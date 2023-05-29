HaberlerGaleri0-2 çocuğu olan aileler başvursun! Ödemeler PTT'den verilecek! Başvuru formunu doldurana 2.400 TL nakdi yardım! İşte, şartları...
0-2 çocuğu olan aileler başvursun! Ödemeler PTT'den verilecek! Başvuru formunu doldurana 2.400 TL nakdi yardım! İşte, şartları...
"Çoklu doğum yardımı nereden, nasıl alınır?" sorusu arama motorlarından hız kazandı. Aile bakanlığı tarafından sağlanan destek ödemeleri 2023 yılına girilmesiyle birlikte artırıldı. Devlet tarafından sağlanan birçok destek bulunuyor. Bunlardan birisi de çocuklu ailelere yapılan para yardımları. 0-2 yaş çocuğunu olan anne babalara 24 ay boyunca para yardımı sağlanıyor. Formu eksiksiz dolduran ödemeyi PTT'den çekebiliyor. İşte, e-devlet başvuru ekranı!
Giriş Tarihi: 29.05.2023 18:19Güncelleme Tarihi: 29.05.2023 18:21