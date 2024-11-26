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Haberler Eğitim Galerileri Bugün okul var mı, yok mu? 26 Kasım'da Bingöl, Niğde, Tokat ve Kastamonu'da okullar tatil mi? Son dakika MEB-Valilik duyurusu

Bugün okul var mı, yok mu? 26 Kasım'da Bingöl, Niğde, Tokat ve Kastamonu'da okullar tatil mi? Son dakika MEB-Valilik duyurusu

Türkiye genelinde etkisini artırarak sürdüren kar yağışı, yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Yoğun kar ve buzlanma nedeniyle birçok ilde eğitime ara verildi. Valiliklerden yapılan peş peşe açıklamalarla öğrenciler ve veliler okulların tatil edildiği illeri merak ediyor. İşte 26 Kasım'da kar tatili ilan edilen iller ve detaylar…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 26.11.2024 06:30 Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 06:30
Bugün okul var mı, yok mu? 26 Kasım’da Bingöl, Niğde, Tokat ve Kastamonu’da okullar tatil mi? Son dakika MEB-Valilik duyurusu

Bingöl, Niğde, Tokat ve Kastamonu'da yoğun kar yağışı, eğitimde aksama endişelerini beraberinde getirdi. Hafta sonu başlayan ve bölgeyi beyaza bürüyen kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürürken, öğrenciler ve veliler 26 Kasım Salı günü için Valiliklerden gelecek tatil açıklamalarına odaklandı. Özellikle ulaşımın güçleştiği bölgelerde alınacak kararlar büyük bir merakla bekleniyor. İşte Bingöl, Niğde, Tokat ve Kastamonu'da alınan kararların detayları...

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Bugün okul var mı, yok mu? 26 Kasım’da Bingöl, Niğde, Tokat ve Kastamonu’da okullar tatil mi? Son dakika MEB-Valilik duyurusu

Bingöl: Yedisu ve Adaklı'da Eğitime Ara Verildi

Bingöl'de olumsuz hava koşulları nedeniyle Yedisu ilçesindeki tüm okullar 26 Kasım Salı günü tatil edildi. Adaklı ilçesinde ise taşımalı eğitim bir gün süreyle durduruldu. Valilik, engelli ve hamile kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağını açıkladı.

Bugün okul var mı, yok mu? 26 Kasım’da Bingöl, Niğde, Tokat ve Kastamonu’da okullar tatil mi? Son dakika MEB-Valilik duyurusu

Niğde: Tüm Eğitim Kurumları Tatil

Niğde Valiliği, gece saatlerinde başlayan ve gün boyu devam etmesi beklenen yoğun kar yağışı sebebiyle il genelindeki tüm resmi ve özel okullarda, kreşlerde ve Kur'an kurslarında eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu. Ayrıca tipi, buzlanma ve don tehlikesine karşı tedbir amacıyla rehabilitasyon merkezlerinin de tatil kapsamına alındığı belirtildi.

Bugün okul var mı, yok mu? 26 Kasım’da Bingöl, Niğde, Tokat ve Kastamonu’da okullar tatil mi? Son dakika MEB-Valilik duyurusu

Tokat: İlk ve Orta Dereceli Okullarda Kar Tatili

Tokat'ta yoğun kar yağışı nedeniyle 26 Kasım Salı günü il genelindeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitim durduruldu. Valilikten yapılan açıklamada, öğrencilerin güvenliği için böyle bir karar alındığı ifade edilirken, hamile ve engelli kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı bildirildi.

Bugün okul var mı, yok mu? 26 Kasım’da Bingöl, Niğde, Tokat ve Kastamonu’da okullar tatil mi? Son dakika MEB-Valilik duyurusu

Kastamonu: 14 İlçede Kar Tatili

Kastamonu'da 7 ilçede tüm okullar, 7 ilçede ise taşımalı eğitim okulları 26 Kasım Salı günü tatil edildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Azdavay, Daday, Devrekani, Doğanyurt, İhsangazi, Pınarbaşı ve Seydiler ilçelerinde tüm okullar tatil edilirken; Ağlı, Araç, Çatalzeytin, Hanönü, Küre, Şenpazar ve Tosya'da sadece taşımalı eğitime ara verildi. Daha önce kent merkezinde de taşımalı eğitime ara verildiği duyurulmuştu.