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Haberler Galeri 16.1 milyon Bağ-Kur SSK emeklisine bahar havası estirecek zam! İkramiye+ekstra artış+promosyonla 3'lü müjde! Yeni tablo şekillendi! Temmuz 2023'te en düşük maaş...

16.1 milyon Bağ-Kur SSK emeklisine bahar havası estirecek zam! İkramiye+ekstra artış+promosyonla 3'lü müjde! Yeni tablo şekillendi! Temmuz 2023'te en düşük maaş...

SSK Bağ-Kur emeklileri 2023 yılının temmuz ayında maaşlarına yapılacak zam oranını merakla beklemeye başladı. Enflasyon verileri ve refah payı belirleyici faktörler arasında yer alırken yeni zam oranı milyonlarca emeklinin gündeminde yerini koruyor. Ocak ayında SSK Bağ-Kur emeklilerine yüzde 30 zam yapılmıştı. Nisan ayında açıklanan Mart ayı enflasyon oranları emekliye zam yolunda önemli bir veriyi daha belirledi. Peki, Temmuz ayında maaşlara ne kadar zam yapılacak? Bu sorunun yanıtı için geriye artık üç veri kaldı.

Giriş Tarihi: 08.04.2023 12:00 Güncelleme Tarihi: 08.04.2023 12:02
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16.1 milyon Bağ-Kur SSK emeklisine bahar havası estirecek zam! İkramiye+ekstra artış+promosyonla 3’lü müjde! Yeni tablo şekillendi! Temmuz 2023’te en düşük maaş...

16.1 milyon Bağ-Kur SSK emeklisine bahar havası estirecek zam! İkramiye+ekstra artış+promosyonla 3'lü müjde! Yeni tablo şekillendi. Temmuz 2023'te en düşük maaş... 2023 yılında da emekli maaşlarına yapılacak olan artış oranı yolunda geriye üç veri kaldı. Temmuz ayında emekli maaşlarına yapılacak zam oranı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verilerine göre hesaplanacak. Geriye sadece Nisan, Mayıs ve Haziran aylarının enflasyon verileri kaldı. Bu verilerin açıklanmasıyla birlikte emekli maaşlarına yapılacak olan zam oranı belli olacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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16.1 milyon Bağ-Kur SSK emeklisine bahar havası estirecek zam! İkramiye+ekstra artış+promosyonla 3’lü müjde! Yeni tablo şekillendi! Temmuz 2023’te en düşük maaş...

İLK İPUÇLARI GELDİ!

6 ay sonunda emekliler ve memurlar ile asgari ücretlilerin alacağı zam oranları da belirlenecek. Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında maaşlarında artış yaşayan emekliler ve memurlar ile işçiler için zam oranlarıyla ilgili ilk ipuçları gelmeye başladı.

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16.1 milyon Bağ-Kur SSK emeklisine bahar havası estirecek zam! İkramiye+ekstra artış+promosyonla 3’lü müjde! Yeni tablo şekillendi! Temmuz 2023’te en düşük maaş...

Önceki gün açıklanan Mart ayı enflasyon verisi ile birlikte 2023 yılının ilk üç ayı için oluşan oran da ortaya çıkmış oldu.

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16.1 milyon Bağ-Kur SSK emeklisine bahar havası estirecek zam! İkramiye+ekstra artış+promosyonla 3’lü müjde! Yeni tablo şekillendi! Temmuz 2023’te en düşük maaş...

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, ilk 3 aylık enflasyon yüzde 12.52 olarak gerçekleşti.

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16.1 milyon Bağ-Kur SSK emeklisine bahar havası estirecek zam! İkramiye+ekstra artış+promosyonla 3’lü müjde! Yeni tablo şekillendi! Temmuz 2023’te en düşük maaş...

Bu oran hem SSK ve Bağ-Kur emeklilerini hem de memurlar ile Emekli Sandığı emeklilerini ilgilendiriyor.