Kasım ara tatili ne zaman başlayacak? Öğrenciler ve veliler dikkat! MEB takviminde bu tarihler var

Öğrenciler, iki haftalık tatilin ardından 8 Şubat 2027 Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak.

MEB'in çalışma takvimine göre yarıyıl tatili 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 5 Şubat 2027 Cuma günü sona erecek.

İKİNCİ ARA TATİL HANGİ TARİHLERDE YAPILACAK?

2026-2027 eğitim öğretim yılının ikinci ara tatili, 8-12 Mart 2027 tarihleri arasında yapılacak.

Öğrenciler, mart ayındaki ara tatilin ardından derslerine kaldıkları yerden devam edecek. Eğitim öğretim yılı ise 25 Haziran 2027 Cuma günü sona erecek.

Böylece öğrenciler, 2026-2027 eğitim öğretim yılında kasım ve mart aylarında iki ara tatil, ocak-şubat döneminde ise yarıyıl tatili yapacak.