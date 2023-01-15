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Haberler Galeri 0,69 KONUT KREDİSİ HESAPLAMA | 96-108-120-132-144-180 ay Vade Tablosu! Başvuru şartları neler? Orta Gelirli Konut Kredisine hangi evler uygun?

0,69 KONUT KREDİSİ HESAPLAMA | 96-108-120-132-144-180 ay Vade Tablosu! Başvuru şartları neler? Orta Gelirli Konut Kredisine hangi evler uygun?

TOKİ Orta Gelirli Konut kampanyasına başvurular 16 Ocak Pazartesi itibarıyla başlıyor. Milyonlarca vatandaşı ev sahibi yapacak olan dev projenin başvurularının öncesinde detayları araştırılmaya başlandı. Peki 0,69 faizle kredi veren bankalar hangileri? 1 milyon kredi çeken ne kadar geri öder? 0,69 konut kredisine hangi evler uygun?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.01.2023 16:01 Güncelleme Tarihi: 15.01.2023 16:07
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0,69 KONUT KREDİSİ HESAPLAMA | 96-108-120-132-144-180 ay Vade Tablosu! Başvuru şartları neler? Orta Gelirli Konut Kredisine hangi evler uygun?

0,69 konut kredileri başvuruları ile ilgili detaylar araştırılmaya başlandı. TOKİ Orta Gelirli Konut Kredisi kampanyasına başvurular 16 Ocak Pazartesi (yarın) itibarıyla başlıyor. Sıfır daireler için geçerli olacak konut kredi geri ödeme tablosu çıktı. Peki 0,69 faizle kredi veren bankalar hangileri? 1 milyon kredi çeken ne kadar geri öder? 0,69 konut kredisine hangi evler uygun? İşte konuya ilişkin detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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0,69 KONUT KREDİSİ HESAPLAMA | 96-108-120-132-144-180 ay Vade Tablosu! Başvuru şartları neler? Orta Gelirli Konut Kredisine hangi evler uygun?

0,69 KONUT KREDİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Projeye başvurular 16 Ocak'ta yapılabilecek. Vatandaşlar kendilerine uygun evi seçtikten sonra bankalara başvurarak kredilerini çekebilecek.

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0,69 KONUT KREDİSİ HESAPLAMA | 96-108-120-132-144-180 ay Vade Tablosu! Başvuru şartları neler? Orta Gelirli Konut Kredisine hangi evler uygun?

KİMLER 0,69 FAİZLİ KONUT KREDİSİ ÇEKEBİLİR?

Konut satışı üç bölgeye ayrılacak:

İstanbul 1.bölgede evler 5 milyon lira olacak.

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0,69 KONUT KREDİSİ HESAPLAMA | 96-108-120-132-144-180 ay Vade Tablosu! Başvuru şartları neler? Orta Gelirli Konut Kredisine hangi evler uygun?

Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin, Muğla 2. Bölgede evler 3 milyon lira olacak.

Üçüncü bölgede ise tüm iller yer alacak ve 2 milyon lira olacak.

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0,69 KONUT KREDİSİ HESAPLAMA | 96-108-120-132-144-180 ay Vade Tablosu! Başvuru şartları neler? Orta Gelirli Konut Kredisine hangi evler uygun?

Bir konutunun olmaması ve son bir senede konut satışı yapmaması gerekmektedir. Hane halkı toplam geliri baz alınmaktadır. 1. ve 2. bölgedeki illerde ikamet şartı aranmaktadır.