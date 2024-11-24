Yarın okul var mı, yok mu? 25 Kasım Pazartesi okullar tatil mi? Valilik-MEB son dakika açıklamaları

Hava Durumu: Bugün ve Önümüzdeki Günler

Meteoroloji'nin tahminlerine göre, ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun büyük bir kısmında yağış etkili olacak.

Yağış Türü: Kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak.

Buzlanma ve Don: Ülkenin iç ve yüksek kesimlerinde don ve buzlanma riski yüksek.

Şiddetli Yağışlar: Doğu Akdeniz, Karadeniz kıyıları ve bazı Doğu Anadolu illerinde yağışlar kuvvetli şekilde görülebilir.