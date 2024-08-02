AUZEF Bütünleme Sınavı Giriş Belgesi Ekranı | 2024 İstanbul Üniversitesi AUZEF bütünleme sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak?
AUZEF telafi sınavlarının bu yıl üç oturum halinde gerçekleştirileceği duyuruldu. Sınavlarda her ders için 20 soru yöneltilecek ve dört yanlış cevap, bir doğru cevabı etkileyecek. Adaylar, AUZEF bütünleme sınavının tarih ve saatini araştırıyor. İşte, AUZEF telafi sınavlarına dair tüm detaylar...
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF), 2023-2024 yılı bütünleme (telafi) sınavları için giriş belgelerini erişime açtı. Bu sınavlar, bitirme sınavlarına katılmayan veya başarısız (FF) ya da koşullu başarılı (DD ve DC) notları alan öğrenciler için düzenlenecek. Peki İstanbul Üniversitesi AUZEF bütünleme sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak?
AUZEF Bütünleme Sınavı 3-4 Ağustos'ta!
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2023-2024 yılı bütünleme (telafi) sınavı tarihi ve detayları belli oldu. Bitirme sınavlarına katılamayan, başarısız olan veya DD ve DC notu alan öğrencilerin katılabileceği telafi sınavı, Ağustos ayının ilk hafta sonunda gerçekleştirilecek.
Sınav Üç Oturumda Yapılacak
AUZEF tarafından yapılan açıklamaya göre bütünleme sınavları, 3-4 Ağustos tarihlerinde Cumartesi ve Pazar günleri sabah ve öğle olmak üzere toplam 3 oturumda gerçekleştirilecek. Her ders için 20 soru sorulacak ve öğrencilere soruları cevaplamaları için 30 dakika süre verilecek.
Sınav Giriş Belgeleri Yayımlandı
Sınava katılacak öğrenciler, sınav giriş belgelerini http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresi üzerinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreleriyle giriş yaparak edinebilirler.
AUZEF BÜTÜNLEME SINAVI GİRİŞ BELGESİ EKRANI 2024
Sınav Değerlendirmesi Nasıl Yapılacak?
Açıköğretim programlarında dört yanlış cevap, bir doğru cevabı götürecek. Bu doğrultuda, her yanlış cevap için öğrencilerin toplam puanından 1,25 puan düşülecek. Uzaktan öğretim programlarında ise başarı notu hesaplaması farklılık gösterdiği için bu kural uygulanmayacak.