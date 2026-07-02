Öğrenci affı düzenlemesi teklifi Meclis'e sunuldu: Teklif kimleri kapsıyor, şartları neler?
AK Parti'nin TBMM Başkanlığı'na sunduğu 28 maddelik Yükseköğretim Kanunu teklifiyle öğrenci affı yeniden gündeme geldi. Teklife göre, belirlenen şartları taşıyan üniversite öğrencileri başvurmaları halinde 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrenimlerine kaldıkları yerden devam edebilecek.
Kamuoyunda uzun süredir beklenen öğrenci affını da içeren Yükseköğretim Kanunu'nda değişiklik öngören 28 maddelik kanun teklifi, AK Parti Grup Başkanlığı tarafından TBMM Başkanlığı'na sunuldu.
Teklifte, üniversiteyle ilişiği kesilen veya kayıt hakkı kazanmasına rağmen kayıt yaptırmayan öğrencilere yeniden öğrenim hakkı tanınmasının yanı sıra yükseköğretim sistemine yönelik çok sayıda düzenleme de yer aldı.
"MECLİS TATİLE GİRMEDEN YASALAŞTIRACAĞIZ"
Teklifin ayrıntılarını TBMM'de düzenlediği basın toplantısıyla açıklayan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, düzenlemenin yalnızca öğrenci affını değil, yükseköğretim sisteminin birçok alanını kapsadığını söyledi.
Zengin, "Meclis tatile girmeden önce bu kanunu yasalaştırarak öğrencilerimiz ve aileleri için hayırlı bir adım atmış olacağız." dedi.
EMEKLİ ÖĞRETİM ÜYELERİNE 2 YIL DAHA GÖREV İMKANI
Anadolu'daki üniversitelerde görev yapan deneyimli akademisyenlerden daha fazla yararlanmayı hedeflediklerini belirten Zengin, "Emekli olan öğretim üyelerimizin sözleşmeli olarak 2 yıl daha çalışabilmelerine imkan sağlıyoruz. Bu sayede ek ders ücreti ve akademik teşvik ödeneklerinden diğer çalışanlar gibi yararlanabilecekler." ifadelerini kullandı.
TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSLERİ GÜÇLENDİRİLECEK
Teknoloji transfer ofislerinin güçlendirilmesine yönelik düzenlemeye de değinen Zengin, "Buluşların ticarileşmesini çok önemsiyoruz. Bu süreçten hem üniversitelerimizin hem de teknolojiyi üreten akademik ekibin maddi olarak istifade etmesini sağlayacak bir düzenleme yapıyoruz." dedi.
VAKIF ÜNİVERSİTELERİNE HASTANE VE BURS DÜZENLEMESİ
Vakıf üniversitelerinde eğitim kalitesini artırmayı hedeflediklerini belirten Zengin, tam burslu öğrenci sayısının artırılmasının amaçlandığını söyledi.
Tıp fakültesi bulunan ancak kendi hastanesi olmayan vakıf üniversitelerine ilişkin de konuşan Zengin, "Hastaneye sahip olmayan üniversitelere, bu tesisleri kurmaları için son kez bir uzatım süresi veriyoruz. Eğitimin sağlıklı verilebilmesi için her vakıf üniversitesinin kendi hastanesine kavuşması şart." ifadelerini kullandı.
Anayasa Mahkemesi kararları doğrultusunda vakıf üniversitelerindeki idari yaptırımların da ölçülülük ve orantılılık ilkelerine göre yeniden düzenlendiğini belirtti.