24 Kasım 2024, Pazar
Yarın okul var mı, yok mu? 25 Kasım Pazartesi okullar tatil mi? Valilik-MEB son dakika açıklamaları
Yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle 35 il için sarı, 20 il için turuncu alarm verildi. Meteoroloji ve yetkililer, ulaşımda aksamalar, sel ve buzlanma gibi risklere karşı uyarıda bulundu. Bu koşullarda, 25 Kasım Pazartesi okulların tatil olup olmayacağına dair valilik açıklamaları merakla bekleniyor. Peki yarın okul var mı, yok mu? 25 Kasım Pazartesi okullar tatil mi?
Giriş Tarihi: 24.11.2024 15:04 Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 15:04