DGS 2024 sonuçları açıklandı mı, tarihi belli oldu mu? Dikey Geçiş Sınavı sonuçları hangi tarihte açıklanacak?
Geçtiğimiz ayda gerçekleşen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları için gözler ÖSYM'ye çevrildi. Sınav katılımcıları, DGS sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak ediyor. 2024 DGS sonuçlarının açıklanacağı tarih nedir? İşte bu konudaki en son güncellemeler ve detaylar...
30 Haziran'da yapılan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile ilgili puan ve sıralama araştırmaları sürüyor. Adaylar, DGS puanlarını ve sıralamalarını öğrenmek için heyecanla bekliyor. Peki, 2024 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM'nin sınav takviminde DGS sonuçlarının açıklanacağı gün belirtilmiş mi? İşte bu konudaki en güncel bilgiler ve detaylar...
DGS Sonuçları Hala Bekleniyor!
Dikey Geçiş Sınavı'na (DGS) giren adayların gözü kulağı sonuçlarda. Peki, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM'den henüz resmi bir açıklama gelmedi.
Sonuçlar Açıklanır Açıklanmaz Bu Haber Güncellenecek
ÖSYM'nin internet sitesinden yapacağı duyurunun ardından sonuçlara nasıl ulaşılacağı ve sınav sonuçlarına ilişkin detaylar bu haberde yer alacak.
DGS Puanı Nasıl Hesaplanıyor?
DGS puan hesaplamasında adayların sayısal ve sözel yetenekleri ölçen testlerdeki başarıları ve ön lisans eğitimindeki başarıları göz önünde bulunduruluyor.
Sayısal ve Sözel Standart Puanlar: Sayısal ve sözel testler için adayların doğru ve yanlış cevap sayılarına göre ham puanlar hesaplanıyor. Ardından, bu ham puanlar standart puanlara dönüştürülüyor.
Ön Lisans Başarı Puanı (ÖBP): Adayların ön lisans eğitimindeki akademik ortalamaları, ÖBP hesaplamasında kullanılıyor. En yüksek ÖBP 80, en düşük ÖBP ise 40 olarak belirleniyor.