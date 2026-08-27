11 yıllık emeğin mahsulü: Sabırla yetiştirdiler, kilosu 50 bin liraya satılıyor

Muğla'da 2015 yılında başlatılan sakız yetiştiriciliği çalışmalarında ilk hasat heyecanı yaşanıyor. 11 yıllık emeğin ardından üretime başlayan sakız bahçelerinde elde edilen ürünün kilogram fiyatı piyasada yaklaşık 30-50 bin TL arasında değişiyor.

Muğla'da sakız yetiştiriciliğinin geliştirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar meyvelerini vermeye başladı. Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce 2015 yılında uygulamaya konulan Tıbbi Aromatik ve Boya Bitkilerinin Geliştirilmesi Projesi (TAB Projesi) kapsamında kurulan sakız bahçelerinde ilk hasat heyecanı yaşanıyor.

Muğla'da bugüne kadar yaklaşık 100 dekar alanda sakız üretimi gerçekleştiriliyor. Kavaklıdere ve Yatağan ilçeleri dışındaki bölgelerde devam eden çalışmalarla sakız üretim alanlarının daha da artırılması hedefleniyor.

11 YILLIK EMEĞİN KARŞILIĞI ALINIYOR Morfolojik yapısı nedeniyle yavaş büyüyen ve hasat olgunluğuna ulaşması uzun yıllar alan sakız bitkisi, sabır isteyen bir üretim süreciyle yetiştiriliyor. 2015 yılında dikimleri gerçekleştirilen sakız bahçelerinde 2026 yılı itibarıyla üretime başlanmasıyla birlikte yaklaşık 11 yıllık emeğin karşılığı alınmaya başlandı. Gastronomiden gıda sektörüne, kozmetikten farklı endüstriyel alanlara kadar geniş kullanım alanına sahip olan sakız, Türkiye'de yeterli miktarda üretilemediği için iç talebin önemli bölümü ithalat yoluyla karşılanıyor. Muğla'daki çalışmalarla birlikte Türkiye'nin sakız ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlanması ve dışa bağımlılığın azaltılması amaçlanıyor.

BİR AĞAÇTAN 1 KİLOGRAMA KADAR ÜRÜN Muğla'da dekara yaklaşık 50 sakız bitkisi dikilirken, ağaç başına ortalama 250 gram ile 1 kilogram arasında sakız elde edilebiliyor. Üretilen sakızın toptan kilogram fiyatı ise piyasada yaklaşık 30-50 bin TL arasında değişiyor.

MUĞLA'NIN SAKIZ ENVANTERİ ÇIKARILIYOR Muğla'da sakız yetiştiriciliğinin geliştirilmesi için yürütülen çalışmalar, Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ve Orman Bölge Müdürlüğü iş birliğiyle sürdürülüyor. Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü ile GEKA iş birliğinde ise Muğla'nın sakız envanterinin çıkarılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda farklı bölgelerdeki sakız ağaçlarından yaprak ve sakız numuneleri alınarak kalite analizleri yapılıyor, elde edilen veriler diğer bölgelerdeki sakızlarla karşılaştırılıyor.