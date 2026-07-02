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Öğrenci affı düzenlemesi teklifi Meclis'e sunuldu: Teklif kimleri kapsıyor, şartları neler?

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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AK Parti'nin TBMM Başkanlığı'na sunduğu 28 maddelik Yükseköğretim Kanunu teklifiyle öğrenci affı yeniden gündeme geldi. Teklife göre, belirlenen şartları taşıyan üniversite öğrencileri başvurmaları halinde 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrenimlerine kaldıkları yerden devam edebilecek.

Öğrenci affı düzenlemesi teklifi Meclis'e sunuldu: Teklif kimleri kapsıyor, şartları neler? 1

Kamuoyunda uzun süredir beklenen öğrenci affını da içeren Yükseköğretim Kanunu'nda değişiklik öngören 28 maddelik kanun teklifi, AK Parti Grup Başkanlığı tarafından TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

ÖĞRENCİ AFFI DÜZENLEMESİ TBMM'DE

Teklifte, üniversiteyle ilişiği kesilen veya kayıt hakkı kazanmasına rağmen kayıt yaptırmayan öğrencilere yeniden öğrenim hakkı tanınmasının yanı sıra yükseköğretim sistemine yönelik çok sayıda düzenleme de yer aldı.

Öğrenci affı düzenlemesi teklifi Meclis'e sunuldu: Teklif kimleri kapsıyor, şartları neler? 2

"MECLİS TATİLE GİRMEDEN YASALAŞTIRACAĞIZ"

Teklifin ayrıntılarını TBMM'de düzenlediği basın toplantısıyla açıklayan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, düzenlemenin yalnızca öğrenci affını değil, yükseköğretim sisteminin birçok alanını kapsadığını söyledi.

Zengin, "Meclis tatile girmeden önce bu kanunu yasalaştırarak öğrencilerimiz ve aileleri için hayırlı bir adım atmış olacağız." dedi.

Öğrenci affı düzenlemesi teklifi Meclis'e sunuldu: Teklif kimleri kapsıyor, şartları neler? 3

EMEKLİ ÖĞRETİM ÜYELERİNE 2 YIL DAHA GÖREV İMKANI

Anadolu'daki üniversitelerde görev yapan deneyimli akademisyenlerden daha fazla yararlanmayı hedeflediklerini belirten Zengin, "Emekli olan öğretim üyelerimizin sözleşmeli olarak 2 yıl daha çalışabilmelerine imkan sağlıyoruz. Bu sayede ek ders ücreti ve akademik teşvik ödeneklerinden diğer çalışanlar gibi yararlanabilecekler." ifadelerini kullandı.

Öğrenci affı düzenlemesi teklifi Meclis'e sunuldu: Teklif kimleri kapsıyor, şartları neler? 4

TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSLERİ GÜÇLENDİRİLECEK

Teknoloji transfer ofislerinin güçlendirilmesine yönelik düzenlemeye de değinen Zengin, "Buluşların ticarileşmesini çok önemsiyoruz. Bu süreçten hem üniversitelerimizin hem de teknolojiyi üreten akademik ekibin maddi olarak istifade etmesini sağlayacak bir düzenleme yapıyoruz." dedi.

Öğrenci affı düzenlemesi teklifi Meclis'e sunuldu: Teklif kimleri kapsıyor, şartları neler? 5

VAKIF ÜNİVERSİTELERİNE HASTANE VE BURS DÜZENLEMESİ

Vakıf üniversitelerinde eğitim kalitesini artırmayı hedeflediklerini belirten Zengin, tam burslu öğrenci sayısının artırılmasının amaçlandığını söyledi.

Tıp fakültesi bulunan ancak kendi hastanesi olmayan vakıf üniversitelerine ilişkin de konuşan Zengin, "Hastaneye sahip olmayan üniversitelere, bu tesisleri kurmaları için son kez bir uzatım süresi veriyoruz. Eğitimin sağlıklı verilebilmesi için her vakıf üniversitesinin kendi hastanesine kavuşması şart." ifadelerini kullandı.

Anayasa Mahkemesi kararları doğrultusunda vakıf üniversitelerindeki idari yaptırımların da ölçülülük ve orantılılık ilkelerine göre yeniden düzenlendiğini belirtti.

