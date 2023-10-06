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Haberler Galeri 150 bin TL evlilik kredisi başvuru şartları! Yeni evleneceklere 2 yıl geri ödemesiz faizsiz kredi müjdesi! 2023 Aile ve Gençlik Bankası ne zaman kurulacak?

150 bin TL evlilik kredisi başvuru şartları! Yeni evleneceklere 2 yıl geri ödemesiz faizsiz kredi müjdesi! 2023 Aile ve Gençlik Bankası ne zaman kurulacak?

Evleneceklere faizsiz kredi müjdesi! Başkan Erdoğan müjdeyi duyurdu! Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği evlilik kredisi hakkında detaylar merak konusu oluyor. İşte, 150 bin TL faizsiz kredi başvuru şartları...

Giriş Tarihi: 06.10.2023 09:36
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150 bin TL evlilik kredisi başvuru şartları! Yeni evleneceklere 2 yıl geri ödemesiz faizsiz kredi müjdesi! 2023 Aile ve Gençlik Bankası ne zaman kurulacak?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin ekonomik kalkınması ve ailelere destek olma amacıyla başlatılan Aile ve Gençlik Bankası projesinin tamamlandığını belirten Erdoğan, bu proje ile yeni evlenen çiftlere özel faizsiz kredi imkanının sunulacağını duyurdu. İşte, evlilik kredisi başvuru şartları...

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150 bin TL evlilik kredisi başvuru şartları! Yeni evleneceklere 2 yıl geri ödemesiz faizsiz kredi müjdesi! 2023 Aile ve Gençlik Bankası ne zaman kurulacak?

2023 EVLİLİK KREDİSİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Başkan Erdoğan, ekonomik gelişmeler, emekliye maaş düzenlemesi ve vergisiz telefon gündemiyle biraraya gelen Kabine Toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. Evlilik kredisine de değinen Erdoğan, şunları söyledi;

"Evlenecek gençlerin desteklenmesi projemizle ilgili çalışmayı tamamladık. Önümüzdeki günlerde Aile ve Gençlik Bankası'na dair kanun teklifini Meclis'imizin takdirine sunacağız. Devlet gelirlerinin belli bir kısmını buraya aktaracağız. Gençelere faizsiz kredi imkanı sunacağız. Bu uygulamayı pilot bölge olarak deprem bölgesinde başlatacağız.

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150 bin TL evlilik kredisi başvuru şartları! Yeni evleneceklere 2 yıl geri ödemesiz faizsiz kredi müjdesi! 2023 Aile ve Gençlik Bankası ne zaman kurulacak?

EVLİLİK KREDİSİ NE KADAR?

"Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz" Buna göre, yeni evlenen çiftlere faizsiz, 24 ay geri ödemesiz ve 48 ay (4 yıl) vadeli 150 bin TL devlet destekli evlilik kredisi sağlanacak.

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150 bin TL evlilik kredisi başvuru şartları! Yeni evleneceklere 2 yıl geri ödemesiz faizsiz kredi müjdesi! 2023 Aile ve Gençlik Bankası ne zaman kurulacak?

EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Faizsiz evlilik kredisi konusunda en çok merak edilen konulardan birisi de yaş sınırının olup olmayacağı oldu. Konuyla ilgili detaylar henüz paylaşılmadı.

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150 bin TL evlilik kredisi başvuru şartları! Yeni evleneceklere 2 yıl geri ödemesiz faizsiz kredi müjdesi! 2023 Aile ve Gençlik Bankası ne zaman kurulacak?

EVLİLİK KREDİSİ VEREN BANKALAR HANGİLERİ?

Evlilik kredisinin kaynağı yeni kurulması beklenen Aile Ve Gençlik Bankası tarafından sağlanacak. Sosyal amaca hizmet edecek dijital banka uluslararası standartlara sahip olacak. Karadeniz gazı gibi enerjiden aldığı parayı kaynak olarak kullanacak banka evlilik kredisi gibi sosyal projeleri fonlayacak.