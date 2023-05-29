0-2 çocuğu olan aileler başvursun! Ödemeler PTT’den verilecek! Başvuru formunu doldurana 2.400 TL nakdi yardım! İşte, şartları...

Bu hak doğrultusunda kendilerine yapılan ödemeler PTT aracılığı ile kişiler tarafından teslim edilebilir. Çoklu doğum yardımı, muhtaç ailelerin çocuklarına çocuğun doğumundan en fazla yirmi dört ay süresince PTT aracılığı ile devlet tarafından ödeme yapılmasını sağlayan bir uygulamadır. Başvurular ikamet edilen il ya da ilçede bulunan sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına yapılmalıdır..