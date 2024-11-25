Kreşler kapanıyor mu? Son dakika MEB Bakanı kararı duyurdu: Anaokulları ve kreşler açık mı, kapanacak mı?

Son dönemde Türkiye'deki belediye kreşlerinin geleceği, pek çok ailenin ve vatandaşın gündeminde. İBB'nin "kreşler kapatılıyor" iddialarıyla ilgili olarak yaşanan tartışmalar, çalışan annelerden çocukların sosyal ve eğitsel gelişimine kadar geniş bir yelpazede endişelere yol açtı. Peki belediyeler tarafından açılan kreşler kapanacak mı?