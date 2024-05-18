4A-4B-4C'li milyonlarca emekliye 20-21-22-23-24 Mayıs tarihleri arasında maaşa ek 12 bin TL ÖDEME MÜJDESİ

Türkiye'de 15 milyondan fazla emeklinin olması, bankaları emeklilere yönelik promosyon ödemelerinde adeta bir yarışa sürükledi. Son haftalarda, emekli maaşlarını taşıyan kişilere sunulan promosyonlar, emekliler arasında büyük bir heyecan yarattı. Bankalar, emekli müşterilerini çekmek ve mevcut müşterilerini elde tutmak için birbirinden cazip promosyon teklifleri sunuyor. Peki, hangi banka ne kadar promosyon veriyor?