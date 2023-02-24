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Haberler Galeri 4A 4B 4C'li Emekli promosyonları baştan sona güncellendi! Emekli promosyon ödemelerinde imzalar atıldı! Türkiye Finans, Kuveyttürk, Garanti BBVA...

4A 4B 4C'li Emekli promosyonları baştan sona güncellendi! Emekli promosyon ödemelerinde imzalar atıldı! Türkiye Finans, Kuveyttürk, Garanti BBVA...

Emekliye promosyon müjdesi geldi. 2023 Ocak zammının ardından özel ve kamu bankalarının promosyon miktarları vatandaşlar tarafından gündeme getiriliyor. Milyonlarca SSK BAĞ-KUR ve memur emeklisi bankalara başvuru yapmaları halinde emekli promosyon ücreti alabilmekte.3 yıl boyunca maaşını bankadan alma taahhüdü vermeleri halinde kampanyalardan yararlanabilecekler. İşte, banka banka 2023 emekli promosyon rakamları...

Giriş Tarihi: 24.02.2023 17:07 Güncelleme Tarihi: 24.02.2023 17:07
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4A 4B 4C’li Emekli promosyonları baştan sona güncellendi! Emekli promosyon ödemelerinde imzalar atıldı! Türkiye Finans, Kuveyttürk, Garanti BBVA...

Özel ve kamu banklar emekli promosyon ödemeleri için yarışa girdi. Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi bankaların promosyon miktarlarını araştırıyor. 2022 yılında 3500 TL olan en düşük emekli maaşı 2023 yılı Ocak ayı zammının ardından 5 bin 500 TL'ye yükseldi.2023 Şubat ve Mart ayı emekli promosyon kampanyaları bankalar tarafından yayınlandı. İşte, rakamlar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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4A 4B 4C’li Emekli promosyonları baştan sona güncellendi! Emekli promosyon ödemelerinde imzalar atıldı! Türkiye Finans, Kuveyttürk, Garanti BBVA...

3 YIL TAAHHÜT İLE PROMOSYON ALINIYOR

Kamu ve özel bankalar ise emeklilere 3 yıl taahhüt ile kendi şubelerinden maaş almaları durumunda emekli promosyon ödemesi yapıyorlar.

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4A 4B 4C’li Emekli promosyonları baştan sona güncellendi! Emekli promosyon ödemelerinde imzalar atıldı! Türkiye Finans, Kuveyttürk, Garanti BBVA...

GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMELERİ

Ziraat Bankası

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan müşterilere;

3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,

3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,

7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,

10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olmak üzere, 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.

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4A 4B 4C’li Emekli promosyonları baştan sona güncellendi! Emekli promosyon ödemelerinde imzalar atıldı! Türkiye Finans, Kuveyttürk, Garanti BBVA...

Halkbank

Emekli maaş ödemelerini Halkbank aracılığı ile alanlara;

3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,

3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,

7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,

10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olmak üzere, 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılıyor.

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4A 4B 4C’li Emekli promosyonları baştan sona güncellendi! Emekli promosyon ödemelerinde imzalar atıldı! Türkiye Finans, Kuveyttürk, Garanti BBVA...

Vakıfbank

Emekli maaşını Vakıfbank aracılığıyla alan emeklilere;

1 (bir) aya isabet eden emekli maaşı tutarı;

3.500.-TL ye (3.500.-TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 3.000.- TL,

3.500 - 7.500.-TL (7.500.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 3.500.- TL,

7.500 – 10.000.-TL (10.000.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 4.500.- TL,

10.000.-TL ve üzeri olanlara 3 yıl için toplam 5.000.- TL 3 (üç) yıllık süre için peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.