ALES/3 soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak? ALES/3 A-B-C-D soru kitapçığı açıklandı mı?

2024 ALES sınavı, bugün saat 10.00'da başladı. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) için 171 bin 640 aday, sayısal ve sözel testlerde ter döküyor. Adayların merakla beklediği bir diğer konu ise sınavdan sonra yayımlanacak sorular ve cevap anahtarı.