Öğrenci affı düzenlemesi teklifi Meclis'e sunuldu: Teklif kimleri kapsıyor, şartları neler? 6

SAHTE DİPLOMA VE "TEZ BORSASI"NA AĞIR YAPTIRIM

Yükseköğretim sistemini suistimal edenlere yönelik yaptırımların ağırlaştırıldığını ifade eden Zengin, "Hapis cezası dahil olmak üzere bu tür fiilleri cezalandıracak, kamuoyunu ve gençlerimizi yanıltan sahte diploma faaliyetlerine geçit vermeyecek çok katı bir düzenleme getiriyoruz." dedi.

Akademik çalışmalara aracılık eden yapılara ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Zengin, "Tez ve akademik çalışmalara aracılık eden ofislere adli para cezası, bu işi yapan akademisyenlere ise üniversiteden ilişik kesmeye kadar giden ağır yaptırımlar uygulayacağız." ifadelerini kullandı.

Öğrenci affı düzenlemesi teklifi Meclis'e sunuldu: Teklif kimleri kapsıyor, şartları neler? 7

DEVLET ÜNİVERSİTELERİ YURT DIŞINDA KAMPÜS AÇABİLECEK

Teklifle devlet üniversitelerinin yurt dışında kampüs açabilmesine de imkan tanındığını belirten Zengin, "Üniversitelerimiz hem bulundukları ülkelerde öğrenci yetiştirebilecek hem de Türkiye'den giden öğrencilerimiz buralarda eğitim hayatlarına devam edebilecekler." diye konuştu.

Öğrenci affı düzenlemesi teklifi Meclis'e sunuldu: Teklif kimleri kapsıyor, şartları neler? 8

ÖĞRENCİ AFFI KİMLERİ KAPSIYOR?

Teklife göre, herhangi bir nedenle üniversiteyle ilişiği kesilen veya kayıt hakkı kazanmasına rağmen kayıt yaptırmayan öğrenciler, kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren 4 ay içinde ilgili üniversiteye başvurmaları halinde 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrenimlerine yeniden başlayabilecek.

Düzenleme, daha önce çıkarılan öğrenci affından yararlanamayanlar ile 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren kendi isteğiyle kaydını sildiren öğrencileri de kapsıyor.

4 AY İÇİNDE BAŞVURU YAPILACAK

İlişiği kesilenler ile bir yükseköğretim programını kazandığı halde kayıt yaptırmayan adaylar, kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren 4 ay içinde ilgili üniversiteye başvurmaları halinde yeniden öğrencilik hakkı elde edecek.

Öğrenci affı düzenlemesi teklifi Meclis'e sunuldu: Teklif kimleri kapsıyor, şartları neler? 9

KİMLER DÜZENLEMEDEN YARARLANAMAYACAK?

Terör suçları, kasten öldürme, işkence, eziyet, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı ile uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarından mahkûm olanlar, sahte belge nedeniyle kaydı iptal edilenler, kayıt sırasında sahte belge sunanlar ile terör örgütleri veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı ve oluşumlarla bağlantısı nedeniyle ilişiği kesilenler düzenlemeden yararlanamayacak.

ASKERLİK NEDENİYLE EĞİTİMİ YARIM KALANLARA ÖZEL DÜZENLEME

Askerlik hizmeti nedeniyle eğitimine dönemeyen öğrencilerin askerlik tecilleri ilgili mevzuata göre yeniden yapılacak. Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini sürdürenler ise terhislerinden sonraki 2 ay içinde üniversitelerine başvurmaları halinde aynı haktan yararlanabilecek.

YATAY GEÇİŞ VE AÇIK ÖĞRETİM İMKANI

Yeniden öğrenci statüsü kazananlar, giriş yılında aldıkları ÖSYS/YKS puanının yeterli olması halinde aynı puan türündeki başka diploma programlarına üniversitelerin belirleyeceği kontenjanlar dahilinde yatay geçiş yapabilecek.

Talep eden öğrenciler ise Anadolu Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi bünyesindeki açık öğretim ön lisans ve lisans programlarına yatay geçiş yapabilecek. Düzenlemenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirleme yetkisi Yükseköğretim Kurulunda (YÖK) olacak.

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