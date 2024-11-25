Karabük’te okullar tatil mi, kaç gün? 25-26 Kasım’da ders işlenecek mi? Valilik son dakika açıklaması...

Karabük'te etkisini artırarak devam eden kar yağışı, eğitim ve ulaşım başta olmak üzere günlük hayatı olumsuz etkiliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıların ardından, il genelinde öğrenciler ve veliler eğitime ara verilip verilmediğini, tatilin kaç gün süreceğine dair soruların yanıtlarını arıyor. Valilik, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitimle ilgili önemli bir karar aldı. İşte konuya ilişkin güncel gelişmeler...