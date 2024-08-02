AUZEF Bütünleme Sınavı Giriş Belgesi Ekranı | 2024 İstanbul Üniversitesi AUZEF bütünleme sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak?

Sınav Üç Oturumda Yapılacak

AUZEF tarafından yapılan açıklamaya göre bütünleme sınavları, 3-4 Ağustos tarihlerinde Cumartesi ve Pazar günleri sabah ve öğle olmak üzere toplam 3 oturumda gerçekleştirilecek. Her ders için 20 soru sorulacak ve öğrencilere soruları cevaplamaları için 30 dakika süre verilecek.