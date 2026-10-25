Kasım ara tatili ne zaman başlayacak? Öğrenciler ve veliler dikkat! MEB takviminde bu tarihler var
2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili için geri sayım başladı. Milyonlarca öğrenci kasım ayında derslere kısa bir mola vermeye hazırlanırken, veliler de tatilin başlayacağı ve okulların yeniden açılacağı tarihi merak ediyor. Peki, kasım ara tatili ne zaman başlayacak, okullar hangi gün açılacak?
Milyonlarca öğrenci ve veli, 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ara tatiline odaklandı. Kasım ayında başlayacak tatille birlikte öğrenciler derslere kısa bir ara verecek. Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) çalışma takvimine göre ilk ara tatil 16 Kasım'da başlayacak, 20 Kasım'da sona erecek. Hafta sonlarının ardından öğrenciler 23 Kasım Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak.
Kasım ara tatilinin yaklaşmasıyla birlikte yarıyıl tatili, ikinci dönem ara tatili ve okulların kapanacağı tarih de merak konusu oldu. MEB'in 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takviminde öğrencileri bekleyen tüm tatil tarihleri yer alıyor.
KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2026-2027 eğitim öğretim yılının birinci dönem ara tatili, 16 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Kasım 2026 Cuma günü sona erecek.
Öğrenciler, hafta sonlarının da tatil süresine eklenmesiyle birlikte 9 gün boyunca okula gitmeyecek.
ARA TATİL SONRASI OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Kasım ara tatilinin tamamlanmasının ardından öğrenciler, 23 Kasım 2026 Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak.
Birinci dönem, ocak ayına kadar devam edecek. Öğrenciler, 22 Ocak 2027 Cuma günü karnelerini alarak yarıyıl tatiline çıkacak.
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK? İŞTE MEB'İN TATİL TAKVİMİ
Milli Eğitim Bakanlığının 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takviminde yer alan önemli tarihler şöyle:
- Kasım ara tatili: 16-20 Kasım 2026
- Birinci dönemin sona ermesi: 22 Ocak 2027
- Yarıyıl tatili: 25 Ocak-5 Şubat 2027
- İkinci dönemin başlaması: 8 Şubat 2027
- İkinci dönem ara tatili: 8-12 Mart 2027
- Eğitim öğretim yılının sona ermesi: 25 Haziran 2027