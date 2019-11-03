3600 ek gösterge haberleri son dakika | 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor?
3600 ek gösterge haberleri son dakika... 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor? Sabah Gazetesi yazarı Faruk Erdem bugünkü köşesinde memurların merakla beklediği 3600 ek gösterge gelişmesini kaleme aldı. Erdem "Ek göstergelerin 2200'den 3000'e ve 3600'e çıkarılmasıyla birlikte 1.5 milyona yakın polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin emeklilik ikramiyeleri ve emekli maaşları ciddi oranda artacak" diye yazdı. İşte 3600 ek gösterge gelişmesinin ayrıntıları...
Giriş Tarihi: 03.11.2019 08:48Güncelleme Tarihi: 03.11.2019 08:51