26 Kasım 2024, Salı
Çorum'da bugün okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Çorum'da okul var mı, ders işlenecek mi? Valilik'ten açıklama...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı rapora göre, Çorum'da bu hafta soğuk hava ve kar yağışının etkili olması bekleniyor. Karla birlikte ulaşımda yaşanabilecek zorluklar ve olumsuz hava koşulları, tatil beklentilerini artırdı. Çorumlular, "Çorum'da yarın okullar tatil mi?" sorusunun cevabını merakla araştırıyor. Gözler, valilikten yapılacak açıklamalara çevrildi. Peki Çorum'da bugün okullar tatil mi?
Giriş Tarihi: 26.11.2024 08:08 Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 08:08