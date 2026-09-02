Geleceğin teminatı gençlere dev yatırım: Ücretsiz ders kitapları okul sıralarında! 3 yeni kitap müfredatta

Türkiye'de yeni eğitim-öğretim yılı hazırlıkları tüm hızıyla sürerken, özel okulların ilkokul birinci sınıf öğrencileri için bile talep ettiği 60 bin liraya varan kitap ücretleri velilerin en önemli gündem maddesi haline geldi. Özel okullarda bu kitapları almak mecburi tutulurken, devlet okullarında ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yıllardır sürdürülen ücretsiz kitap dağıtımı geleneği bu yıl da devam ediyor. 2026-2027 eğitim-öğretim yılı için hazırlanan 283 milyondan fazla ders kitabı, öğrencilerin ilk ders gününde sıralarının üzerinde hazır bulunmak üzere okullara ulaştırıldı.

Eğitim dünyasında kademeli açılış heyecanı yaşanırken, özel okullardaki yüksek maliyetler dikkat çekiyor. Özel öğretim kurumlarının ilkokul seviyesindeki öğrencilerden yıllık 60 bin lirayı bulan kitap ücretleri talep etmesi velileri düşündürürken, Türkiye'de devlet okullarında kitaplar uzun yıllardır Milli Eğitim Bakanlığı eliyle ücretsiz olarak sunuluyor. Yeni eğitim döneminin ilk gününde öğrencileri sınıflarında karşılayacak olan kitaplar için tüm hazırlıklar tamamlandı. Bakanlık koordinesinde yürütülen çalışmalarla 283 milyondan fazla ders kitabı okullara teslim edildi. ÜCRETSİZ DERS KİTAPLARI OKULLARA DAĞITILDI! MÜFREDATA 3 YENİ KİTAP GİRDİ!

BAŞKAN ERDOĞAN'IN TARİHİ ADIMI VE REKOR SAYILAR Ücretsiz ders kitabı projesinin temellerinin atıldığı sürece atıfta bulunulan haberde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Bu yıl ilköğretimdeki çocuklarımıza 77 milyon ders kitabını ücretsiz olarak dağıtıyoruz" ifadelerini kullanarak bu dev projenin startını vermişti.

2003-2004 eğitim-öğretim yılında hayata geçirilen "Ücretsiz Ders Kitabı Dağıtımı Projesi" kapsamında bugüne dek toplamda 4 milyar 647 milyon 852 bin 247 ders kitabı öğrencilere ücretsiz ulaştırıldı.

2026-2027 EĞİTİM YILI HAZIRLIKLARINDA SONA GELİNDİ Önümüzdeki eğitim dönemi için yapılan titiz çalışmalar neticesinde, toplamda 2025 farklı dersten oluşan 283 milyon 354 bin 674 ders kitabı öğrenciler için hazırlandı. Dağıtımı tamamlanan bu devasa envanter; okul öncesi için 10, ilköğretim için 420, ortaöğretim için 340, özel eğitim için 210 ve mesleki eğitim için 1045 farklı kitaptan oluşuyor.