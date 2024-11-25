25 Kasım 2024, Pazartesi
Kreşler kapanıyor mu? Son dakika MEB Bakanı kararı duyurdu: Anaokulları ve kreşler açık mı, kapanacak mı?
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin belediyelerine gönderilen bir yazıyı gündeme taşıyarak, Milli Eğitim Bakanlığı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlıkları'nın CHP'li belediyeler tarafından açılan kreşleri kapatma girişiminde bulunduğunu iddia etti. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, konuya dair soruları açıklamalarda bulunarak son noktayı koydu. Peki kreşler kapanacak mı?
Giriş Tarihi: 25.11.2024 14:32 Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 14:32