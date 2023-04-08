HaberlerGaleri16.1 milyon Bağ-Kur SSK emeklisine bahar havası estirecek zam! İkramiye+ekstra artış+promosyonla 3'lü müjde! Yeni tablo şekillendi! Temmuz 2023'te en düşük maaş...
16.1 milyon Bağ-Kur SSK emeklisine bahar havası estirecek zam! İkramiye+ekstra artış+promosyonla 3'lü müjde! Yeni tablo şekillendi! Temmuz 2023'te en düşük maaş...
SSK Bağ-Kur emeklileri 2023 yılının temmuz ayında maaşlarına yapılacak zam oranını merakla beklemeye başladı. Enflasyon verileri ve refah payı belirleyici faktörler arasında yer alırken yeni zam oranı milyonlarca emeklinin gündeminde yerini koruyor. Ocak ayında SSK Bağ-Kur emeklilerine yüzde 30 zam yapılmıştı. Nisan ayında açıklanan Mart ayı enflasyon oranları emekliye zam yolunda önemli bir veriyi daha belirledi. Peki, Temmuz ayında maaşlara ne kadar zam yapılacak? Bu sorunun yanıtı için geriye artık üç veri kaldı.
Giriş Tarihi: 08.04.2023 12:00Güncelleme Tarihi: 08.04.2023 12:02