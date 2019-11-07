3600 ek gösterge sonrası maaşlar ne kadar artacak? İşte polis, öğretmen, hemşire ve imam maaşları...

3600 ek gösterge için geri sayım sürüyor. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK toplantısı sonrası konuya bakışlarının pozitif olduğunu belirtmişti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce çalışma yapılacağı mesajını verdiği 3600 ek gösterge 1.6 milyon memuru yakından ilgilendiriyor. İlk aşamada polis, öğretmen, hemşire ve din görevlilerini kapsaması beklenen 3600 ek gösterge ile maaşlar ve ikramiyeler yükselecek. Emekliliği gelmiş olan 250 bin memur, 3600 ek gösterge nedeniyle dilekçelerini bekletiyor. Peki, 3600 ek gösterge sonrası maaşlar ne kadar artacak? İşte polis, öğretmen, hemşire ve imam maaşları...

Giriş Tarihi: 07.11.2019 16:33 Güncelleme Tarihi: 07.11.2019 16:37 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





