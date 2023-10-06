HaberlerGaleri150 bin TL evlilik kredisi başvuru şartları! Yeni evleneceklere 2 yıl geri ödemesiz faizsiz kredi müjdesi! 2023 Aile ve Gençlik Bankası ne zaman kurulacak?
150 bin TL evlilik kredisi başvuru şartları! Yeni evleneceklere 2 yıl geri ödemesiz faizsiz kredi müjdesi! 2023 Aile ve Gençlik Bankası ne zaman kurulacak?
Evleneceklere faizsiz kredi müjdesi! Başkan Erdoğan müjdeyi duyurdu! Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği evlilik kredisi hakkında detaylar merak konusu oluyor. İşte, 150 bin TL faizsiz kredi başvuru şartları...