BİLSEM mülakat sonuç sorguma ekranı 2024 | MEB BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

BİLSEM (Bilim ve Sanat Merkezleri) 2023-2024 dönemi için öğrenci tanılama ve yerleştirme sürecinde önemli bir dönemeçteyiz. Öğrenciler, ön değerlendirme aşamasını geçtikten sonra bireysel değerlendirme sürecine adım attılar. Şimdi, hem öğrenciler hem de veliler BİLSEM mülakat sonuçlarının açıklanmasını dört gözle bekliyor. BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ise en çok merak edilen konular arasında. İşte, sürecin son aşaması ve beklenen gelişmeler hakkında detaylar...

ahaber.com.tr Giriş: 31.07.2024 10:24 Güncelleme: 31.07.2024 10:24 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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