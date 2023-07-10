10 Temmuz 2023, Pazartesi
100 bin işçiye kadro müjdesi! Torba Yasa için 2 açıklama geldi! Taşerona kadro, TYP, Belediye Şirket işçileri, Bağkur tescil affı...
Hükümet, memur ve emekli maaşı zamlarını içeren ilk torba yasayı Meclis'ten geçirdikten sonra, toplumun her kesimine dokunacak kapsamlı ikinci bir torba yasa için çalışmalara başlıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı sonrasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın liderliğinde yürütülen bu çalışmalar, sosyal güvenlik alanında beklenen sorunlara çözüm getirmeyi amaçlıyor. Bu çalışmalar, emeklilik sistemi, işsizlik sigortası, sağlık hizmetleri, aile yardımları gibi birçok önemli konuyu kapsayacak. İşte 2. torba yasa için son gelişmeler!
Giriş Tarihi: 10.07.2023 17:46 Güncelleme Tarihi: 10.07.2023 17:46
- 1
- 16
- 2
- 16
- 3
- 16
- 4
- 16
- 5
- 16