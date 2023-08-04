2. torba yasada tarih netleşti! 1 milyon kişi emekli olacak! 5000 prim, taşerona kadro, Bağkur Tescil affı, staj ve çıraklık sigortası...

Meclis'in açılmasıyla birlikte emeklilik sistemi için iki önemli reform gündeme gelecek. Bağ-Kur kapsamında bulunanların SSK'lilar gibi 7200 prim günü ile emekli olabilmesinin önü açılacak. Bu adım, Bağ-Kur'lu vatandaşların emeklilik süreçlerini kolaylaştırması amaçlanıyor. Diğer önemli reform ise ev kadınları ve anneler için olacak. Bu reformla birlikte, ev kadınları ve annelerin emeklilik hakları ve prim ödeme koşulları gözden geçirilecek. İşte, 2. torba yasa için son gelişmeler!