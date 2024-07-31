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BİLSEM mülakat sonuç sorguma ekranı 2024 | MEB BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

BİLSEM (Bilim ve Sanat Merkezleri) 2023-2024 dönemi için öğrenci tanılama ve yerleştirme sürecinde önemli bir dönemeçteyiz. Öğrenciler, ön değerlendirme aşamasını geçtikten sonra bireysel değerlendirme sürecine adım attılar. Şimdi, hem öğrenciler hem de veliler BİLSEM mülakat sonuçlarının açıklanmasını dört gözle bekliyor. BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ise en çok merak edilen konular arasında. İşte, sürecin son aşaması ve beklenen gelişmeler hakkında detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş: 31.07.2024 10:24 Güncelleme: 31.07.2024 10:24
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BİLSEM mülakat sonuç sorguma ekranı 2024 | MEB BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen BİLSEM sınavları tamamlandı ve mülakat sonuçlarının açıklanması için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Öğrenciler, yetenek alanlarına göre 26 Mayıs - 26 Temmuz tarihleri arasında bireysel değerlendirmeye alındı. Şimdi ise, BİLSEM sonuç gününün yaklaşmasıyla birlikte merakla beklenen sonuçların açıklanması için geri sayım başladı. İşte, bu sürecin son aşaması ve sonuçlarla ilgili en güncel bilgiler...

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BİLSEM mülakat sonuç sorguma ekranı 2024 | MEB BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

BİLSEM Bireysel Değerlendirme Sonuçları İçin Heyecanlı Bekleyiş Sona Eriyor!

Bilim ve Sanat Merkezleri'nde (BİLSEM) eğitim görmek isteyen minik yetenekler ve aileleri dikkat! Bireysel değerlendirme sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. İşte merakla beklenen o tarih ve BİLSEM kayıt takvimi...

2024-2025 eğitim öğretim yılında BİLSEM'lerde eğitim almak üzere başvuruda bulunan ve 26 Mayıs - 26 Temmuz tarihleri arasında bireysel değerlendirme sürecine katılan öğrenciler, sonuçların açıklanmasını heyecanla bekliyor.

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BİLSEM mülakat sonuç sorguma ekranı 2024 | MEB BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Sonuçlar 31 Temmuz'da Açıklanıyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçlarını 31 Temmuz 2024 tarihinde ilan edeceğini duyurdu.

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BİLSEM mülakat sonuç sorguma ekranı 2024 | MEB BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Sonuçlar Nasıl Öğrenilir?

BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçlarına, MEB'in resmi internet sitesi "meb.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek. Öğrenciler, T.C. kimlik numaraları ve doğum tarihleriyle sisteme giriş yaparak sonuçları sorgulayabilecek.

BİLSEM SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN!

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BİLSEM mülakat sonuç sorguma ekranı 2024 | MEB BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

BİLSEM Kayıt Takvimi

BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçlarının açıklanmasının ardından, kayıt süreci başlayacak. İşte 2024 BİLSEM kayıt takvimi:

31 Temmuz 2024: BİLSEM kayıt hakkı kazanan öğrenci listesi açıklanacak.

05-09 Ağustos 2024: Bireysel değerlendirme sonuçlarına itiraz başvuruları alınacak.