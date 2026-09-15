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43 ekonominin borç sıralaması açıklandı: Lüksemburg yüzde 446,4 ile zirvede, Türkiye yüzde 72,9 ile son sırada

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Dünyanın önde gelen ekonomilerinin kamu, hanehalkı ve finans dışı şirket borçları karşılaştırıldı. Uluslararası Ödemeler Bankası verileri kullanılarak hazırlanan 43 ekonomilik sıralamada Lüksemburg yüzde 446,4'lük toplam borç oranıyla ilk sırada yer aldı. Türkiye ise yüzde 72,9'luk toplam borç/GSYH oranıyla listenin son sırasında bulundu. Japonya kamu borcunda, İsviçre hanehalkı borcunda, Lüksemburg ise şirket borcunda zirveye çıktı. İşte ülkelerin borç yükünü ortaya koyan dikkat çekici liste...

43 ekonominin borç sıralaması açıklandı: Lüksemburg yüzde 446,4 ile zirvede, Türkiye yüzde 72,9 ile son sırada 1

Dünyanın önemli ekonomilerinin borçluluk oranları arasındaki büyük fark ortaya çıktı.

Uluslararası Ödemeler Bankası'nın (BIS) finansal olmayan sektörlere ilişkin verileri kullanılarak hazırlanan sıralama, 43 ekonomide kamu, hanehalkı ve finans dışı şirket borcunun GSYH'ye oranını karşılaştırıyor.

2025'in dördüncü çeyreğine ilişkin veriler üzerinden hazırlanan tabloda ülkelerin toplam borç yükleri arasında dikkat çekici farklar bulunuyor. Veriler, özellikle gelişmiş ekonomilerde kamu ve özel sektör borcunun ekonomik büyüklüğe kıyasla oldukça yüksek seviyelere ulaştığını gösteriyor.

Listenin zirvesinde ise Türkiye'nin tam karşısında yer alan dikkat çekici bir tablo bulunuyor.

43 ekonominin borç sıralaması açıklandı: Lüksemburg yüzde 446,4 ile zirvede, Türkiye yüzde 72,9 ile son sırada 2

ZİRVEDE LÜKSEMBURG, EN ALTTA TÜRKİYE

Toplam borcun GSYH'ye oranında Lüksemburg yüzde 446,4 ile ilk sırada yer aldı.

Lüksemburg'u yüzde 406,5 ile Hong Kong ve yüzde 369,5 ile Japonya izledi.

Türkiye ise yüzde 72,9 toplam borç/GSYH oranıyla 43 ekonomi arasında 43. sırada, yani toplam borç oranı en düşük ekonomi olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'nin toplam oranını yüzde 23,9 kamu borcu, yüzde 10,1 hanehalkı borcu ve yüzde 38,9 finans dışı şirket borcu oluşturdu.

Bu oranların toplamı yüzde 72,9'a ulaşıyor.

Ancak burada önemli bir ayrıntı bulunuyor: BIS'in bu karşılaştırması finans şirketlerinin borçlarını kapsamıyor. Sıralama kamu sektörü ile özel sektörün finans dışı kesimlerini, yani hanehalkı ve finans dışı şirketleri karşılaştırıyor.

43 ekonominin borç sıralaması açıklandı: Lüksemburg yüzde 446,4 ile zirvede, Türkiye yüzde 72,9 ile son sırada 3

JAPONYA KAMU BORCUNDA ZİRVEDE

Listenin üçüncü sırasında bulunan Japonya, toplam borç oranında yüzde 369,5 seviyesinde.

Ancak Japonya'yı asıl öne çıkaran rakam kamu borcu.

Ülkenin kamu borcunun GSYH'ye oranı yüzde 194,5 olarak hesaplandı.

Bu oran, 43 ekonomi arasında kamu borcu bakımından en yüksek seviye oldu.

Japonya'nın hanehalkı borcu yüzde 61,1, finans dışı şirket borcu ise yüzde 113,9 seviyesinde bulunuyor.

Böylece Japonya'nın toplam borç oranı yüzde 369,5'e ulaşıyor.

HANEHALKINDA ZİRVE İSVİÇRE'NİN

Kamu borcunda Japonya'nın öne çıktığı listede hanehalkı borcunda ise başka bir ülke dikkat çekiyor.

İsviçre'de hanehalkı borcunun GSYH'ye oranı yüzde 123.

Bu oran, sıralamadaki en yüksek hanehalkı borç oranı.

İsviçre'nin kamu borcu yüzde 24,7, finans dışı şirket borcu ise yüzde 128,9 seviyesinde.

Ülkenin toplam borç/GSYH oranı yüzde 276,6 olarak hesaplandı ve İsviçre listenin 11. sırasında yer aldı.

43 ekonominin borç sıralaması açıklandı: Lüksemburg yüzde 446,4 ile zirvede, Türkiye yüzde 72,9 ile son sırada 4

ŞİRKET BORCUNDA REKOR LÜKSEMBURG'DA

Listenin zirvesindeki Lüksemburg'un dikkat çekici bir başka özelliği ise finans dışı şirket borcunda ortaya çıkıyor.

