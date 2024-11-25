25 Kasım 2024, Pazartesi
Karabük'te okullar tatil mi, kaç gün? 25-26 Kasım'da ders işlenecek mi? Valilik son dakika açıklaması...
Karabük'te etkisini artıran kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkilerken okulların tatil edilip edilmeyeceği konusunda öğrenciler ve veliler merakla yetkililerden gelecek açıklamaları bekliyor. Türkiye genelinde birçok ilde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitimde ara verilmesi kararı alınırken, Karabük'te de benzer bir kararın alınıp alınmayacağı araştırılıyor. Peki Karabük'te yarın okullar tatil olacak mı? İşte güncel gelişmeler ve detaylar…
Giriş Tarihi: 25.11.2024 11:30 Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 11:30