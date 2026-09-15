43 ekonominin borç sıralaması açıklandı: Lüksemburg yüzde 446,4 ile zirvede, Türkiye yüzde 72,9 ile son sırada

Dünyanın önde gelen ekonomilerinin kamu, hanehalkı ve finans dışı şirket borçları karşılaştırıldı. Uluslararası Ödemeler Bankası verileri kullanılarak hazırlanan 43 ekonomilik sıralamada Lüksemburg yüzde 446,4'lük toplam borç oranıyla ilk sırada yer aldı. Türkiye ise yüzde 72,9'luk toplam borç/GSYH oranıyla listenin son sırasında bulundu. Japonya kamu borcunda, İsviçre hanehalkı borcunda, Lüksemburg ise şirket borcunda zirveye çıktı. İşte ülkelerin borç yükünü ortaya koyan dikkat çekici liste...

Dünyanın önemli ekonomilerinin borçluluk oranları arasındaki büyük fark ortaya çıktı. Uluslararası Ödemeler Bankası'nın (BIS) finansal olmayan sektörlere ilişkin verileri kullanılarak hazırlanan sıralama, 43 ekonomide kamu, hanehalkı ve finans dışı şirket borcunun GSYH'ye oranını karşılaştırıyor. 2025'in dördüncü çeyreğine ilişkin veriler üzerinden hazırlanan tabloda ülkelerin toplam borç yükleri arasında dikkat çekici farklar bulunuyor. Veriler, özellikle gelişmiş ekonomilerde kamu ve özel sektör borcunun ekonomik büyüklüğe kıyasla oldukça yüksek seviyelere ulaştığını gösteriyor. Listenin zirvesinde ise Türkiye'nin tam karşısında yer alan dikkat çekici bir tablo bulunuyor.

ZİRVEDE LÜKSEMBURG, EN ALTTA TÜRKİYE Toplam borcun GSYH'ye oranında Lüksemburg yüzde 446,4 ile ilk sırada yer aldı. Lüksemburg'u yüzde 406,5 ile Hong Kong ve yüzde 369,5 ile Japonya izledi. Türkiye ise yüzde 72,9 toplam borç/GSYH oranıyla 43 ekonomi arasında 43. sırada, yani toplam borç oranı en düşük ekonomi olarak kayıtlara geçti. Türkiye'nin toplam oranını yüzde 23,9 kamu borcu, yüzde 10,1 hanehalkı borcu ve yüzde 38,9 finans dışı şirket borcu oluşturdu. Bu oranların toplamı yüzde 72,9'a ulaşıyor. Ancak burada önemli bir ayrıntı bulunuyor: BIS'in bu karşılaştırması finans şirketlerinin borçlarını kapsamıyor. Sıralama kamu sektörü ile özel sektörün finans dışı kesimlerini, yani hanehalkı ve finans dışı şirketleri karşılaştırıyor.

JAPONYA KAMU BORCUNDA ZİRVEDE Listenin üçüncü sırasında bulunan Japonya, toplam borç oranında yüzde 369,5 seviyesinde. Ancak Japonya'yı asıl öne çıkaran rakam kamu borcu. Ülkenin kamu borcunun GSYH'ye oranı yüzde 194,5 olarak hesaplandı. Bu oran, 43 ekonomi arasında kamu borcu bakımından en yüksek seviye oldu. Japonya'nın hanehalkı borcu yüzde 61,1, finans dışı şirket borcu ise yüzde 113,9 seviyesinde bulunuyor. Böylece Japonya'nın toplam borç oranı yüzde 369,5'e ulaşıyor. HANEHALKINDA ZİRVE İSVİÇRE'NİN Kamu borcunda Japonya'nın öne çıktığı listede hanehalkı borcunda ise başka bir ülke dikkat çekiyor. İsviçre'de hanehalkı borcunun GSYH'ye oranı yüzde 123. Bu oran, sıralamadaki en yüksek hanehalkı borç oranı. İsviçre'nin kamu borcu yüzde 24,7, finans dışı şirket borcu ise yüzde 128,9 seviyesinde. Ülkenin toplam borç/GSYH oranı yüzde 276,6 olarak hesaplandı ve İsviçre listenin 11. sırasında yer aldı.

ŞİRKET BORCUNDA REKOR LÜKSEMBURG'DA Listenin zirvesindeki Lüksemburg'un dikkat çekici bir başka özelliği ise finans dışı şirket borcunda ortaya çıkıyor. Ülkede finans dışı şirketlerin borcunun GSYH'ye oranı yüzde 358,8. Bu oran 43 ekonomi arasındaki en yüksek şirket borcu oranı. Lüksemburg'un kamu borcu yüzde 26,4, hanehalkı borcu ise yüzde 61,2 seviyesinde. Üç kalemin toplamı ülkeyi yüzde 446,4 ile listenin zirvesine taşıyor.