HaberlerGaleri0,69 KONUT KREDİSİ HESAPLAMA | 96-108-120-132-144-180 ay Vade Tablosu! Başvuru şartları neler? Orta Gelirli Konut Kredisine hangi evler uygun?
0,69 KONUT KREDİSİ HESAPLAMA | 96-108-120-132-144-180 ay Vade Tablosu! Başvuru şartları neler? Orta Gelirli Konut Kredisine hangi evler uygun?
TOKİ Orta Gelirli Konut kampanyasına başvurular 16 Ocak Pazartesi itibarıyla başlıyor. Milyonlarca vatandaşı ev sahibi yapacak olan dev projenin başvurularının öncesinde detayları araştırılmaya başlandı. Peki 0,69 faizle kredi veren bankalar hangileri? 1 milyon kredi çeken ne kadar geri öder? 0,69 konut kredisine hangi evler uygun?