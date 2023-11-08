08 Kasım 2023, Çarşamba
%61-65’lik 4A, 4B’liye çifte zam hesabı! Emeklinin taban maaşı değişiyor: 7.500 TL alana en az 10.000 TL! TÜİK, OVP 2024 artışını netleştirdi!
Emekliler, enflasyon artışlarını ve beklenen iyileştirmeyi dikkatle takip ediyorlar. Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur emeklileri, ocak ayı itibarıyla aylıklarına enflasyon zammı yapılmasını beklerken, bu zammın yanı sıra bir iyileştirme planının da hayata geçirilmesini umut ediyorlar. Emekliler, yaşamlarını sürdürmek ve mali açıdan daha iyi bir durumda olabilmek için bu tür düzenlemeleri yakından izliyorlar. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 08.11.2023 06:36 Güncelleme Tarihi: 08.11.2023 06:36
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