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Çorum'da bugün okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Çorum'da okul var mı, ders işlenecek mi? Valilik'ten açıklama...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı rapora göre, Çorum'da bu hafta soğuk hava ve kar yağışının etkili olması bekleniyor. Karla birlikte ulaşımda yaşanabilecek zorluklar ve olumsuz hava koşulları, tatil beklentilerini artırdı. Çorumlular, "Çorum'da yarın okullar tatil mi?" sorusunun cevabını merakla araştırıyor. Gözler, valilikten yapılacak açıklamalara çevrildi. Peki Çorum'da bugün okullar tatil mi?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 26.11.2024 08:08 Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 08:08
Çorum’da bugün okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Çorum’da okul var mı, ders işlenecek mi? Valilik’ten açıklama...

Çorum'da gece saatlerinde etkili olmaya başlayan yoğun kar yağışı il genelinde ulaşımda aksamalara yol açarken okulların tatil olup olmayacağı da merak konusu oldu. Valilik, öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla önemli bir karar alarak taşımalı eğitime ara verildiğini duyurdu. Peki Çorum'da okullar 26 Kasım Salı günü tatil olacak mı?

Çorum’da bugün okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Çorum’da okul var mı, ders işlenecek mi? Valilik’ten açıklama...

Çorum'da Taşımalı Eğitime Ara Verildi

Çorum'da etkili olan kar yağışı nedeniyle bugün il genelinde taşımalı eğitime ara verildi. Valilikten yapılan açıklama ile öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla tedbirler alındığı duyuruldu.

Çorum’da bugün okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Çorum’da okul var mı, ders işlenecek mi? Valilik’ten açıklama...

Kar Yağışı ve Ulaşım Riski

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından gece saatlerinde başlayan kar yağışının, gün boyunca etkisini sürdürmesi bekleniyor. Bu kapsamda, karın yol açabileceği olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla, taşımalı eğitimle okullarına ulaşan öğrenciler için 26 Kasım 2024 Salı günü eğitim-öğretime ara verilmesi kararlaştırıldı.

Çorum’da bugün okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Çorum’da okul var mı, ders işlenecek mi? Valilik’ten açıklama...

Valilikten Açıklama

Çorum Valiliği, kar yağışının devam etmesi ve olası ulaşım zorluklarına karşı önlem alındığını bildirdi. Yapılan açıklamada, "Ulaşımda oluşabilecek risk ve tehlikelere karşı tedbir amacıyla, taşımalı eğitim yolu ile okullarımıza erişimi sağlanan temel eğitim ve orta öğretim öğrencileri için eğitim-öğretime 26 Kasım 2024 Salı günü bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Eğitim öğretime verilen ara, Çorum'da kar yağışının etkisini artırması nedeniyle okullara ulaşımda yaşanabilecek olumsuzlukları önlemeye yönelik alınan bir önlemdir.