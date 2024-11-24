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Yarın okul var mı, yok mu? 25 Kasım Pazartesi okullar tatil mi? Valilik-MEB son dakika açıklamaları

Yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle 35 il için sarı, 20 il için turuncu alarm verildi. Meteoroloji ve yetkililer, ulaşımda aksamalar, sel ve buzlanma gibi risklere karşı uyarıda bulundu. Bu koşullarda, 25 Kasım Pazartesi okulların tatil olup olmayacağına dair valilik açıklamaları merakla bekleniyor. Peki yarın okul var mı, yok mu? 25 Kasım Pazartesi okullar tatil mi?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 24.11.2024 15:04 Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 15:04
Yarın okul var mı, yok mu? 25 Kasım Pazartesi Erzurum, Hakkari, Rize Kayseri okullar tatil mi? Valilik-MEB son dakika açıklamaları

Kış mevsimi tüm sertliğiyle Türkiye'yi etkisi altına almış durumda. Yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'ya doğru ilerlerken, günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yayımladığı son dakika uyarılarıyla birlikte okulların tatil edilip edilmeyeceği konusu milyonlarca öğrenci ve veli için merak konusu haline geldi.

Yarın okul var mı, yok mu? 25 Kasım Pazartesi Erzurum, Hakkari, Rize Kayseri okullar tatil mi? Valilik-MEB son dakika açıklamaları

35 İl Sarı, 20 İl Turuncu Kodla Uyarıldı

MGM, şiddetli yağışlar ve sert hava koşulları nedeniyle 55 ili renk kodlarıyla uyardı. 35 il sarı, 20 il ise turuncu kodla risk grubunda yer aldı. Bu bölgelerde kar yağışının yanı sıra kuvvetli rüzgar, buzlanma, sel ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.

Sarı kodla uyarılan iller arasında Kayseri, Erzurum, Batman, Hakkari, Şanlıurfa ve Diyarbakır yer alırken, turuncu kodla uyarılan iller arasında Bolu, Zonguldak, Rize, Trabzon ve Antalya dikkat çekiyor.

Yarın okul var mı, yok mu? 25 Kasım Pazartesi Erzurum, Hakkari, Rize Kayseri okullar tatil mi? Valilik-MEB son dakika açıklamaları

Okullar Tatil Edilecek mi?

25 Kasım Pazartesi günü için henüz resmi bir tatil açıklaması yapılmadı. Ancak, kar yağışının yoğun şekilde devam ettiği ve ulaşımda ciddi aksamalara yol açtığı bölgelerde valiliklerden ilerleyen saatlerde açıklamalar gelmesi bekleniyor. Herhangi bir tatil kararı alındığında ilgili duyurular kamuoyuyla paylaşılacak.

Yarın okul var mı, yok mu? 25 Kasım Pazartesi Erzurum, Hakkari, Rize Kayseri okullar tatil mi? Valilik-MEB son dakika açıklamaları

Kar Yağışı Ulaşımı Felç Etti

Özellikle Bolu Dağı geçişi, dünden bu yana süren kar yağışı nedeniyle sürücüler için adeta çileye dönüştü. Kar kalınlığının 30 santimetreyi bulduğu bölgede, kayan araçlar ve hasarlı kazalar ulaşımı zaman zaman durma noktasına getirdi. D-100 kara yolu ve Anadolu Otoyolu'nda ekiplerin yoğun tuzlama ve temizleme çalışmaları devam ediyor.

Yarın okul var mı, yok mu? 25 Kasım Pazartesi Erzurum, Hakkari, Rize Kayseri okullar tatil mi? Valilik-MEB son dakika açıklamaları

Hava Durumu: Bugün ve Önümüzdeki Günler

Meteoroloji'nin tahminlerine göre, ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun büyük bir kısmında yağış etkili olacak.

Yağış Türü: Kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak.

Buzlanma ve Don: Ülkenin iç ve yüksek kesimlerinde don ve buzlanma riski yüksek.

Şiddetli Yağışlar: Doğu Akdeniz, Karadeniz kıyıları ve bazı Doğu Anadolu illerinde yağışlar kuvvetli şekilde görülebilir.

Yarın okul var mı, yok mu? 25 Kasım Pazartesi Erzurum, Hakkari, Rize Kayseri okullar tatil mi? Valilik-MEB son dakika açıklamaları

Tedbirli Olun: Yetkililerden Uyarı

Yetkililer, vatandaşları olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaya çağırdı. Özellikle yüksek kesimlerde yaşayanların ulaşım planlamalarını hava durumuna göre yapması, acil durumlar dışında yola çıkmaması öneriliyor.