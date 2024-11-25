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Kreşler kapanıyor mu? Son dakika MEB Bakanı kararı duyurdu: Anaokulları ve kreşler açık mı, kapanacak mı?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin belediyelerine gönderilen bir yazıyı gündeme taşıyarak, Milli Eğitim Bakanlığı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlıkları'nın CHP'li belediyeler tarafından açılan kreşleri kapatma girişiminde bulunduğunu iddia etti. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, konuya dair soruları açıklamalarda bulunarak son noktayı koydu. Peki kreşler kapanacak mı?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 25.11.2024 14:32 Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 14:32
Kreşler kapanıyor mu? Son dakika MEB Bakanı kararı duyurdu: Anaokulları ve kreşler açık mı, kapanacak mı?

Son dönemde Türkiye'deki belediye kreşlerinin geleceği, pek çok ailenin ve vatandaşın gündeminde. İBB'nin "kreşler kapatılıyor" iddialarıyla ilgili olarak yaşanan tartışmalar, çalışan annelerden çocukların sosyal ve eğitsel gelişimine kadar geniş bir yelpazede endişelere yol açtı. Peki belediyeler tarafından açılan kreşler kapanacak mı?

Kreşler kapanıyor mu? Son dakika MEB Bakanı kararı duyurdu: Anaokulları ve kreşler açık mı, kapanacak mı?

MİLLİ EĞİTİM BAKANI KARARI DUYURDU!

Bakanlık cephesinden de bu konuya ilişkin önemli açıklamalar geldi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, A Haber canlı yayınında konuya dair soruları yanıtladı. Tekin, belediyelere gönderilen yazının Özgür Özel'in ifade ettiği gibi kreşlerle ilgili olmadığını ve bu yazının kreşlerin kapatılması gibi bir amacı taşımadığını belirtti.

Kreşler kapanıyor mu? Son dakika MEB Bakanı kararı duyurdu: Anaokulları ve kreşler açık mı, kapanacak mı?

KREŞLER KAPATILACAK MI?

Bakan Tekin, "Özgür Özel'e gerçekten acıyorum. Gönderdiğimiz yazı, kreşlerle alakalı değil. Kreşler zaten bizim bakanlığımızın yetki alanında değil." diyerek, iddialara yanıt verdi.

Kreşler kapanıyor mu? Son dakika MEB Bakanı kararı duyurdu: Anaokulları ve kreşler açık mı, kapanacak mı?

KREŞLER BAKANLIK YETKİ ALANINDA MI?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yaptığı açıklamalarda, 36 ay altı bakım işlevi gören kreşlerin, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yetki ve sorumluluk alanının dışında olduğunu vurguladı.

Kreşler kapanıyor mu? Son dakika MEB Bakanı kararı duyurdu: Anaokulları ve kreşler açık mı, kapanacak mı?

Bu kreşlerin belediyelerin kendi sorumluluğunda olduğuna dikkat çeken Tekin, yazının asıl amacının farklı bir konuya yönelik olduğunu belirtti. Bu noktada belediyelerin açtığı kreşlerin kapatılmasının söz konusu olmadığını ifade etti. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı'nın yalnızca eğitim veren kreşler ve anaokullarıyla ilgilendiğini de sözlerine ekledi.