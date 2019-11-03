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3600 ek gösterge haberleri son dakika | 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor?

3600 ek gösterge haberleri son dakika... 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor? Sabah Gazetesi yazarı Faruk Erdem bugünkü köşesinde memurların merakla beklediği 3600 ek gösterge gelişmesini kaleme aldı. Erdem "Ek göstergelerin 2200'den 3000'e ve 3600'e çıkarılmasıyla birlikte 1.5 milyona yakın polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin emeklilik ikramiyeleri ve emekli maaşları ciddi oranda artacak" diye yazdı. İşte 3600 ek gösterge gelişmesinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 03.11.2019 08:48 Güncelleme Tarihi: 03.11.2019 08:51
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3600 ek gösterge haberleri son dakika | 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor?

Meclis'in açılmasıyla birlikte konuşulmaya başlanan 3600 ek gösterge artışı ile ilgili AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları konuyu tekrar gündeme getirdi.

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3600 ek gösterge haberleri son dakika | 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor?

Polis, hemşire, din görevlileri ve öğretmenlere 3 bin 600 ek gösterge verilmesiyle ilgili düzenleme için çalışmaların sürdüğünü anlatan Çelik, "Bu konudaki yaklaşımımız pozitif bir yaklaşımdır.

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3600 ek gösterge haberleri son dakika | 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor?

Bütünsel bir çalışma yapılıyor. Zamanlaması Sayın Bakan tarafından açıklanacak" dedi..

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3600 ek gösterge haberleri son dakika | 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor?

NEYİ DEĞİŞTİRECEK
Memurların maaş hesabında kullanılan ölçütlerden birisi olan ek göstergedeki artış mevcut maaşları artırmakla birlikte asıl etkiyi emeklilik ikramiyesine ve emekli maaşına yapıyor.

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3600 ek gösterge haberleri son dakika | 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor?

Ek göstergelerin 2200'den 3000'e ve 3600'e çıkarılmasıyla birlikte 1.5 milyona yakın polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin emeklilik ikramiyeleri ve emekli maaşları ciddi oranda artacak.