Ülkede finans dışı şirketlerin borcunun GSYH'ye oranı yüzde 358,8.

Bu oran 43 ekonomi arasındaki en yüksek şirket borcu oranı.

Lüksemburg'un kamu borcu yüzde 26,4, hanehalkı borcu ise yüzde 61,2 seviyesinde.

Üç kalemin toplamı ülkeyi yüzde 446,4 ile listenin zirvesine taşıyor.

43 ekonominin borç sıralaması açıklandı: Lüksemburg yüzde 446,4 ile zirvede, Türkiye yüzde 72,9 ile son sırada 5

ABD 14'ÜNCÜ, ÇİN 8'İNCİ SIRADA

Dünyanın en büyük ekonomileri arasında yer alan ABD ve Çin de sıralamada üst bölümlerde bulunuyor.

Çin, yüzde 300,1 toplam borç oranıyla 8. sırada yer alırken, ABD yüzde 256,7 ile 14. sırada bulunuyor.

Çin'de kamu borcu yüzde 99,3, hanehalkı borcu yüzde 58 ve finans dışı şirket borcu yüzde 142,8.

ABD'de ise kamu borcu yüzde 116,4, hanehalkı borcu yüzde 68,1 ve finans dışı şirket borcu yüzde 72,2 seviyesinde.

TÜRKİYE'DE EN DİKKAT ÇEKİCİ ORAN HANEHALKINDA

Türkiye'nin toplam borç oranını oluşturan üç kalem arasında en düşük oran hanehalkında bulunuyor.

Türkiye'de hanehalkı borcunun GSYH'ye oranı yüzde 10,1.

Kamu borcunun oranı yüzde 23,9, finans dışı şirket borcunun oranı ise yüzde 38,9.

Bu üç kalem birlikte değerlendirildiğinde Türkiye'nin toplam borç oranı yüzde 72,9'a ulaşıyor. Böylece Türkiye, sıralamadaki 43 ekonomi arasında en düşük toplam orana sahip ülke oluyor.

Ancak bu verinin "Türkiye dünyanın en az borçlu ülkesi" şeklinde mutlak bir ifadeyle yorumlanmaması gerekiyor. Çünkü çalışma 43 ekonomiyi kapsıyor ve ölçüm yöntemi kamu ile finans dışı özel sektörün GSYH'ye oranını esas alıyor.

43 ekonominin borç sıralaması açıklandı: Lüksemburg yüzde 446,4 ile zirvede, Türkiye yüzde 72,9 ile son sırada 6

AVRUPA'NIN BÜYÜK EKONOMİLERİ ÜST SIRALARDA

Borç sıralamasında Avrupa'nın önde gelen ekonomileri de üst sıralarda yer aldı.

Fransa yüzde 331,5 ile 5'inci, Kanada yüzde 319,1 ile 6'ncı, Hollanda yüzde 304,5 ile 7'nci sırada bulunuyor.

Belçika yüzde 282,6 ile 9'uncu, Norveç yüzde 276,9 ile 10'uncu, İsviçre yüzde 276,6 ile 11'inci sırada.

Finlandiya 265,9 ile 12'nci, İsveç 263,5 ile 13'üncü ve ABD 256,7 ile 14'üncü sırada yer alıyor.

Listenin devamında Danimarka, Güney Kore, Yunanistan, Birleşik Krallık ve İtalya bulunuyor.

İŞTE 43 EKONOMİNİN BORÇ SIRALAMASI

Aşağıdaki oranlar, 2025'in dördüncü çeyreğine ilişkin BIS verilerinden hazırlanan karşılaştırmadaki değerlerdir. Toplam oran; kamu, hanehalkı ve finans dışı şirket borçlarının GSYH'ye oranlarının toplamından oluşuyor.

43 ekonominin borç sıralaması açıklandı: Lüksemburg yüzde 446,4 ile zirvede, Türkiye yüzde 72,9 ile son sırada 7

1. Lüksemburg

Kamu borcu: %26,4
Hanehalkı borcu: %61,2
Finans dışı şirket borcu: %358,8
Toplam borç: %446,4

43 ekonominin borç sıralaması açıklandı: Lüksemburg yüzde 446,4 ile zirvede, Türkiye yüzde 72,9 ile son sırada 8

2. Hong Kong

Kamu borcu: %78,0
Hanehalkı borcu: %87,8
Finans dışı şirket borcu: %240,7
Toplam borç: %406,5

43 ekonominin borç sıralaması açıklandı: Lüksemburg yüzde 446,4 ile zirvede, Türkiye yüzde 72,9 ile son sırada 9

3. Japonya

Kamu borcu: %194,5
Hanehalkı borcu: %61,1
Finans dışı şirket borcu: %113,9
Toplam borç: %369,5

43 ekonominin borç sıralaması açıklandı: Lüksemburg yüzde 446,4 ile zirvede, Türkiye yüzde 72,9 ile son sırada 10

4. Singapur

Kamu borcu: %166,2
Hanehalkı borcu: %44,0
Finans dışı şirket borcu: %127,2
Toplam borç: %337,4

