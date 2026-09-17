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230 gram olması gereken ekmek 180 gram çıktı! Eksik gramaja ağır ceza

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İHA
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Artvin'in Şavşat ilçesinde belediye zabıta ekiplerinin market ve iş yerlerinde yaptığı denetimlerde 230 gram olması gereken ekmeklerin 180 gram satıldığı tespit edildi. Eksik gramajlı ekmek satan işletmelere 18 bin lira idari para cezası uygulanırken, denetimlerin yıl boyunca süreceği bildirildi.

230 gram olması gereken ekmek 180 gram çıktı! Eksik gramaja ağır ceza 1

Artvin'in Şavşat ilçesinde ekmek gramajına yönelik denetimlerde eksik gramajlı satış yapıldığı ortaya çıktı.

Şavşat Belediyesi zabıta ekiplerinin market ve iş yerlerinde gerçekleştirdiği kontrollerde, satılan bazı ekmeklerin olması gereken ağırlığın altında olduğu belirlendi.

230 gram olması gereken ekmek 180 gram çıktı! Eksik gramaja ağır ceza 2

230 GRAMLIK EKMEK 180 GRAM ÇIKTI

Denetimlerde 230 gram olması gereken ekmeklerin 180 gram geldiği tespit edildi.

Yapılan kontrollerin ardından eksik gramajlı ekmek satan işletmelere yönelik işlem başlatıldı.

Şavşat Belediye Meclisi kararı doğrultusunda ilgililere 18 bin lira idari para cezası uygulandı.

230 gram olması gereken ekmek 180 gram çıktı! Eksik gramaja ağır ceza 3

"50 GRAMLIK EKSİKLİK KÜÇÜK GÖRÜLEMEZ"

Şavşat Belediye Başkanı Durmuş Aydın, denetimlerin vatandaşların ekonomik haklarını korumak amacıyla sürdürüldüğünü belirtti.

230 gram olması gereken ekmek 180 gram çıktı! Eksik gramaja ağır ceza 4

Aydın, vatandaşların ödediği ücretin karşılığını tam olarak alması gerektiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Vatandaşımız parasını 230 gram ekmek için ödüyorsa karşılığında 230 gram ekmek almalıdır. 50 gramlık eksiklik küçük görülemez. Bu, doğrudan vatandaşımızın sofrasından eksiltmektir."

230 gram olması gereken ekmek 180 gram çıktı! Eksik gramaja ağır ceza 5

Eksik gramajlı ürün satan veya vatandaşları mağdur eden işletmelerle ilgili gerekli işlemlerin yapılacağını belirten Aydın, zabıta denetimlerinin yıl boyunca devam edeceğini kaydetti.

230 gram olması gereken ekmek 180 gram çıktı! Eksik gramaja ağır ceza 6

DENETİMLER SÜRECEK

Şavşat Belediyesi tarafından ekmek gramajının yanı sıra market ve iş yerlerinde tüketici haklarını ilgilendiren diğer konularda da denetimlerin sürdürüleceği bildirildi.

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