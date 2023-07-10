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Haberler Galeri 100 bin işçiye kadro müjdesi! Torba Yasa için 2 açıklama geldi! Taşerona kadro, TYP, Belediye Şirket işçileri, Bağkur tescil affı...

100 bin işçiye kadro müjdesi! Torba Yasa için 2 açıklama geldi! Taşerona kadro, TYP, Belediye Şirket işçileri, Bağkur tescil affı...

Hükümet, memur ve emekli maaşı zamlarını içeren ilk torba yasayı Meclis'ten geçirdikten sonra, toplumun her kesimine dokunacak kapsamlı ikinci bir torba yasa için çalışmalara başlıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı sonrasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın liderliğinde yürütülen bu çalışmalar, sosyal güvenlik alanında beklenen sorunlara çözüm getirmeyi amaçlıyor. Bu çalışmalar, emeklilik sistemi, işsizlik sigortası, sağlık hizmetleri, aile yardımları gibi birçok önemli konuyu kapsayacak. İşte 2. torba yasa için son gelişmeler!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.07.2023 17:46 Güncelleme Tarihi: 10.07.2023 17:46
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100 bin işçiye kadro müjdesi! Torba Yasa için 2 açıklama geldi! Taşerona kadro, TYP, Belediye Şirket işçileri, Bağkur tescil affı...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye'deki emekli ve memur kesimini yakından ilgilendiren maaş zamları sonrasında, yeni bir düzenlemeye yönelik çalışmalara hız verdi. Hükümetin önemli bir adımı olarak nitelendirilen kapsamlı ikinci torba yasa, bir dizi kritik konuyu ele alarak çözüme kavuşturmayı hedefliyor. Bakan Işıkhan'ın masasında yer alan başlıklar, ülkenin çalışma hayatını ve sosyal güvenlik sistemini derinden etkileyecek konuları içeriyor. Yeni torba yasada toplu sözleşmeden SSK Bağ-Kur prim eşitlemesine, farklı kurumlarda çalışanların 3.5 yıl kuralından kadınların erken emekliliğine kadar pek çok kritik konu çözüme kavuşturacak. İşte, torba yasa için son dakika gelişmeler!

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100 bin işçiye kadro müjdesi! Torba Yasa için 2 açıklama geldi! Taşerona kadro, TYP, Belediye Şirket işçileri, Bağkur tescil affı...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli ve memur kesimini yakından ilgilendiren maaş zamlarının ardından, çalışmalarını yeni bir düzenleme için yoğunlaştırdı. Kapsamlı ikinci torba yasa çalışmaları, bir dizi önemli konuyu ele alarak çözüm odaklı bir yaklaşımı benimsiyor.

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100 bin işçiye kadro müjdesi! Torba Yasa için 2 açıklama geldi! Taşerona kadro, TYP, Belediye Şirket işçileri, Bağkur tescil affı...

Hükümet, Türkiye'nin memur ve emekli kesimini yakından ilgilendiren maaş zammı düzenlemesini içeren ilk torba yasayı Meclis'ten geçirdikten sonra, şimdi gözler kapsamlı ikinci torba yasa çalışmalarına çevrildi.

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100 bin işçiye kadro müjdesi! Torba Yasa için 2 açıklama geldi! Taşerona kadro, TYP, Belediye Şirket işçileri, Bağkur tescil affı...

Bu yeni yasa, toplumun tüm kesimlerine hitap eden ve sosyal güvenlik sistemini dönüştürecek önemli reformları içermeyi hedefliyor.

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100 bin işçiye kadro müjdesi! Torba Yasa için 2 açıklama geldi! Taşerona kadro, TYP, Belediye Şirket işçileri, Bağkur tescil affı...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan liderliğinde yürütülen çalışmalar, bir dizi kritik konunun çözüme kavuşturulmasını amaçlıyor. Bakan Işıkhan'ın masasında bekleyen dosyalar arasında memurların 3600 ek gösterge artışı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Bağ-Kur prim eşitlemesi, kadınların erken emekliliği ve taşeron sorunu gibi konular yer alıyor.

Memurların uzun zamandır talep ettiği 3600 ek gösterge artışı, maaşlarda önemli bir iyileştirme sağlamayı amaçlıyor. Bu düzenleme ile memurların çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve yaşam standartlarının yükseltilmesi hedefleniyor.