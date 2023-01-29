2000 sonrası emekliye intibak zammı ne zaman verilecek? 2023 Emekli intibak zammı son dakika çıkacak mı?

"2000 sonrası emekliye intibak zammı ne zaman verilecek?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2000'den sonra emekli olan SSK ve Bağ-Kur'lular, intibak için gelecek son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. Primlerin eşitlenmesinden sonra maaşların da dengelenmesi isteniyor. Peki, 2000 sonrası emekliye intibak zammı ne zaman verilecek? 2023 Emekli intibak zammı son dakika çıkacak mı?