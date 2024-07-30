5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Sınıflar Dikkat: Yaz tatiline +1 ay iddiası kesinleşti! Öğrenciler ve öğretmenler...

Yaz tatilinin keyfini çıkaran milyonlarca öğrenci ve veli, yeni eğitim-öğretim yılının başlaması için gün sayıyor. 14 Haziran Cuma günü kapanan okullar, yaklaşık üç aylık bir aradan sonra eylül ayında yeniden kapılarını açmaya hazırlanıyor. Yaz tatilinin son günlerini yaşayan öğrenciler, ders kitaplarına ve sıralarına kavuşmak için sabırsızlanırken, veliler de okul alışverişi telaşına şimdiden başlamış durumda. Peki, yaz tatili dört aya mı çıkacak? Okullar ne zaman açılacak? İşte merak edilen tüm detaylar...