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Karabük'te okullar tatil mi, kaç gün? 25-26 Kasım'da ders işlenecek mi? Valilik son dakika açıklaması...

Karabük'te etkisini artıran kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkilerken okulların tatil edilip edilmeyeceği konusunda öğrenciler ve veliler merakla yetkililerden gelecek açıklamaları bekliyor. Türkiye genelinde birçok ilde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitimde ara verilmesi kararı alınırken, Karabük'te de benzer bir kararın alınıp alınmayacağı araştırılıyor. Peki Karabük'te yarın okullar tatil olacak mı? İşte güncel gelişmeler ve detaylar…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 25.11.2024 11:30 Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 11:30
Karabük’te okullar tatil mi, kaç gün? 25-26 Kasım’da ders işlenecek mi? Valilik son dakika açıklaması...

Karabük'te etkisini artırarak devam eden kar yağışı, eğitim ve ulaşım başta olmak üzere günlük hayatı olumsuz etkiliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıların ardından, il genelinde öğrenciler ve veliler eğitime ara verilip verilmediğini, tatilin kaç gün süreceğine dair soruların yanıtlarını arıyor. Valilik, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitimle ilgili önemli bir karar aldı. İşte konuya ilişkin güncel gelişmeler...

Karabük’te okullar tatil mi, kaç gün? 25-26 Kasım’da ders işlenecek mi? Valilik son dakika açıklaması...

Bugün Karabük'te Okullar Tatil Mi?

Karabük Valiliği'nden yapılan açıklamada, olumsuz hava şartlarının devam etmesi üzerine Eflani ilçesinin tamamında eğitim ve öğretime tam gün ara verildiği belirtildi. Karabük il merkezi ve diğer ilçelerde ise yalnızca taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için 25 Kasım Pazartesi günü okulların bir gün süreyle tatil edildiği duyuruldu. Karara ilişkin detaylar, sosyal medya ve resmi platformlar üzerinden vatandaşlarla paylaşıldı.

Karabük’te okullar tatil mi, kaç gün? 25-26 Kasım’da ders işlenecek mi? Valilik son dakika açıklaması...

26 Kasım Salı Günü Karabük'te Okullar Tatil Mi?

Valilik okulların 25 Kasım Pazartesi itibarıyla 1 günlük süreyle tatil ilan edildiğini duyurdu. Salı günü için resmi bir açıklama bulunmamaktadır. Konuya ilişkin güncel bir açıklama gelmesi durumunda haberimize eklenecektir.

Karabük’te okullar tatil mi, kaç gün? 25-26 Kasım’da ders işlenecek mi? Valilik son dakika açıklaması...

Meteoroloji'den Kuvvetli Yağış ve Fırtına Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde 50 ili kapsayan ciddi uyarılar yayınladı. Karabük de "sarı kod" ile riskli bölgeler arasında yer alıyor. Fırtına, yoğun kar yağışı ve sağanak nedeniyle ulaşımda aksamalar, yüksek kesimlerde buzlanma ve don olaylarının yaşanabileceği belirtildi. Vatandaşların bu tür olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları istendi.