43 ekonominin borç sıralaması açıklandı: Lüksemburg yüzde 446,4 ile zirvede, Türkiye yüzde 72,9 ile son sırada 11

5. Fransa

Kamu borcu: %116,0
Hanehalkı borcu: %59,7
Finans dışı şirket borcu: %155,8
Toplam borç: %331,5

43 ekonominin borç sıralaması açıklandı: Lüksemburg yüzde 446,4 ile zirvede, Türkiye yüzde 72,9 ile son sırada 12

6. Kanada

Kamu borcu: %100,2
Hanehalkı borcu: %100,6
Finans dışı şirket borcu: %118,3
Toplam borç: %319,1

43 ekonominin borç sıralaması açıklandı: Lüksemburg yüzde 446,4 ile zirvede, Türkiye yüzde 72,9 ile son sırada 13

7. Hollanda

Kamu borcu: %44,4
Hanehalkı borcu: %93,8
Finans dışı şirket borcu: %166,3
Toplam borç: %304,5

43 ekonominin borç sıralaması açıklandı: Lüksemburg yüzde 446,4 ile zirvede, Türkiye yüzde 72,9 ile son sırada 14

8. Çin

Kamu borcu: %99,3
Hanehalkı borcu: %58,0
Finans dışı şirket borcu: %142,8
Toplam borç: %300,1

43 ekonominin borç sıralaması açıklandı: Lüksemburg yüzde 446,4 ile zirvede, Türkiye yüzde 72,9 ile son sırada 15

9. Belçika

Kamu borcu: %107,9
Hanehalkı borcu: %56,8
Finans dışı şirket borcu: %117,9
Toplam borç: %282,6

43 ekonominin borç sıralaması açıklandı: Lüksemburg yüzde 446,4 ile zirvede, Türkiye yüzde 72,9 ile son sırada 16

10. Norveç

Kamu borcu: %54,2
Hanehalkı borcu: %87,3
Finans dışı şirket borcu: %135,4
Toplam borç: %276,9

43 ekonominin borç sıralaması açıklandı: Lüksemburg yüzde 446,4 ile zirvede, Türkiye yüzde 72,9 ile son sırada 17

11. İsviçre

Kamu borcu: %24,7
Hanehalkı borcu: %123,0
Finans dışı şirket borcu: %128,9
Toplam borç: %276,6

43 ekonominin borç sıralaması açıklandı: Lüksemburg yüzde 446,4 ile zirvede, Türkiye yüzde 72,9 ile son sırada 18

12. Finlandiya

Kamu borcu: %88,5
Hanehalkı borcu: %62,9
Finans dışı şirket borcu: %114,5
Toplam borç: %265,9

43 ekonominin borç sıralaması açıklandı: Lüksemburg yüzde 446,4 ile zirvede, Türkiye yüzde 72,9 ile son sırada 19

13. İsveç

Kamu borcu: %34,6
Hanehalkı borcu: %82,1
Finans dışı şirket borcu: %146,8
Toplam borç: %263,5

43 ekonominin borç sıralaması açıklandı: Lüksemburg yüzde 446,4 ile zirvede, Türkiye yüzde 72,9 ile son sırada 20

14. ABD

Kamu borcu: %116,4
Hanehalkı borcu: %68,1
Finans dışı şirket borcu: %72,2
Toplam borç: %256,7

43 ekonominin borç sıralaması açıklandı: Lüksemburg yüzde 446,4 ile zirvede, Türkiye yüzde 72,9 ile son sırada 21

15. Danimarka

Kamu borcu: %27,9
Hanehalkı borcu: %84,1
Finans dışı şirket borcu: %140,8
Toplam borç: %252,8

43 ekonominin borç sıralaması açıklandı: Lüksemburg yüzde 446,4 ile zirvede, Türkiye yüzde 72,9 ile son sırada 22

16. Güney Kore

Kamu borcu: %45,7
Hanehalkı borcu: %88,6
Finans dışı şirket borcu: %110,4
Toplam borç: %244,7

43 ekonominin borç sıralaması açıklandı: Lüksemburg yüzde 446,4 ile zirvede, Türkiye yüzde 72,9 ile son sırada 23

17. Yunanistan

Kamu borcu: %146,5
Hanehalkı borcu: %38,1
Finans dışı şirket borcu: %59,3
Toplam borç: %243,9

43 ekonominin borç sıralaması açıklandı: Lüksemburg yüzde 446,4 ile zirvede, Türkiye yüzde 72,9 ile son sırada 24

18. Birleşik Krallık

Kamu borcu: %102,2
Hanehalkı borcu: %73,6
Finans dışı şirket borcu: %59,0
Toplam borç: %234,8

43 ekonominin borç sıralaması açıklandı: Lüksemburg yüzde 446,4 ile zirvede, Türkiye yüzde 72,9 ile son sırada 25

19. İtalya

Kamu borcu: %137,1
Hanehalkı borcu: %35,8
Finans dışı şirket borcu: %58,5
Toplam borç: %231,4