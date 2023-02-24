4A 4B 4C’li Emekli promosyonları baştan sona güncellendi! Emekli promosyon ödemelerinde imzalar atıldı! Türkiye Finans, Kuveyttürk, Garanti BBVA...

Özel ve kamu banklar emekli promosyon ödemeleri için yarışa girdi. Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi bankaların promosyon miktarlarını araştırıyor. 2022 yılında 3500 TL olan en düşük emekli maaşı 2023 yılı Ocak ayı zammının ardından 5 bin 500 TL'ye yükseldi.2023 Şubat ve Mart ayı emekli promosyon kampanyaları bankalar tarafından yayınlandı. İşte, rakamlar...