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Haberler Galeri BİLSEM mülakat sonuç sorguma ekranı 2024! MEB BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

BİLSEM mülakat sonuç sorguma ekranı 2024! MEB BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

2023-2024 dönemi için BİLSEM (Bilim ve Sanat Merkezleri) öğrenci tanılama ve yerleştirme süreci hızla ilerliyor. Öğrencilerin ön değerlendirme aşamasını başarıyla geçmesinin ardından bireysel değerlendirme süreci de tamamlanmak üzere. Bu kritik aşamada hem öğrenciler hem de veliler, BİLSEM mülakat sonuçlarının ne zaman açıklanacağını büyük bir merakla bekliyor. Peki, MEB BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte haberin detayı!

Giriş Tarihi: 09.08.2024 10:30 Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 10:30
BİLSEM mülakat sonuç sorguma ekranı 2024! MEB BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen BİLSEM sınavları tamamlandı ve mülakat sonuçları açıklandı. Öğrenciler, yetenek alanlarına göre 26 Mayıs - 26 Temmuz tarihleri arasında bireysel değerlendirmeye alındı.Peki BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları açıklandı mı? İşte sonuç ekranı...

BİLSEM mülakat sonuç sorguma ekranı 2024! MEB BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

BİLSEM Bireysel Değerlendirme Sonuçları İçin Heyecanlı Bekleyiş Sona Eriyor!

Bilim ve Sanat Merkezleri'nde (BİLSEM) eğitim görmek isteyen minik yetenekler ve aileleri dikkat! Bireysel değerlendirme sonuçları açıklandı. İşte merakla beklenen BİLSEM sınav sonuçları sorgulama ekranı...

2024-2025 eğitim öğretim yılında BİLSEM'lerde eğitim almak üzere başvuruda bulunan öğrenciler aynı zamanda da 26 Mayıs - 26 Temmuz tarihleri arasında bireysel değerlendirme sürecine katıldı.

BİLSEM mülakat sonuç sorguma ekranı 2024! MEB BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Sonuçlar 31 Temmuz'da Açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları açıklandı!

BİLSEM mülakat sonuç sorguma ekranı 2024! MEB BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Sonuçlar Nasıl Öğrenilir?

BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçlarına, MEB'in resmi internet sitesi "meb.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek. Öğrenciler, T.C. kimlik numaraları ve doğum tarihleriyle sisteme giriş yaparak sonuçları sorgulayabilecek.

BİLSEM SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN!

BİLSEM mülakat sonuç sorguma ekranı 2024! MEB BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

BİLSEM Kayıt Takvimi

BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçlarının açıklanmasının ardından, kayıt süreci başlayacak. İşte 2024 BİLSEM kayıt takvimi:

31 Temmuz 2024: BİLSEM kayıt hakkı kazanan öğrenci listesi açıklanacak.

05-09 Ağustos 2024: Bireysel değerlendirme sonuçlarına itiraz başvuruları alınacak.