güncelleme Tarihi: 08.11.2023 06:36
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%61-65’lik 4A, 4B’liye çifte zam hesabı! Emeklinin taban maaşı değişiyor: 7.500 TL alana en az 10.000 TL! TÜİK, OVP 2024 artışını netleştirdi!

Emekliler, 2023 yılının ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisini büyük bir dikkatle bekliyorlar. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı temmuzdan ekime kadar olan aylık enflasyon oranları, bu sürecin ilk 4 aylık bölümünü yüzde 29.41 artışla tamamladı. Bu artış, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak ayı aylık maaşlarına yansıyacak. Ancak geriye Ekim ve Kasım aylarına ait enflasyon verilerinin eklenmesiyle son resmi artış oranı netleşecek. İşte emekliye ocak 2024 zamlı maaş tablosu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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%61-65’lik 4A, 4B’liye çifte zam hesabı! Emeklinin taban maaşı değişiyor: 7.500 TL alana en az 10.000 TL! TÜİK, OVP 2024 artışını netleştirdi!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. İşte konuya ilişkin Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in yazısı...

Buna göre enflasyon oranı Ekim'de aylık bazda yüzde 3,43, yıllık bazda ise yüzde 61,36 olarak gerçekleşti. Yıl sonu için Merkez Bankası ve Orta Vadeli Programda ise öngörü yüzde 65 olarak açıklanmıştı.

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%61-65’lik 4A, 4B’liye çifte zam hesabı! Emeklinin taban maaşı değişiyor: 7.500 TL alana en az 10.000 TL! TÜİK, OVP 2024 artışını netleştirdi!

TÜİK'in açıkladığı Ekim ayı enflasyonu sonrasında emeklileri ve memurları yakından ilgilendiren 4 aylık veri de ortaya çıkmış oldu. Bundan sonra açıklanacak Kasım ve Aralık enflasyonlarıyla birlikte özellikle SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zam oranını belirleyen 6 aylık enflasyon rakamı da belirlenmiş olacak.

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%61-65’lik 4A, 4B’liye çifte zam hesabı! Emeklinin taban maaşı değişiyor: 7.500 TL alana en az 10.000 TL! TÜİK, OVP 2024 artışını netleştirdi!

İKİ AYRI HESAP VAR

Bu rakam memurlar ve memur emeklileri için de fark anlamını taşıyor.
Yıl sonunda oluşacak 6 aylık enflasyon rakamı sonrasında bir refah payı eklenmesi de mümkün olacak. Yüzde 65'lik öngörüye göre refah payı ile birlikte artış oranının yüzde 50'yi bulması bekleniyor. Şu anda kesin olan, 4 aylık enflasyon rakamı. TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre Temmuz'da enflasyon yüzde 9,62, Ağustos'ta yüzde 9,09, Eylül'de yüzde 4,75, Ekim ayında ise yüzde 3,43 oldu. Tüm bunlarla beraber 4 aylık enflasyon rakamı da yüzde 29,41 olarak hesaplanmış oldu. Bir başka ifade ile Haziran ayında 1351,59 olan Tüketici Fiyat Endeksi Ekim ayında 1749,11'e yükseldi.

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%61-65’lik 4A, 4B’liye çifte zam hesabı! Emeklinin taban maaşı değişiyor: 7.500 TL alana en az 10.000 TL! TÜİK, OVP 2024 artışını netleştirdi!

6 AYLIK TAHMİNLER NE GÖSTERİYOR?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri enflasyon zammının oranını son verinin açıklanacağı 3 Ocak tarihinde öğrenecek. Ancak ipuçları da var. Orta Vadeli Program'da 2023 yılı enflasyon tahmini yüzde 65 olarak yer aldı. Merkez Bankası da 2023 yılı enflasyon tahminini orta noktası yüzde 65 olarak güncellerken, tahmin aralıklarının alt ve üst noktalarını yüzde 62 ve 68 olarak açıkladı.