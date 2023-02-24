24 Şubat 2023, Cuma
4A 4B 4C'li Emekli promosyonları baştan sona güncellendi! Emekli promosyon ödemelerinde imzalar atıldı! Türkiye Finans, Kuveyttürk, Garanti BBVA...
Emekliye promosyon müjdesi geldi. 2023 Ocak zammının ardından özel ve kamu bankalarının promosyon miktarları vatandaşlar tarafından gündeme getiriliyor. Milyonlarca SSK BAĞ-KUR ve memur emeklisi bankalara başvuru yapmaları halinde emekli promosyon ücreti alabilmekte.3 yıl boyunca maaşını bankadan alma taahhüdü vermeleri halinde kampanyalardan yararlanabilecekler. İşte, banka banka 2023 emekli promosyon rakamları...
Giriş Tarihi: 24.02.2023 17:07 Güncelleme Tarihi: 24.02.2023 17:07
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