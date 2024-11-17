17 Kasım 2024, Pazar

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ALES/3 soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak? ALES/3 A-B-C-D soru kitapçığı açıklandı mı?

2024 ALES sınavı için adaylar heyecanla sonuçların açıklanacağı günü bekliyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 17 Kasım Pazar günü yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na 171 bin 640 adayın katılacağını duyurdu. Sınav soruları ve cevap anahtarının aynı gün yayınlanması bekleniyor. ALES sonuçları ise 6 Aralık 2024 tarihinde açıklanacak.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 17.11.2024 10:40 Güncelleme Tarihi: 17.11.2024 10:41
ALES/3 soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak? ALES/3 A-B-C-D soru kitapçığı açıklandı mı? İşte sonuç tarihi...

2024 ALES sınavı, bugün saat 10.00'da başladı. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) için 171 bin 640 aday, sayısal ve sözel testlerde ter döküyor. Adayların merakla beklediği bir diğer konu ise sınavdan sonra yayımlanacak sorular ve cevap anahtarı.

ALES/3 soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak? ALES/3 A-B-C-D soru kitapçığı açıklandı mı? İşte sonuç tarihi...

ALES Soruları ve Cevap Anahtarının Yayınlanma Tarihi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), sınavın ardından ALES soruları ve cevap anahtarını resmi internet sitesinde yayımlayacak. Geçmişteki uygulamalara göre, 2024 ALES soruları ve cevap anahtarının bugün, 17 Kasım Pazar günü sınavın ardından erişime açılması bekleniyor. Adaylar, soruları ve cevapları PDF formatında indirebilecekler.

ALES/3 soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak? ALES/3 A-B-C-D soru kitapçığı açıklandı mı? İşte sonuç tarihi...

ALES Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

ALES sonuçları, 6 Aralık 2024 tarihinde açıklanacak. Adaylar, sonuçlarına T.C. Kimlik numarası ve şifreleriyle ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilecekler. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adaylara posta yoluyla gönderilmeyecek. İnternette yayımlanan duyurular, resmi olarak tebliğ sayılacak.

ALES/3 soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak? ALES/3 A-B-C-D soru kitapçığı açıklandı mı? İşte sonuç tarihi...

ALES Sınav Giriş Belgesi Nasıl Alınır?

Sınav giriş belgesini almak isteyen adaylar, 17 Kasım 2024 itibarıyla ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle giriş yaparak belgelerine ulaşabilecekler. Giriş belgesi, adayların sınav yerlerini öğrenmesi için gereklidir.