14 Mayıs 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 15.6 milyon emekli için sıcağı sıcağına duyuru yapıldı! 17-22-28 Mayıs tarihlerinde hesaba geçecek! SSK BAĞKUR hepsi için...

15.6 milyon emekli için sıcağı sıcağına duyuru yapıldı! 17-22-28 Mayıs tarihlerinde hesaba geçecek! SSK BAĞKUR hepsi için...

Mayıs ayının gelmesiyle birlikte Türkiye'deki milyonlarca emekli Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından belirlenen maaş ödeme takvimini merakla beklemeye başladı. SGK her ay emeklilik maaşlarını düzenli bir şekilde ödemek için tahsis numaralarının son hanesine göre bir ödeme planı hazırlıyor.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.05.2024 12:31
  • 1
  • 12
15.6 milyon emekli için sıcağı sıcağına duyuru yapıldı! 17-22-28 Mayıs tarihlerinde hesaba geçecek! SSK BAĞKUR hepsi için...

SGK geçtiğimiz aylarda emeklilerin hayatını kolaylaştırmak amacıyla e-Devlet platformuna yeni özellikler eklemişti. Artık emekliler, maaş ödeme günlerini ve miktarlarını e-Devlet üzerinden kolayca kontrol edebilecek. Platforma eklenen tahmini emekli maaşı hesaplama aracı ise, emekliliği planlayan vatandaşlar için vazgeçilmez bir kaynak haline gelmiş durumda.

  • 2
  • 12
15.6 milyon emekli için sıcağı sıcağına duyuru yapıldı! 17-22-28 Mayıs tarihlerinde hesaba geçecek! SSK BAĞKUR hepsi için...

SSK (4A) Emeklileri İçin Detaylı Mayıs Ayı Maaş Ödeme Takvimi

SGK'nın açıkladığına göre, SSK (4A) kapsamındaki emekliler için Mayıs ayı maaş ödeme takvimi şu şekilde:

  • 3
  • 12
15.6 milyon emekli için sıcağı sıcağına duyuru yapıldı! 17-22-28 Mayıs tarihlerinde hesaba geçecek! SSK BAĞKUR hepsi için...

Tahsis numarasının son rakamı 9 olanlar için ödeme günü 17 Mayıs,
Son rakamı 7 olanlar için 18 Mayıs,

  • 4
  • 12
15.6 milyon emekli için sıcağı sıcağına duyuru yapıldı! 17-22-28 Mayıs tarihlerinde hesaba geçecek! SSK BAĞKUR hepsi için...

Son rakamı 5 olanlar için 19 Mayıs,
Son rakamı 3 olanlar için 20 Mayıs,

  • 5
  • 12
15.6 milyon emekli için sıcağı sıcağına duyuru yapıldı! 17-22-28 Mayıs tarihlerinde hesaba geçecek! SSK BAĞKUR hepsi için...

Son rakamı 1 olanlar için 21 Mayıs,
Son rakamı 8 olanlar için 22 Mayıs,