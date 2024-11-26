26 Kasım 2024, Salı
Bugün okul var mı, yok mu? 26 Kasım'da Bingöl, Niğde, Tokat ve Kastamonu'da okullar tatil mi? Son dakika MEB-Valilik duyurusu
Türkiye genelinde etkisini artırarak sürdüren kar yağışı, yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Yoğun kar ve buzlanma nedeniyle birçok ilde eğitime ara verildi. Valiliklerden yapılan peş peşe açıklamalarla öğrenciler ve veliler okulların tatil edildiği illeri merak ediyor. İşte 26 Kasım'da kar tatili ilan edilen iller ve detaylar…
Giriş Tarihi: 26.11.2024 06:30 Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 06:30