YKS’de ilk 1000’e giren öğrencilerin en çok tercih ettiği bölümler belli oldu
2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) yerleştirme sonuçlarına göre sayısal puan türünde ilk 1000'e giren adaylardan 490'ı tıp, 434'ü mühendislik programlarını tercih ederken, sözelde ilk 1000'e girenler en fazla tarih, eşit ağırlıkta ilk 1000'e girenler ise en fazla hukuk programlarına yerleşti.
Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan açıklamaya göre 2026-YKS yerleştirme sonuçlarına göre sayısal, sözel ve eşit ağırlık puan türlerinde ilk 1000'e giren adayların yerleştikleri programlar belli oldu.
SAYISALDA TERCİH TIP VE MÜHENDİSLİK OLDU
Sayısal puan türünde ilk 1000'e giren adaylardan 490'ı tıp, 434'ü mühendislik programlarına yerleşti.
Bu puan türünde ilk 1000'deki adaylardan 194'ü Elektrik-Elektronik Mühendisliğine, 135'i Bilgisayar Mühendisliğine, 43'ü Elektronik ve Haberleşme Mühendisliğine, 38'i Endüstri Mühendisliğine, 24'ü ise Uçak Mühendisliğine yerleşti.
EŞİT AĞIRLIKTA ZİRVE HUKUKUN OLDU
Eşit ağırlık puan türünde ilk 1000'e giren adayların en fazla yerleştiği program hukuk oldu.
Hukuk programına ilk 1000'deki adaylardan 185'i yerleşirken, bu programı 181 adayın yerleştiği işletme ve 171 adayın yerleştiği iktisat programları takip etti.
Eşit ağırlık puan türünde ilk 1000'e giren adayların sayısal programlara da yöneldiği görüldü.
Bu adaylardan 57'si tıp, 14'ü Elektrik-Elektronik Mühendisliği, 12'si Bilgisayar Mühendisliği, 9'u Endüstri Mühendisliği programlarına yerleşti.
SÖZELDE EN ÇOK TARİH TERCİH EDİLDİ
Sözel puan türünde ilk 1000'e giren adayların en fazla yerleştiği program tarih oldu.
Tarih programlarına 105 aday yerleşti. Tarih programlarını 83 adayla Özel Eğitim Öğretmenliği izledi.