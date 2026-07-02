Öğrenci affı düzenlemesi teklifi Meclis'e sunuldu: Teklif kimleri kapsıyor, şartları neler?

Teklifte, üniversiteyle ilişiği kesilen veya kayıt hakkı kazanmasına rağmen kayıt yaptırmayan öğrencilere yeniden öğrenim hakkı tanınmasının yanı sıra yükseköğretim sistemine yönelik çok sayıda düzenleme de yer aldı.

Zengin, "Meclis tatile girmeden önce bu kanunu yasalaştırarak öğrencilerimiz ve aileleri için hayırlı bir adım atmış olacağız." dedi.

Anadolu'daki üniversitelerde görev yapan deneyimli akademisyenlerden daha fazla yararlanmayı hedeflediklerini belirten Zengin, "Emekli olan öğretim üyelerimizin sözleşmeli olarak 2 yıl daha çalışabilmelerine imkan sağlıyoruz. Bu sayede ek ders ücreti ve akademik teşvik ödeneklerinden diğer çalışanlar gibi yararlanabilecekler." ifadelerini kullandı.

Teknoloji transfer ofislerinin güçlendirilmesine yönelik düzenlemeye de değinen Zengin, "Buluşların ticarileşmesini çok önemsiyoruz. Bu süreçten hem üniversitelerimizin hem de teknolojiyi üreten akademik ekibin maddi olarak istifade etmesini sağlayacak bir düzenleme yapıyoruz." dedi.

VAKIF ÜNİVERSİTELERİNE HASTANE VE BURS DÜZENLEMESİ

Vakıf üniversitelerinde eğitim kalitesini artırmayı hedeflediklerini belirten Zengin, tam burslu öğrenci sayısının artırılmasının amaçlandığını söyledi.

Tıp fakültesi bulunan ancak kendi hastanesi olmayan vakıf üniversitelerine ilişkin de konuşan Zengin, "Hastaneye sahip olmayan üniversitelere, bu tesisleri kurmaları için son kez bir uzatım süresi veriyoruz. Eğitimin sağlıklı verilebilmesi için her vakıf üniversitesinin kendi hastanesine kavuşması şart." ifadelerini kullandı.

Anayasa Mahkemesi kararları doğrultusunda vakıf üniversitelerindeki idari yaptırımların da ölçülülük ve orantılılık ilkelerine göre yeniden düzenlendiğini belirtti.