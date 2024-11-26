Bugün okul var mı, yok mu? 26 Kasım’da Bingöl, Niğde, Tokat ve Kastamonu’da okullar tatil mi? Son dakika MEB-Valilik duyurusu

Kastamonu: 14 İlçede Kar Tatili

Kastamonu'da 7 ilçede tüm okullar, 7 ilçede ise taşımalı eğitim okulları 26 Kasım Salı günü tatil edildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Azdavay, Daday, Devrekani, Doğanyurt, İhsangazi, Pınarbaşı ve Seydiler ilçelerinde tüm okullar tatil edilirken; Ağlı, Araç, Çatalzeytin, Hanönü, Küre, Şenpazar ve Tosya'da sadece taşımalı eğitime ara verildi. Daha önce kent merkezinde de taşımalı eğitime ara verildiği duyurulmuştu.