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15 Kasım 2020, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri 4D'li taşeron işçiler için beklenen açıklama! 4D'li taşeron işçilere maaş zammı açıklandı mı? Yüzde 15... 4D'li taşeron işçiler için beklenen açıklama! 4D'li taşeron işçilere maaş zammı açıklandı mı? Yüzde 15...
Son dakika... AÇSHB tarafından 4D'li taşeron işçi için maaşlara yapılacak zam oranı merak ediliyor. Ocak ayının yaklaşmasının ardından kadroya geçen 4D'li taşeron işçiler için yüzdelik dilim, ek ödeme ve refah payı konusunda sorgulamalar sürüyor. Yeni yılda işçilerin maaşlarını etkileyecek zam görüşmeleri sonrasında tüm detaylar duyurulacak. Binlerce işçinin merakla beklediği zam görüşmeleri için detaylar ahaber.com.tr'de yer alacak. İşte, 4D'li taşeron işçilere maaş zammı açıklandı mı? Yüzde 15...
Giriş Tarihi: 15.11.2020 21:07 Güncelleme Tarihi: 15.11.2020 21:13
Son dakika... 4D'li taşeron işçilere maaş zammı açıklandı mı? Sorusunun yanıtı son günlerin en çok merak edilen hususları arasında yer alıyor. AÇSHB tarafından 2021 yılında binlerce 4D'li taşeron işçinin maaşlarına yapılacak zam oranı hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor. Kasım ayının gelmesinin ardından tüm gelişmeleri ahaber.com.tr olarak yazımızda ele aldık. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenen zam oranları görüşmelerin ardından belli olacak. Zam görüşmeleri için tüm gelişmeleri yazımızda bir araya getirdik. İşte, 4D'li taşeron işçilere maaş zammı açıklandı mı? Yüzde 15...
GALERİ DEVAM EDİYOR 4D'Lİ TAŞERON İŞÇİLERE ASGARİ MAAŞ ZAMMI AÇIKLANDI MI?
Taşeron işçilerin önümüzdeki yıllarda tüm mali ve ekonomik haklarının belirleneceği toplu iş sözleşmesinde tarih belli değil. Ancak taşeron işçilerin takip edebilecekleri bir süreç bulunuyor.
Bu süreç kapsamında öncelikle taşeron işçiler için daha önceki açıklanan mali ve sosyal haklar sözleşmesi sona erecek. Bu sözleşme sona ermesi için son tarih 31 Ekim. Bunun ardından taşeron işçilerin iş kolu değişecek. Ardından ise toplu iş sözleşmeleri yapılacak.
Bu çerçevde Ekim ve Kasım ayının ilk döneminde toplu iş sözleşmelerinde detaylar belli olacak.
YÜZDELİK DİLİM, EK ÖDEME ARTIŞI, MAAŞ ZAMMI
Taşeron işçiler için en önemli husus maaş zammı. Çalışma Bakanlığı'nın teklifi, Türk İş'in talebi burada önemli olurken gündemde konuşulan rakamlar yüzde 8-10 bandı ile yüzde 17.5-20 bandı olarak göze çarpıyor. Bunun dışında taşeron işçiler için yüzdelik dilim düzenlemesi de gündemde.
Taşeron işçilerin maaşlarının kadroya alınmadan önceki asgari ücret oranına göre düzenlemeyi içeren yüzdelik dilimin masada olması bekleniyor. Bir diğer talep ise bayram, eğitim, düğün ve diğer alanlarda yapılan ikramiye ile ek ödemelerin yeni ekonomik duruma göre güncellenmesi.