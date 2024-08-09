09 Ağustos 2024, Cuma
BİLSEM mülakat sonuç sorguma ekranı 2024! MEB BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
2023-2024 dönemi için BİLSEM (Bilim ve Sanat Merkezleri) öğrenci tanılama ve yerleştirme süreci hızla ilerliyor. Öğrencilerin ön değerlendirme aşamasını başarıyla geçmesinin ardından bireysel değerlendirme süreci de tamamlanmak üzere. Bu kritik aşamada hem öğrenciler hem de veliler, BİLSEM mülakat sonuçlarının ne zaman açıklanacağını büyük bir merakla bekliyor. Peki, MEB BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte haberin detayı!
Giriş Tarihi: 09.08.2024 10:30 Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 10:30