DGS 2024 sonuçları açıklandı mı, tarihi belli oldu mu? Dikey Geçiş Sınavı sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

Sayısal ve Sözel Standart Puanlar: Sayısal ve sözel testler için adayların doğru ve yanlış cevap sayılarına göre ham puanlar hesaplanıyor. Ardından, bu ham puanlar standart puanlara dönüştürülüyor.

Ön Lisans Başarı Puanı (ÖBP): Adayların ön lisans eğitimindeki akademik ortalamaları, ÖBP hesaplamasında kullanılıyor. En yüksek ÖBP 80, en düşük ÖBP ise 40 olarak belirleniyor.