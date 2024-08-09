BİLSEM mülakat sonuç sorguma ekranı 2024! MEB BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen BİLSEM sınavları tamamlandı ve mülakat sonuçları açıklandı. Öğrenciler, yetenek alanlarına göre 26 Mayıs - 26 Temmuz tarihleri arasında bireysel değerlendirmeye alındı.Peki BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları açıklandı mı? İşte sonuç ekranı...