1.300 TL ödeme yapılıyor! Başvuru butonu aktif edildi! Kırtasiye yardımı başvuru ekranı: e-Devlet kırtasiye yardımı nereden, nasıl yapılır?

Okulların açılmasına kısa süre kala binlerce öğrenci ve veli kırtasiye alışverişlerine hız verdi. Diğer yandan kırtasiye yardımı için başvuru detayları merak ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere ödenen yardım için başvuru ekranı açıldı. Hal böyle olunca," Kırtasiye yardımı başvuruları nereden, nasıl yapılır? Kırtasiye yardımı başvuru şartları nelerdir?" sorularına yanıt aranıyor. İşte, yardım ödemesi için detaylar...