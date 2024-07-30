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5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Sınıflar Dikkat: Yaz tatiline +1 ay iddiası kesinleşti! Öğrenciler ve öğretmenler...

Yaz tatilinin keyfini çıkaran milyonlarca öğrenci ve veli, yeni eğitim-öğretim yılının başlaması için gün sayıyor. 14 Haziran Cuma günü kapanan okullar, yaklaşık üç aylık bir aradan sonra eylül ayında yeniden kapılarını açmaya hazırlanıyor. Yaz tatilinin son günlerini yaşayan öğrenciler, ders kitaplarına ve sıralarına kavuşmak için sabırsızlanırken, veliler de okul alışverişi telaşına şimdiden başlamış durumda. Peki, yaz tatili dört aya mı çıkacak? Okullar ne zaman açılacak? İşte merak edilen tüm detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş: 30.07.2024 07:26 Güncelleme: 30.07.2024 07:26
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5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Sınıflar Dikkat: Yaz tatiline +1 ay iddiası kesinleşti! Öğrenciler ve öğretmenler...

Okulların kapanmasının ardından milyonlarca öğrenci, üç aylık yaz tatilinin keyfini çıkarmaya başladı. Ancak tatilin ilk ayı geride kalırken, sosyal medyada hızla yayılan bir iddia gündemi sarsmaya başladı. Yaz tatili uzayacak mı? Okullar ne zaman açılacak? İşte bu soruların yanıtları ve merak edilen tüm detaylar...

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5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Sınıflar Dikkat: Yaz tatiline +1 ay iddiası kesinleşti! Öğrenciler ve öğretmenler...

Yaz Tatiline Veda Yaklaşıyor! Okullar Ne Zaman Açılacak?

Milyonlarca öğrencinin dört gözle beklediği yaz tatili sona ermek üzere. Peki, heyecanla beklenen yeni eğitim öğretim yılı ne zaman başlayacak? İşte merak edilen tarih...

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5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Sınıflar Dikkat: Yaz tatiline +1 ay iddiası kesinleşti! Öğrenciler ve öğretmenler...

Okullar 9 Eylül'de Açılacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı çalışma takvimine göre, öğretmenlerin mesleki gelişim çalışmaları 2 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Öğrenciler ise 9 Eylül 2024 Pazartesi günü okul sıralarına geri dönecek.

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5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Sınıflar Dikkat: Yaz tatiline +1 ay iddiası kesinleşti! Öğrenciler ve öğretmenler...

Yaz Tatili 4 Aya Çıkacak mı?

Son günlerde, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) öğretmenlerin okul öncesi hazırlık sürecini uzatarak okulların açılış tarihini erteleyebileceği yönünde bazı spekülasyonlar ortaya atıldı. Bu iddialara göre, öğretmenlerin hazırlık süreci 1 Eylül'den başlayarak bir haftadan bir aya çıkarılacak ve okulların Ekim ayında açılması gündemde olacak.

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5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Sınıflar Dikkat: Yaz tatiline +1 ay iddiası kesinleşti! Öğrenciler ve öğretmenler...

Ancak, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bu konuda henüz resmi bir açıklama gelmedi. Bu tarihlerin değiştiğine dair herhangi bir resmi bilgi veya duyuru bulunmamaktadır.