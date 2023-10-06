150 bin TL evlilik kredisi başvuru şartları! Yeni evleneceklere 2 yıl geri ödemesiz faizsiz kredi müjdesi! 2023 Aile ve Gençlik Bankası ne zaman kurulacak?

2023 EVLİLİK KREDİSİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Başkan Erdoğan, ekonomik gelişmeler, emekliye maaş düzenlemesi ve vergisiz telefon gündemiyle biraraya gelen Kabine Toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. Evlilik kredisine de değinen Erdoğan, şunları söyledi;



"Evlenecek gençlerin desteklenmesi projemizle ilgili çalışmayı tamamladık. Önümüzdeki günlerde Aile ve Gençlik Bankası'na dair kanun teklifini Meclis'imizin takdirine sunacağız. Devlet gelirlerinin belli bir kısmını buraya aktaracağız. Gençelere faizsiz kredi imkanı sunacağız. Bu uygulamayı pilot bölge olarak deprem bölgesinde başlatacağız.