📣3 maaş birden alabilirsiniz! 🔔Şartları taşıyanların başvuru yapması gerekiyor! Haberi olmayan çok kişi var! 5 yıl ve 900 gün prim şartı...

Ekonomik zorluklar yaşayan vatandaşlara devlet destekleri devam ediyor ve vatandaşlar bunların neler olduğunu öğrenmek istiyor. Diğer yandan bazı sosyal ödenekler ise gelir durumuna bakılmaksızın ödeniyor. Devletten karşılıksız 3 maaş alabilmek mümkün ve bunun için belli başlı şartların sağlanması gerekiyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) başvuru yapmayanlar yararlanamıyor ve çoğu kişinin bu ödemelerden haberi olmadığı için bir şey yapmıyor. 5 yıl ve 900 gün prim şartının ne olduğunu bilmek isteyenler için konuya dair tüm detaylar haberimizde yer alıyor.

Giriş Tarihi: 12.04.2022 14:00 Güncelleme Tarihi: 12.04.2022 14:00 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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