07 Kasım 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

3600 ek gösterge sonrası maaşlar ne kadar artacak? İşte polis, öğretmen, hemşire ve imam maaşları...

3600 ek gösterge için geri sayım sürüyor. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK toplantısı sonrası konuya bakışlarının pozitif olduğunu belirtmişti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce çalışma yapılacağı mesajını verdiği 3600 ek gösterge 1.6 milyon memuru yakından ilgilendiriyor. İlk aşamada polis, öğretmen, hemşire ve din görevlilerini kapsaması beklenen 3600 ek gösterge ile maaşlar ve ikramiyeler yükselecek. Emekliliği gelmiş olan 250 bin memur, 3600 ek gösterge nedeniyle dilekçelerini bekletiyor. Peki, 3600 ek gösterge sonrası maaşlar ne kadar artacak? İşte polis, öğretmen, hemşire ve imam maaşları...

Giriş Tarihi: 07.11.2019 16:33 Güncelleme Tarihi: 07.11.2019 16:37
  • 1
  • 22
3600 ek gösterge sonrası maaşlar ne kadar artacak? İşte polis, öğretmen, hemşire ve imam maaşları...

3600 ek gösterge 1,6 milyon kişiyi yakından ilgilendiriyor. Polisler, hemşireler, öğretmenler, din görevlileri için yapılması beklenen düzenleme ile maaşlar ve ikramiyelerde büyük artışlar yaşanacak. 250 bin memur, 3600 ek gösterge düzenlemesi nedeniyle emeklilik dilekçesini bekletiyor. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "3600 ek göstergeye pozitif yaklaşıyoruz" diyerek hükümetin bakış açısını aktarmış, düzenlemeye yeşil ışık yakmıştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da, yerel seçimler öncesi konuya öncelik verilmesi talimatını vermiş, 3600 ek göstergenin memurlara sunulması gerektiğini ifade etmişti. 3600 ek gösterge gündeminin yeniden ısınmasıyla maaşlarda ve ikramiyelerde yaşanacak artışlar merak konusu oldu. Peki, 3600 ek gösterge maaşları ve ikramiyeleri nasıl etkileyecek? 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? İşte merak edilen soruların yanıtları...

  • 2
  • 22
3600 ek gösterge sonrası maaşlar ne kadar artacak? İşte polis, öğretmen, hemşire ve imam maaşları...

AYLIKLAR 740 TL'YE KADAR ARTACAK

Ömer Çelik, çalışmalar kapsamında, polisler, hemşireler, din görevlileri ve öğretmenlere 3600 ek gösterge verilmesiyle ilgili yapılacak düzenlemenin söz konusu olduğunu ifade etti.

  • 3
  • 22
3600 ek gösterge sonrası maaşlar ne kadar artacak? İşte polis, öğretmen, hemşire ve imam maaşları...

Ek gösterge özellikle emekli aylık ve ikramiyelerini artıracak. Bazı çalışanların ise maaşlarında artış olacak. Ek göstergenin 2200'den 3600'e çıkmasıyla 25 yıl hizmeti bulunan öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin emekli aylıkları 653.15 lira, 30 yıl hizmeti bulunanların 696.69 lira, 35 yıl hizmeti bulunanların da 740.24 lira artacak.

  • 4
  • 22
3600 ek gösterge sonrası maaşlar ne kadar artacak? İşte polis, öğretmen, hemşire ve imam maaşları...

İKRAMİYELERİ NE KADAR ETKİLEYECEK?

Ek göstergenin 2200'den 3600'e çıkmasıyla 25 yıl hizmeti bulunanların emekli ikramiyesi 82 bin 345 liradan 103 bin 279 liraya yükselecek.

HABERİN VİDEOSU İÇİN TIKLAYINIZ

  • 5
  • 22
3600 ek gösterge sonrası maaşlar ne kadar artacak? İşte polis, öğretmen, hemşire ve imam maaşları...

3000'den 3600 ek göstergeye çıkarılan bir memurun maaşında ise 34 lira azalma olsa da emekli maaşı 550 lira, emekli ikramiyesi 20 bin 710 lira artacak.

HABERİN VİDEOSU İÇİN TIKLAYINIZ