31 Ağustos 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 1.300 TL ödeme yapılıyor! Başvuru butonu aktif edildi! Kırtasiye yardımı başvuru ekranı: e-Devlet kırtasiye yardımı nereden, nasıl yapılır?

1.300 TL ödeme yapılıyor! Başvuru butonu aktif edildi! Kırtasiye yardımı başvuru ekranı: e-Devlet kırtasiye yardımı nereden, nasıl yapılır?

Okulların açılmasına kısa süre kala binlerce öğrenci ve veli kırtasiye alışverişlerine hız verdi. Diğer yandan kırtasiye yardımı için başvuru detayları merak ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere ödenen yardım için başvuru ekranı açıldı. Hal böyle olunca," Kırtasiye yardımı başvuruları nereden, nasıl yapılır? Kırtasiye yardımı başvuru şartları nelerdir?" sorularına yanıt aranıyor. İşte, yardım ödemesi için detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.08.2022 19:12
  • 1
  • 11
1.300 TL ödeme yapılıyor! Başvuru butonu aktif edildi! Kırtasiye yardımı başvuru ekranı: e-Devlet kırtasiye yardımı nereden, nasıl yapılır?

Kırtasiye yardımı başvuru şartarı nelerdir? Kırtasiye yardımı başvuruları nasıl yapılır? sorularına yanıt aranıyor. Okulların açılmasına kısa süre kırtasiye yardımı gündeme geldi. Veliler ve öğrenciler 1.300 TL olan ödeme için deteyları merak ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailere ödeniyor. Yardım ödemesinden yararlanmak isteyenler için detayları haberimizde derledik.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 11
1.300 TL ödeme yapılıyor! Başvuru butonu aktif edildi! Kırtasiye yardımı başvuru ekranı: e-Devlet kırtasiye yardımı nereden, nasıl yapılır?

Kırtasiye yardımı başvurusu, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından farklı ihtiyaç sahiplerine verilmek üzere yapılmaktadır. SGK aracılığıyla yapılan başvuruda, şehit / gazi ve vazife malüllerine veya çocuklarına yılda bir kez ödenen eğitim yardımı için talepte bulunabilecek.

  • 3
  • 11
1.300 TL ödeme yapılıyor! Başvuru butonu aktif edildi! Kırtasiye yardımı başvuru ekranı: e-Devlet kırtasiye yardımı nereden, nasıl yapılır?

Vakıflar Genel Müdürlüğü aracılığıyla ise 15 yaşından küçük çocukların, müdürlük tarafından verilmekte olan hayır hizmetlerinden (eğitim yardımı, muhtaç aylığı) yararlanmasına imkan tanınmaktadır.

  • 4
  • 11
1.300 TL ödeme yapılıyor! Başvuru butonu aktif edildi! Kırtasiye yardımı başvuru ekranı: e-Devlet kırtasiye yardımı nereden, nasıl yapılır?

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (SGK) KIRTASİYE YARDIMI BAŞVURUSU

SGK kırtasiye yardımı başvurusu için şu şartlara haiz olmak gerekecektir;

Vazife veya harp malullüğü aylığı alanların,

  • 5
  • 11
1.300 TL ödeme yapılıyor! Başvuru butonu aktif edildi! Kırtasiye yardımı başvuru ekranı: e-Devlet kırtasiye yardımı nereden, nasıl yapılır?

2330 sayılı Kanun (İç güvenlik asayiş kapsamında olanlar) ve 3713 (terör kapsamında olanlar) sayılı Kanunlar kapsamında gerçekleşen olaylar nedeniyle aylık ödenen erbaş ve erlerin,

2330 sayılı Kanun uyarınca aylık bağlanan güvenlik korucusu ve sivillerin,