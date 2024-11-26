Çorum’da bugün okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Çorum’da okul var mı, ders işlenecek mi? Valilik’ten açıklama...

Valilikten Açıklama

Çorum Valiliği, kar yağışının devam etmesi ve olası ulaşım zorluklarına karşı önlem alındığını bildirdi. Yapılan açıklamada, "Ulaşımda oluşabilecek risk ve tehlikelere karşı tedbir amacıyla, taşımalı eğitim yolu ile okullarımıza erişimi sağlanan temel eğitim ve orta öğretim öğrencileri için eğitim-öğretime 26 Kasım 2024 Salı günü bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Eğitim öğretime verilen ara, Çorum'da kar yağışının etkisini artırması nedeniyle okullara ulaşımda yaşanabilecek olumsuzlukları önlemeye yönelik alınan bir önlemdir.