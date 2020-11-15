4D'li taşeron işçiler için beklenen açıklama! 4D'li taşeron işçilere maaş zammı açıklandı mı? Yüzde 15...

Son dakika... 4D'li taşeron işçilere maaş zammı açıklandı mı? Sorusunun yanıtı son günlerin en çok merak edilen hususları arasında yer alıyor. AÇSHB tarafından 2021 yılında binlerce 4D'li taşeron işçinin maaşlarına yapılacak zam oranı hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor. Kasım ayının gelmesinin ardından tüm gelişmeleri ahaber.com.tr olarak yazımızda ele aldık. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenen zam oranları görüşmelerin ardından belli olacak. Zam görüşmeleri için tüm gelişmeleri yazımızda bir araya getirdik. İşte, 4D'li taşeron işçilere maaş zammı açıklandı mı? Yüzde 15...