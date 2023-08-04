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Haberler Galeri 2. torba yasada tarih netleşti! 1 milyon kişi emekli olacak! 5000 prim, taşerona kadro, Bağkur Tescil affı, staj ve çıraklık sigortası...

2. torba yasada tarih netleşti! 1 milyon kişi emekli olacak! 5000 prim, taşerona kadro, Bağkur Tescil affı, staj ve çıraklık sigortası...

Meclis'in açılmasıyla birlikte emeklilik sistemi için iki önemli reform gündeme gelecek. Bağ-Kur kapsamında bulunanların SSK'lilar gibi 7200 prim günü ile emekli olabilmesinin önü açılacak. Bu adım, Bağ-Kur'lu vatandaşların emeklilik süreçlerini kolaylaştırması amaçlanıyor. Diğer önemli reform ise ev kadınları ve anneler için olacak. Bu reformla birlikte, ev kadınları ve annelerin emeklilik hakları ve prim ödeme koşulları gözden geçirilecek. İşte, 2. torba yasa için son gelişmeler!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.08.2023 07:04 Güncelleme Tarihi: 04.08.2023 07:04
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2. torba yasada tarih netleşti! 1 milyon kişi emekli olacak! 5000 prim, taşerona kadro, Bağkur Tescil affı, staj ve çıraklık sigortası...

Emeklilik reformunu içeren yeni bir torba yasa için yoğun mesai devam ediyor. Yasa kapsamında, Bağ-Kur'luları ilgilendiren kritik adımlar atılacak. Prim düşürülmesi ve yaş şartıyla ilgili iki önemli yenilik, bu torba yasa ile hayata geçirilecek. Böylelikle erken emeklilik için adım atılmış olacak. İşte 2. torba yasada son gelişmeler!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2. torba yasada tarih netleşti! 1 milyon kişi emekli olacak! 5000 prim, taşerona kadro, Bağkur Tescil affı, staj ve çıraklık sigortası...

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) seçimlerin ardından ilk torba yasa için yoğun bir mesaiye başlamıştı. Tüm çalışmalarını tamamlayan Meclis, 1 Ekim'e kadar tatile girdi. Ancak Meclis'in açılması ile gündem daha da yoğunlaşacak.

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2. torba yasada tarih netleşti! 1 milyon kişi emekli olacak! 5000 prim, taşerona kadro, Bağkur Tescil affı, staj ve çıraklık sigortası...

Yeni Meclis, emeklilik reformunu da içeren yeni bir torba yasa için yoğun mesaisine devam edecek. Yeni torba yasada Bağ-Kur'luları ilgilendiren çok kritik adımlar atılacak. Prim düşürülmesi ve yaş şartıyla ilgili iki yenilik bu torba yasa ile hayata geçirilecek.

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2. torba yasada tarih netleşti! 1 milyon kişi emekli olacak! 5000 prim, taşerona kadro, Bağkur Tescil affı, staj ve çıraklık sigortası...

Sabah Gazetesi'nin aktardığı habere göre, milyonlarca çalışanın alacağı asgari ücrete yapılacak ara zam toplantılarıyla başlayan maraton emekliler ve memur için çıkartılan zam yasası ile devam etti. Şimdi sıra yeni emeklilik için yapılacak reform çalışmalarına geldi.

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2. torba yasada tarih netleşti! 1 milyon kişi emekli olacak! 5000 prim, taşerona kadro, Bağkur Tescil affı, staj ve çıraklık sigortası...

Meclis'in açılmasıyla birlikte ikinci önemli torba yasa gündeme gelecek. 1. torba yasa ile emekli ve memur maaşları düzenlemesi yapıldı. İkinci torba yasanın içinde Aile ve Gençlik Bankası'nın kurulması ve emeklilik için iki büyük reformun olması bekleniyor.