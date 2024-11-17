17 Kasım 2024, Pazar
ALES/3 soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak? ALES/3 A-B-C-D soru kitapçığı açıklandı mı?
2024 ALES sınavı için adaylar heyecanla sonuçların açıklanacağı günü bekliyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 17 Kasım Pazar günü yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na 171 bin 640 adayın katılacağını duyurdu. Sınav soruları ve cevap anahtarının aynı gün yayınlanması bekleniyor. ALES sonuçları ise 6 Aralık 2024 tarihinde açıklanacak.
Giriş Tarihi: 17.11.2024 10:40 Güncelleme Tarihi: 17.11.2024 10:41