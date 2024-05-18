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4A-4B-4C'li milyonlarca emekliye 20-21-22-23-24 Mayıs tarihleri arasında maaşa ek 12 bin TL ÖDEME MÜJDESİ

Türkiye'de 15 milyondan fazla emeklinin olması, bankaları emeklilere yönelik promosyon ödemelerinde adeta bir yarışa sürükledi. Son haftalarda, emekli maaşlarını taşıyan kişilere sunulan promosyonlar, emekliler arasında büyük bir heyecan yarattı. Bankalar, emekli müşterilerini çekmek ve mevcut müşterilerini elde tutmak için birbirinden cazip promosyon teklifleri sunuyor. Peki, hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

Giriş Tarihi: 18.05.2024 15:08
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4A-4B-4C’li milyonlarca emekliye 20-21-22-23-24 Mayıs tarihleri arasında maaşa ek 12 bin TL ÖDEME MÜJDESİ

Türkiye'deki emekliler, bankaların sunduğu promosyon teklifleri sayesinde, maaşlarını daha avantajlı koşullarda değerlendirebilirler. Her bankanın sunduğu promosyonlar farklılık göstermekle birlikte, emekliler için cazip fırsatlar sunmaktadırlar. Bu teklifler, özellikle emekli maaşlarını daha yüksek getiri ile değerlendirmek isteyenler için önemli bir tercih sebebi olacaktır.

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4A-4B-4C’li milyonlarca emekliye 20-21-22-23-24 Mayıs tarihleri arasında maaşa ek 12 bin TL ÖDEME MÜJDESİ

İş Bankası Promosyonları

İş Bankası, SGK emeklilerine özel olarak, maaşlarını bankaya taşımaları ve 3 yıl süreyle taahhüt vermeleri durumunda, cömert promosyon ödemeleri sunuyor. Promosyon tutarları maaş aralığına göre değişmekte:

  • 10.000 TL'ye kadar olanlar: 5.000 TL
  • 10.000 TL - 15.000 TL arasında olanlar: 8.000 TL
  • 15.000 TL - 20.000 TL arasında olanlar: 10.000 TL
  • 20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL

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4A-4B-4C’li milyonlarca emekliye 20-21-22-23-24 Mayıs tarihleri arasında maaşa ek 12 bin TL ÖDEME MÜJDESİ

ING Bank Promosyonları

ING Bank, emekli maaşını bankaya taşıyanlara toplamda 18.000 TL'ye varan promosyon sunmakta. Ayrıca, müşterilerine ayda 3 kez ücretsiz EFT ve havale imkanı ile yüksek günlük faiz oranları (%55,00) sağlamaktadır.

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4A-4B-4C’li milyonlarca emekliye 20-21-22-23-24 Mayıs tarihleri arasında maaşa ek 12 bin TL ÖDEME MÜJDESİ

Yapı Kredi Bankası Promosyonları

Yapı Kredi, "Şimdiki Emekliler Bir Başka" sloganıyla, emekli maaşlarını bankaya taşıyanlara 18.000 TL'ye varan promosyon ödemesi yapmaktadır. Banka ayrıca EFT ve havale işlemlerinde çeşitli ücret seçenekleri sunmaktadır.

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4A-4B-4C’li milyonlarca emekliye 20-21-22-23-24 Mayıs tarihleri arasında maaşa ek 12 bin TL ÖDEME MÜJDESİ

Garanti BBVA Promosyonları

Garanti BBVA, emekli maaşını bankaya taşıyanlara 15.000 TL'ye varan promosyonlar sunarken, mobil uygulama üzerinden kolayca maaş taşıma imkanı sağlamaktadır. Ayrıca banka, müşterilerine ücretsiz EFT ve havale hizmetleri ile %53,00 oranında günlük faiz fırsatları sunmaktadır.