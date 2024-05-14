15.6 milyon emekli için sıcağı sıcağına duyuru yapıldı! 17-22-28 Mayıs tarihlerinde hesaba geçecek! SSK BAĞKUR hepsi için...

Mayıs ayının gelmesiyle birlikte Türkiye'deki milyonlarca emekli Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından belirlenen maaş ödeme takvimini merakla beklemeye başladı. SGK her ay emeklilik maaşlarını düzenli bir şekilde ödemek için tahsis numaralarının son hanesine göre bir ödeme planı hazırlıyor.

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 14.05.2024 12:31 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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